Kamatvágást jelentett be Matolcsy: az árstopokat ki kell vezetni, az infláció továbbra is közellenség

Magyar Nemzeti Bank mai sajtótájékoztatóján Matolcsy György a jegybank elnöke a monetáris politika aktuális kérdéseiről beszélt. Elmondta, hogy az MNB elindította a jegybanki politika normalizációját. Ugyan nem változott az alapkamat, ahogy arról lapunk is beszámolt, az irányadó kamat szintje azonban csökkent. Ezt azért tehették meg, mert a jegybank szigorító intézkedései "beértek". Az inflációs tetőt elértük, megindult a dezinfláció - mondta el Matolcsy György.

A monetáris tanács a mai napon nem változtatott az alapkamat 13,0 százalékos szintjén keddi kamatdöntő ülésén, azonban tovább szűkítette a kamatfolyosót, a felső szélét 20,5 százalékról 100 bázisponttal, 19,5 százalékra csökkentette. Erről a döntésről is beszélt ma Matolcsy György. A MNB a 13 százalékos alapkamatszintet ma sem módosította és nem is tervez változtatást - ezt Virág Barnabás is kiemelte.

Matolcsy György szerint a mai kamatdöntés lehetővé tette, hogy a költségvetés konszolidációs pályára álljon. Az infláció azonban továbbra is fontos kérdés, bár már megindult a dezinfláció.

Az infláció továbbra is közellenség

- emelte ki a jegybank elnöke. Az MNB elsődleges célja továbbra is az infláció elleni harc. A jegybank vizsgálta, miért magasabb az infláció Magyarországon, mint más országokban a régióban vagy Európában. Azonosítottak országspecifikus tényezőket is, azonban az élelmiszer árstop hatását is jelentősnek tartják.

Továbbra is javasoljuk a kormánynak, hogy minél előbb vezesse ki az ársapkákat

- mondta el Matolcsy György, hozzátéve, hogy üdvözölték az árfigyelő rendszer bevezetését, melynek valóban inflációcsökkentő hatása lehet.

A sajtótájékoztatón Virág Barnabás megerősítette, hogy az infláció elleni harc továbbra is a legfontosabb. Továbbra is fennmaradnak a szigorú monetáris kondíciók - az alapkamat jelenlegi 13 százalékos szintjének megváltoztatása nincs napirenden és még jó ideig nem is lesz - mondta el. Azt várják, hogy a reálkamat év végére pozitívvá válik, az infláció pedig egyszámjegyűvé válik év végére.