Óriási bajban lehet rengeteg magyar, ha így kezeli ezt a betegséget: jobb lesz odafigyelni rá

Egy erős fizikumú, jó immunrendszerű embernek általában egy hét pihenés elegendő ahhoz, hogy túl legyen a betegségen, ugyanakkor az influenza tünetei senkit sem kímélnek – jelentette ki az InfoRádióban Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének tanácsadó elnöke.

Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a felső légúti panaszokkal orvoshoz fordulók száma – hívta fel rá a figyelmet Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének tanácsadó elnöke. Elmondása szerint az influenzás tünetek, például a magas láz, hirtelen jelentkezhetnek, és sokféle formában érinthetik a betegeket. A fertőzés lefolyása nagymértékben függ az érintettek immunrendszerétől, általános egészségi állapotától, illetve attól, hogy megkapták-e a védőoltást. Havasi hangsúlyozta, hogy a pihenés elengedhetetlen a gyógyulás érdekében, különben elhúzódó tünetek és súlyos szövődmények alakulhatnak ki, például hosszan tartó köhögés vagy légzőszervi gyulladások.

A védőoltás kiemelten fontos az influenza megelőzésében, amely két hét alatt alakít ki teljes védettséget. Havasi Katalin felhívta a figyelmet arra, hogy még a betegség alatt is érdemes beoltatni magunkat, mivel a vakcina több törzs ellen nyújt védelmet. A gyermekek számára már tű nélküli oltás is elérhető, ami különösen a félősebbek számára jelenthet megoldást. A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy azoknak is szükségük lehet oltásra, akik már átestek egyszer az influenzán, hiszen egy másik törzzsel újra megfertőződhetnek.

Az antibiotikumok használatával kapcsolatban Havasi elmondta, hogy ezek nem hatnak az influenzavírusra, és indokolatlan alkalmazásuk gyengítheti az immunrendszert a bélflóra károsítása révén. Ezért kezdődő influenza esetén az antibiotikumok használata kerülendő, kivéve, ha orvosi utasítás alapján szövődmények, például tüdő- vagy arcüreggyulladás kezelésére írják fel. Ha valaki a tünetek átmeneti enyhülése után rosszabbodást tapasztal, például fulladásszerű köhögést vagy tudatzavart, haladéktalanul forduljon orvoshoz.