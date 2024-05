Megszólalt az MNB alelnöke: erre fel kell készülni, most jönnek a nehéz hónapok?

A nemzetközi helyzet ugyan megengedi a kamatcsökkentést, de továbbra is óvatosan kell közelíteni a monetáris politikának, mert változékony a pénzpiaci helyzet - mondta az alelnök.

Mint ma korábban beszámoltunk róla, 50 bázisponttal 7,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. Virág Barnabás, a jegybank alelnöke szerint azonban nem lehet hátradőlni, óvatos és türelmes megközelítésre van szükség a pénzpiac változákonyságai miatt. Az infláció most ugyan globálisan alacsony szinten van, a szolgáltatószektor mégis fékezi a dezinflációt - erről a jegybank szokásos sajtótájékoztatóján beszélt.

Virág Barnabás azt is hozzátette, hogy a reálbérek már tavaly szeptember óta folyamatosan nőnek, és a folyó fizetési mérleg is növekedni tudott. A monetáris politikának az árszint fenntartására és a dezinflációra kell továbbra is koncentrálnia, és továbbra is komolyan figyelni kell a szolgáltató szektorra.

Az alelnök azt is elmondta, hogy az inflációs várakozások csökkentek, de eleve egy elhúzódó folyamat ez. A jegybank álláspontja az, hogy a monetáris politikának kell olyan lépéseket tennie, amelyek a dezinflációs folyamatot segítik. Kiderült még, hogy meghatározó lesz a munkaerőpiac helyzete a következő hónapokban, a bérnövekedés dinamikája lassulhat ugyan, de összességében a reálbér növekedése ebben az évben 5% felett maradhat.