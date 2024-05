Már látszik a fény az alagút végén: ilyen 11 hónapja nem történt Európában

Áprilisban a vártnál nagyobb mértékben, 11 hónapja a leggyorsabb ütemben bővült az euróövezet gazdasági teljesítménye a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös felmérése alapján képzett beszerzésimenedzser-index (BMI) a növekedési üteme alapján

Az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatóipari teljesítményadatait egyaránt magában foglaló kompozit BMI mutatószám 51,7 pontra, 11 havi csúcsra emelkedett áprilisra vonatkozóan a várt 51,4 pont helyett és az előző havi, márciusi 50,3 pont után. Februárban az index még 49,2 ponton állt. A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági ágazat teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a zsugorodását jelzi.

A kompozit BMI egyik összetevője, a szolgáltatóipari mutatószáma a várt 52,9 pont helyett 53,3 pontra, szintén 11 havi csúcsra emelkedett áprilisra vonatkozóan az előző havi 51,5 pontról. A szolgáltatóipari index vártnál nagyobb mértékű növekedése annak volt köszönhető, hogy tíz hónapja az első alkalommal nőtt a megrendelésállomány, bár szerény mértékben. A megrendelések növekedése mellett a foglalkoztatás is emelkedett, mégpedig 2023 közepe óta a legnagyobb mértékben. Bár az üzleti bizalom némileg csökkent az előző havihoz képest, de ezzel együtt is erősnek számít, és nagyjából megfelel a hosszú távú átlagnak. Áprilisban emelkedtek kissé a márciusi nyolchavi mélypontról a beszerzési költségek és mérsékelt emelkedés következett be az értékesítési árakban is.

A kompozit index Spanyolországban bizonyult a legmagasabbnak, 55,7 pontot ért el,12 havi csúcsot. Olaszországban 55,6 pont lett a kompozit BMI, két hónapja a legalacsonyabb. A német 50,6 ponton tízhavi, a francia 50,5 ponton 11 havi csúcsot ért el. Írország 50,4 pontja pedig négyhavi mélypontnak számít. Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza a felmérés megállapításait kommentálva elmondta, hogy azok "nagyon jól néznek ki". Elmondása szerin a tendenciák szolgáltatóipar növekvő optimizmusára utalnak, a kilátások megítélése pedig magasabb szinten van az elmúlt két év átlagánál.

Az indexet havi rendszerességgel állítja össze a Hamburg Commercial Bank AG és az S&P Global Market Intelligence mintegy ötezer, a GDP-hez való hozzájárulásuk alapján súlyozott euróövezeti magánvállalat körében végzett kérdőíves felmérés alapján.