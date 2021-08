Hiába nő a forgalom: még mindig komoly bajban a magyar éttermek nagy része

Júniusban a vendéglátóhelyek forgalma már megközelítette a válság előtti szintet, ettől függetlenül a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint még csak a nyaralóhelyek lélegezhettek fel és a fővárosi éttermek nagy része például még mindig zárva van, a vendéglátók nagy része pedig továbbra is a létfenntartásért küzd- írta csütörtöki számában a Világgazdaság.

Júniusban a vendéglátóhelyek forgalma már megközelítette a válság előtti, 2019. júniusi szintet, és a várakozások szerint júliusban és augusztusban is kiemelkedő forgalomra lehet számítani. A kedvező adatok főleg a nyaralóhelyeknek köszönhetők, a fővárosban azonban a belvárosi éttermek zöme most is zárva van, mivel itt a turizmus még nem állt helyre - írta csütörtöki számában a Világgazdaság.

A KSH kimutatása szerint a vendéglátóhelyek júniusi árbevétele csaknem 130 milliárd forint volt, míg 2019 júniusában 133 milliárd forintot tett ki. Az előzetes pénztárforgalmi adatok szerint június 24. és július 23. között a vendéglátás árbevétele már 10,3 százalékkal meghaladta a két évvel ezelőttit. A piaci szereplők ugyanakkor még mindig borúlátók, főleg a járvány várható negyedik hulláma miatt - árulta el a lapnak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) elnöke.

Az elnök szerint a vendéglátók legnagyobb része továbbra is a létfenntartásért küzd, elfogytak a tartalékaik, és attól tartanak, hogy egy esetleges újabb teljes lezárást már nem tudnának túlélni. A szektor helyzetét a munkaerőhiány és az alapanyagok drágulása is nehezíti - tette hozzá.