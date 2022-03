Ezért már kellett leállítani termelést: nagy a nyomás a magyar munkaadókon, dolgozó pedig nincs

Nem könnyű most a magyar munkaadóknak: a még mindig emelkedő infláció, a magas energiaárak és a háború miatt bevezetett szankciók mind újabb terhet rónak a cégekre. Azonban van remény arra, hogy különösebb veszteségek nélkül át tudják vészelni az idei évet – írja a Világgazdaság.

A jelenlegi gazdasági helyzet nagy terhet ró sok munkaadóra, nyilatkozta Zs. Szőke Zoltán, a több mint ezer vállalkozást tömörítő ÁFEOSZ-Coop elnöke a lapnak. Jelenleg nincs szó áruhiányról vagy elbocsátásokról, azonban az óriásit emelkedett energiaárak nagy nehézséget jelentenek azoknak a cégeknek, melyek nem vehetik igénybe a rezsicsökkentés nyújtotta kedvezményt. Emellett szintén terhet jelent az élelmiszerek árstopja – a magasabb nyersanyag- és beszállítói árakat a boltoknak kell megfizetniük. Zs. Szőke Zoltán reméli, hogy a májusig tartó ártstop pluszköltségei nem teszik tönkre az egész évet. A Coop csoport elnöke bizakodó, hogy a februári pénzkiáramlásnak és az átfogó béremeléseknek köszönhetően még lehet nyereséges az év.

Perlusz László, a Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára arról beszélt a lapnak, hogy egy elhúzódó háborúnak beláthatatlan következményei lennének. Ha sikerülne Ukrajnában békét kötni, akkor mindenképpen enyhülne a munkaadókra most nehezedő nyomás. Perlusz szerint jelenleg a két legnagyobb probléma az alapanyaghiány és az emelkedő energiárak, ami az építőiparra és más húzóágazatokra gyakarolhat negatív hatást. Szintén megemlítette, hogy tud olyan vállalatról, mely kénytelen volt leállítani a termelését a magas költségek miatt. Ettől függetlenül a magyar munkaerőpiacon továbbra is hiány van, így akár az ukrán menekülteket is tudnák foglalkoztatni.