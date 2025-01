Magányosan tengődik a Szomszédok egykori sztárja: senkitől sem tud segítséget kérni, ha összeesik

Koltai János, a Szomszédok Gábor Gábora, magányosan éli mindennapjait felesége halála óta, miközben súlyos térdfájdalommal küzd. Az idős színész nehezen boldogul egyedül, mint elmesélte, tavaly a karácsonyt is magában töltötte.

Magányosan, tanyáján él felesége 2023-as halála óta Koltai János, a Szomszédok Gábor Gábora. A színész a Blikknek elmesélte, fájdalmas egészségi problémával is küzd.

Sajnos, már egy jó ideje rendetlenkedik a térdem, ami néha annyira fáj, hogy lábra se tudok állni, így sokszor a járásom is bizonytalanná válik. Többször elestem már, volt, hogy a kertben csak egy fa oldalába kapaszkodva sikerült talpra állítani magamat, de olyan is előfordult, hogy az utcán estem össze. Ez a térdfájdalom nem új probléma, már régen is volt vele bajom, de azok a professzorok, akik annak idején foglalkoztak velem, már nem élnek. Nézegettem magánklinikákat is, de olyan magas a kezelések költsége, hogy egy átlagos nyugdíjas számára megfizethetetlen

- mondta a színész, aki nem is tud segítséget kérni, ha az otthonában esik össze. A Jászai Mari-díjas művész elmondta, a karácsonyt is eegyedül töltötte, mert a fiának rengeteg munkája van, nem akarta, hogy miatta átszervezzék a programjukat.

Én már nem annyira vagyok földi lakó, úgy érzem, kifelé haladok az életből

- fogalmazott. Leginkább a feleségével közös emlékeikből merít erőt a hétköznapokhoz. Ádándi házukat annak idején együtt vették és rendezték be, így minden a néhai nejére emlékezteti őt az otthonában.