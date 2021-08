Megszólalt Orbán Viktor főtanácsadója: biztosan meglesz az adóvisszatérítéshez szükséges növekedés

A második negyedévben a gazdaság visszatért a járvány előtti teljesítményhez - kommentálta Nagy Márton miniszterelnöki főtanácsadó a tegnap közzétett csaknem 18 százalékos éves GDP-növekedést jelző GDP-adatot a Kossuth rádió szerda reggeli műsorában. Azt is elmondta, hogy nagy biztonsággal 5,5% felett lesz idén az átlagos növekedés, amely küszöbhöz hozzákötötte a kormány az idei szja-befizetés jövő év eleji visszautalását.

Nagy Márton a műsorban kiemelte: csak Svédországban, Lengyelországban és Romániában állt helyre a gazdaság teljesítménye még Magyarország mellett, így ebben az "éllovasok" között van az ország.

A gyors regenerálódási képesség a gazdasági szerkezetre vezethető vissza, azok a gyárak, amelyek tavaly a második negyedévben leálltak, idén teljes erővel termeltek, kinyitottak a vendéglátóhelyek, sokan jártak étterembe, erős visszapattanás volt a fogyasztásban, az építőipar, a kiskereskedelem és a szolgáltatóipar is erős volt - magyarázta Nagy Márton. Az építőiparban jelentős fordulat következett be az év eleji rossz teljesítmény után - tette hozzá.

A munkanélküliségi ráta a járvány idején alig emelkedett és újra alacsony szinten van, a foglalkoztatás mértéke magasabb, mint a válság előtt, a bérek növekednek, tehát a vállalkozások kevésbé sérültek, egészséges vállalkozói szektor segít a helyreállában - összegezte Nagy Márton.

A miniszterelnöki főtanácsadó szerint nagy biztonsággal mondható, hogy éves szinten meglesz az 5,5 százalékos GDP-bővülés, amelyhez a kormány többféle intézkedést is kötött, például a gyermekesek által idén befizetett szja jövő év eleji visszafizetését. Azt is hozzáfűzte, hogy a növekedés mértéke a jelek szerint akár 7 százalék körül is lehet.

A kockázatokról beszélve elmondta, hogy gazdaságilag kisebb lehet a hatása egy újabb járványhullámnak az eddigiekhez képest, ha lesznek is korlátozások, azok kisebb mértékűek lehetnek, mint az első három hullám idején. Izraelben, ahol a delta variáns jelenléte erőteljesebb, sincsenek már olyan komoly korlátozások, mint korábban - hozta fel példaként.