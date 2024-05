Nem semmi: így teljesített tavaly a legnagyobb hazai üzletlánc

Több mint 10 százalékos növekedés révén 830 milliárd forintos árbevételt ért el a COOP Gazdasági Csoport tavaly – hangzott el a CO-OP Hungary Zrt. csütörtöki közgyűlésén. A folyamatosan változó gazdasági és szabályozói környezetben, kihívásokkal teli piaci helyzetben elért eredmény mellett az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező üzletlánca tavaly tovább folytatta üzlet- és szolgáltatásfejlesztési beruházásait.

A 2022-es évhez hasonlóan tavaly is több mint 10 százalékkal növelte forgalmát a COOP Gazdasági Csoport, amely így 830 milliárd forintos árbevételt ért el 2023-ban. A cégcsoporton belül pedig a Coop üzletlánc tavalyi forgalma a mintegy 11 százalékos növekedésnek köszönhetően 521 milliárd forintot tett ki.

Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke a közgyűlésen elmondta: tavaly is egy nehezen tervezhető gazdasági környezetben kellett helytállniuk a kiskereskedelmi szektor szereplőinek, köztük a Coopnak is. „A kereskedelem jelenleg nincs könnyű helyzetben. A 2023 eleji infláció miatt megnőtt forgalmat igen nehezen lehet fenntartani. Ha forgalmi visszaesés van, akkor vagy árrést kell növelni, vagy költséget kell csökkenteni. Azt látjuk, hogy az árrés növelésére a jelenlegi időszak nem éppen nevezhető kedvezőnek, a költségek pedig nőnek” – tette hozzá Pekó László.

Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója a cégcsoport 2023-as üzleti évét értékelve kiemelte: a tavalyi, 10 százalékos mértéket meghaladó árbevétel-növekedés összességében jó eredménynek mondható, különösen annak fényében, hogy 2023 egy nehezen tervezhető évnek számított többek között az inflációs helyzet miatt, illetve az energiaárak terén is nagy volt a bizonytalanság. „Bár a növekedésünk mértéke elmaradt az inflációtól, azonban azt tudni kell, hogy tavaly gyakorlatilag egyedül a diszkontok tudtak az infláció feletti mértékben növekedni” – jegyezte meg a vezérigazgató. Kiemelte: a termékek ára, mint a vásárlói döntéseket befolyásoló tényező, felértékelődött a fogyasztók szemében. „Továbbá a közeli vásárlás, a boltok könnyű megközelíthetőségének szerepe is hangsúlyosabbá vált, amely téren a Coop igen jó mutatókkal rendelkezik” – tette hozzá a cégvezető.

A teljes piacon, illetve a cégcsoporton belül is jelentkező koncentrációról szólva elmondta: a jelenség tavaly is tovább folytatódott, így már a COOP Gazdasági Csoport öt legnagyobb franchise-tagja adta a cégcsoport tavalyi összbevételének 52 százalékát, az 50 legnagyobb franchise-tag pedig közel 90 százalékát. Egyben kihangsúlyozta: a kiskereskedelmi piac szereplői közül a COOP üzletlánc van jelen a legtöbb helyen az országban, 1450 településen 2150 üzletben szolgálják ki a vásárlókat.

A cégcsoport beruházásairól szólva elmondta: az üzletlánc nagykereskedelmi és logisztikai rendszerének tagjainál is folyamatosak a digitalizációs fejlesztések, a kapacitás- és a frissáru logisztikai beruházások, és egyre több régióban már a zöldség-gyümölcs kiszállítás is saját raktárból történik.

A COOP üzletek technológiai, energetikai fejlesztésével kapcsolatban a vezérigazgató kiemelte: jelenleg 560 üzletük van felszerelve napelemmel, amelyek összesen 21 GWh áramot termelnek. Ezzel az üzletlánc az áramfogyasztásának 19 százalékát biztosítja a megújuló energiaforrás révén. A cégcsoport tervei szerint 2024 végére már 600 üzlet lesz ellátva napelemmel.

A boltmegújítási program kapcsán Tóth Géza kihangsúlyozta: a 2000 főnél kisebb településeken működő üzletek modernizációja 2023 végéig 461 helyszínen valósult meg 12 milliárd forintos beruházási értékben, amihez a Magyar Falu Program állami forrásai is hozzájárultak. A beruházások révén 450 ezer kistelepülési lakos életkörülményei javultak. Hozzátette: a kispostai tevékenység már 91 üzletnél érhető el, 9 településen pedig a nem vényköteles gyógyszerek forgalmazását is biztosítják a Coop vásárlói számára.

A PET és üvegpalack hulladék kezelését célzó RePont program idei bevezetésével kapcsolatban elmondta: 1042 RePont-automata igénylési regisztrációját adták le a MOHU felé. Jelenleg már több mint 440 telepített RePont automata várja a vásárlókat a Coop-üzletekben, valamint további 188 üzlet kézi átvételi pontként fog rendelkezésre állni. Így összességében 628 RePont átvételi ponton biztosítják az új visszaváltható göngyölegek átvételét.

Tóth Géza azt is kihangsúlyozta, hogy 12 franchise üzletben már 39 önkiszolgáló kasszánál is fizethetnek a vásárlók. Arra is kitért, hogy a Coop-üzletek mellett jelenleg több mint 590 csomagautomata érhető el, ahol a vásárlók átvehetik nem élelmiszer jellegű netes rendeléseiket a piacot meghatározó szolgáltatóknál. Továbbá a Foxpost és Paketa automaták esetében a Coop törzsvásárlók 300-500 forint kedvezményt is kapnak rendelésenként.

A kereskedelmi szereplők között 2017-ben elsőként bevezetett használtétolaj-visszagyűjtésben pedig az üzletlánc több mint 560 boltja vesz már részt. Ennek keretében a Coop 100 forintos kupont is ad minden leadott liter után. Tavaly így 145 ezer liter használt étolajat vettek át a lánc üzleteiben.

A vezérigazgató a 2022-ben bevezetett, minőségi vásárlási élményt biztosító új üzletkategória, a Szuper Plusz kapcsán elmondta: már több mint félszáz ilyen üzlet érhető el országszerte. A kategóriához tartozó, minimum 350 négyzetméter feletti alapterületű üzletek tavaly mintegy 42 milliárd forintos árbevételt értek el.