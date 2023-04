Rendesen kitömték ezeket a magyar melósokat: itt a legjobban, legrosszabbul keresők hivatalos listája

Bizonyos magyar szakmákban elképesztő havi fizetésemelés élesedett 2022-ben, 2021-hez képest. A listán éllovas büntetés-végrehajtási őrök átlagos havi bruttó bére nem kevesebb mint 60 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. Sőt, a top10 béremelésen áteső foglalkozások közül csupán 2 olyan, ami nem a rendvédelmi szervek ernyője alá tartozik. Emellett a legfrissebb hivatalos adatok szerint 2022-ben ugyanúgy a légiforgalmi irányítók keresték a legtöbb Magyarországon, mint 2021-ben. Az ilyen pozíciókban dolgozók átlagos havi bruttó bére 2,2 millió forint volt, de tőlük nem sokkal maradtak le a szakorvosok sem, a maguk 2 milliós átlagos havi fizetésükkel. A lista végén sem történtek nagy meglepetések a 2021-es évehz képest, jelenleg Magyarországon legrosszabbul a nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártók keresnek, de sok örömre a kubikosoknak, a takarítóknak, de az egyszerű mezőgazdasági, erdészeti foglalkoztatottaknak sincs.

Az eredetileg március végére tervezett időponthoz képest pár nappal később, április ötödikén tette közzé a KSH a 2022-re vonatkozó foglalkozási típusra vonatkozó átlagos bruttó havi fizetések listáját. Ez az a lista, amiből évről évre kiderül, hogy mely szakmákban lehet a legjobban és a legrosszabbul keresni Magyarországon. Fontos megjegyezni, hogy a hivatalos statisztika a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetét vizsgálja forint/fő/hó alapon.

A legfrissebb adatok alapján pedig úgy tűnik, a lista élén nem történt változás 2021 és 2022 között, ugyanis tavaly, csakúgy mint tavalyelőtt a légiforgalmi irányítók végeztek a lista élén. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon átlagosan ők kerestek havonta a legtöbbet a tavalyi évben, egészen pontosan 2 297 405 forintot. Őket, akárcsak tavaly, szintén a szakorvosok követték, akiknek a bruttó átlagbére 2022-ben havonta 2 012 676 forint volt.

A tavalyi lista harmadik helyét pedig szintén azok a törvényhozók/miniszterek/államtitkárok szerezték meg, akik 2021-ben is ugyanitt tanyáztak. Nekik 2022-ben a havi átlagos bruttó bérezésük 1 832 868 forint volt. Ahogy az adatokból látszik, mivel a dobogó harmadik fokán álló foglalkozásban kapható átlagos bruttó bér nem éri el a 2 millió forintot, ezért kijelenthető, hogy Magyarországon mindössze két olyan szakma található, ahol a bérek meghaladják ezt az álomhatárt.

Ahogy a top10-es listánkon látjuk, a lista harmadik helyétől nem sokkal maradt el az Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője sem, az ilyen állásban ugyanis a bruttó havi bér valamivel több mint 1,6 millió forint volt. Még mindig nem bukott be 1,5 milliós havi fizetés alá a Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője foglalkozás sem, az ilyen titulust betöltők havi átlagbére bruttó 1 513 406 forint volt 2022-ben.

Utánuk hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik és tízedik helyen sorrendben a következő foglalkozások voltak a befutók: vállalati stratégiatervezési egység vezetője, sportoló, informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője, személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője, bíró/bírósági fogalmazó. A top10 legutolsó helyén való bekerüléshez 1 356 611 átlagos havi bruttó kereset kellet. Ez 2021-ben még csak 1 207 131 forint volt, ami 12 százalékos különbséget takar. Ezzel szemben a lista élén a légiforgalmi irányítóknál az átlagos bérnövekedés mértéke 17 százalékos volt.

Érdemes megjegyezni, hogy a 10 legjobban fizetett foglalkozásának a listája egyáltalán nem változott Magyarországon 2021 és 2022 között, legalábbis úgy nem, hogy mind a 10 foglalkozás ugyanaz volt. A különbség csak annyi, hogy bizonyos szakmák felcserélődtek. Az első négy helyezett például ugyanaz, de míg 2021-ben az 5. helyen a sportolók álltak, addig idén a helyüket elvették a pénzintézeti vezetők. De ugyanígy, miközben 2021-ben a 10. helyen álltak az informatikai és telekommunikációt cégek vezetői, addigra most feljöttek a 7. helyre.

Amelyik foglalkozások nem fértek be a top10 legjobban fizető közé, azokat sem kell sajnálni, hiszen az adatok azt mutatják, hogy a 10-20. hely között is csak olyan szakmák vannak, ahol a fizetések 1,2 és 1,3 millió forint közé esnek, ezek sorrendben a következők:

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker (1 311 910 forint)

Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője (1 306 010 forint)

Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai (1 285 835 forint)

Általános orvos (1 277 828 forint)

Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője (1 268 835 forint)

Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője (1 214 400 forint)

Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője (1 207 586 forint)

Ügyész, ügyészségi fogalmazó (1 194 586 forint)

Légijármű-vezető, hajózómérnök (1 185 847 forint)

Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező (1 174 072 forint)

Ahogy látjuk, ez is egy elég illusztris szakmalistának számít, itt kaptak helyet többek között a brókerek, az általános orvosok, az ügyészek, a repülőpilóták, de a fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai is. A top20-on túl egyébként még 8 olyan foglalkozás van, ahol 2022-ben az átlagos bruttó havi fizetés mértéke meghaladta az 1 millió forintot, ezek közül az utolsó 1 002 059 forintos átlagos havi fizetéssel a társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője volt. De őket még előzték többek között az elemző közgazdászok, a szoftverfejlesztők, a telekommunikációt mérnök, de a reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetői is. Az ilyen foglalkozást végzők tehát mind még bruttó több mint 1 milliós havi fizetést vihettek haza átlagosan.

Magyarország legkevesebbet keresői

Most hogy bemutattuk hazánk legjobb fizetést nyújtó foglalkozásait meg kell vizsgálnunk a legrosszabbakat is. A friss adatok alapján a lista végén, akárcsak tavaly, a nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó végzett mindössze 147 931 forintos átlagos bruttó bérrel. Ez tavaly még elkeserítőbb, 128 695 forint volt. A második legrosszabbul keresők az egyéb, takarítók és kisegítők sem máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozásúak voltak, ők havi bruttó 179 761 forintot vihettek haza. Nem jártak sokkal jobban a kubikosok sem, akiknek a havi átlagos bruttó bérük 196 251 forint volt.

Ahogy a listán látjuk, a tavalyi évben 6 olyan foglalkozás is volt, ahol a havi bruttó bér még a minimálbér 230 ezer forintos szintjét sem érte. Ha megvizsgáljuk a 2021-es adatokat, akkor jelentős változás itt sem ment végbe a 10 legrosszabbul fizető szakma tekintetében. Az egyetlen változás gyakorlatilag csupán annyi hogy, míg 2021-ben a 10 legrosszabb között végzett a konyhai kisegítő foglalkozás, addig 2022-ben ez már hátulról csak a 11. helyen állt, helyére a lakossági kérdező, összeíró került.

Látva a legjobban és legrosszabbul fizetett foglalkozásokat 2022-ben kijelenthető, hogy a legjobban fizetett légiforgalmi irányítók 15,5-szor több pénzt vittek haza Magyarországon, mint a legrosszabbul fizetett nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártók. 2021-ben ez a különbség 15,3-szoros a két szakma között. Érdemi változás tehát a különbségek terén nem történt.

A 10 legrosszabbul fizető álláson túl további 6 olyan foglalkozást találtunk, ahol a havi bruttó átlagkeresetek legfeljebb 20 ezer forinttal haladják meg a 10 legrosszabbul fizető egyéb takarító és kisegítő állásét. Ezek a következők:

Piaci, utcai étel- és italárus (260 417 forint)

Hivatalsegéd, kézbesítő (259 398 forint)

Háztartási takarító és kisegítő (258 853 forint)

Intézményi takarító és kisegítő (251 868 forint)

Piaci, utcai árus (244 541 forint)

Konyhai kisegítő (242 282 forint)

A 2022-es adatokat vizsgálva egyértelműen kijelenthető, hogy ugyanaz a trend érvényesül, mint a korábbi években. Magyarországon rendkívül alulfizetettek a kevés hozzáadott értékkel rendelkező szakmák, miközben a magas szakértelmet igénylő szakmák csúcs immáron túlmutat a 2 millió forintos bruttó fizetéseken is.

Nekik nőtt a legnagyobb mértékben a fizetésük

Válságos időszak ide vagy oda, bőséggel akadtak olyan szakmák, ahol brutálisan kilőttek a fizetések 2021-2022 között. A különböző, fegyveres szerveknek biztosított óriási pluszcsomagok meghozták a hatásukat. És igencsak magasba katapultálták az itt dolgozókat. A bérnövekedési lista élén a büntetés-végrehajtási őrök végeztek, nekik nem kevesebb mint 60,5 százalékkal nőtt az átlagos bruttó bérük havonta, 474 777 forintról 761 941 forintra.

De nagyot ugrottak előre a rendőrök, akik így a második helyen végeztek ezen a listán, és míg 2021-ben átlagosan bruttó 556 037 forintot kerestek, addig 2022-ben már 888 420 forintot. A harmadik helyen a fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásaiban dolgozók végeztek, az átlagos bérnövekedésük 57 százalékos volt, 818 967 forintról 1 285 835-re ugorva.

A listából jól látszik, hogy a 10 legnagyobb bérnövekedésen átesett szakmából gyakorlatilag kettő olyan van, ami nem rendvédelmi szerv, ez pedig a helyi önkormányzat választott vezetője titulus, valamint a szerencsejáték-szervező.

Ehhez képest a növekedési lista végén a lakossági kérdező, összeíró szerepel, akiknek a bérezése alig nőtt, mindösszesen 1,2 százalékot, 236 ezer forintról 239 ezer forintra. De csupán 2,4 százalékkal, 395 268 forintról 404 818 forintra nőtt a természetvédelmi őrök fizetése is. Aluról a harmadik helyen pedig a középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató fizetése emelkedett, mindössze 3,2 százalékkal. De a középiskolai tanároké is csupán 6 százalékkal, 454 551 forintról 481 614 forintra. Különös fricska ez utóbbi, hiszen miközben tavaly tavasztól már az oktatás is a Belügyminisztériumhoz tartozik, addig

a tanárok bére gyakorlatilag a legkisebb mértékben nőtt egy év alatt Magyarországon, míg minden más rendvédelmi szervezetnél a leginkább, a különbség pedig arányaiban 10-30-szoros.

A legjobban keresők között sem volt természetesen minden szakma ott a top emelkedők között, igaz nekik ezt némileg azért könnyebb lehet elviselni. A sportolóknak például átlagosan csupán 5,4 százalékkal nőtt a bérük, igaz így tavaly 1,4 milliót kerestek a 2021-es 1,3 millió forinthoz képest. De ugyanígy mindössze 6,4 százalékkal nőtt az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetőnek a bére, peresze ez nagyságrendileg 1,2 millió forintot jelent az 1,1 millió forinthoz képest.

462 foglakozást vizsgálva egyébként az átlagos bruttó havi fizetés emelkedése 17 százalékos volt Magyarországon 2022-ben, 2021-hez képest. Az átlagnál 187 foglakozás teljesített ezen a téren jobban, miközben 275 rosszabbul.