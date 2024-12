7 tipikus hiba, amit még az idén elkövethetsz az egészséged ellen: ezen változtass 2025-ben

A 2024-es évben már nagyobb hangsúly helyeződött gazdasági, pénzügyi hírekre és témákra, mint az egészségre. A világjárvány éveiben ez a téma volt értelemszerűen a fókuszban, az utóbbi években viszont már más témák kerültek középpontba. Pedig az egészséggel mindig érdemes foglalkozni. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag az idei évben is több egészségügyi témát körüljárt a különféle függőségektől kedzve a csapvíz minőségén át a szemkárosító temus napszemüvegeken keresztül a legnépszerűbb plasztikai műtétekig. Mutatjuk az egészséggel kapcsolatos adásaink összefoglalóját.

Az egészség nagyon szerteágazó téma, hiszen szinte minden hatással van arra, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. A rengeteg, sokszor egymásnak ellentmondó információ alapján gyakran nehéz is megítélni, hogy mivel teszünk jót vagy rosszat az egészségünknek. Nem mindegy ugyanis hogyan étkezünk, mit iszunk - egyáltalán, hogy milyen minőségű víz folyik a csapból -, mit kenünk a bőrünkre, mennyit mozgunk, vagyunk szabad levegőn, hogy alszunk, vagy hogy mennyire stresszesek a mindennapjaink. A környezetünk hatásai és a saját lelkiállapotunk is jelentősen befolyásolhatja a fizikai egészségünket. A CashTagnek, a Pénzcentrum vlogjának 2024-es adásaiban több témában is megkérdeztünk szakértőket, mely a magyar emberek egészségét érinthetik.

Óvatosan az újévi fogadalmakkal

Az idei év első adása hamarosan újra aktuális lesz, hiszen közeledik az év vége. Ilyenkor sokan végeznek számadást, határoznak el az egészségük szempontjából is fontos dolgokat: leszoknak káros szenvedélyükről, lefogynak, vagy éppen rendesebben fognak enni, többet járnak el edzeni, vagy beiratkoznak jógaórára. Nem érdemes azonban a szakértők szerint meggondolatlanul beleugrani az ilyen fogadalmak teljesítésébe januárban, mert csak kudarc lesz a vége. A szakértők a CashTagnek elmondták, hogyan érdemes az ilyen fogadalmakhoz hozzáállni, hogy sikeresek legyenek:

Az adásban a fogadalmak mentális oldaláról, az agyunkban ilyenkor lejátszódó folyamatokról kérdeztük Pető Dorinát, a Mélylevegő Projekt társalapító pszichológusát, a Mathias Corvinus Collegium Egészségedre projektjének vezetőjét. Ő úgy véli: maguknak a fogadalmaknak érdemes számszerűsíthetőeknek lenniük, hiszen ez már önmagában segít abban, hogy könnyebben betartsuk azokat.

A tervezés során lesz egy cél, amivel már nekikezdhetünk az egésznek, persze az is jó, ha előzetes tervvel már rendelkezünk. A tervezéshez vannak is kézzelfogható tippek, amelyekkel tudjuk alakítani a vágyainkat. Lényeges, hogy a cél legyen konkrét, valamint persze teljesíthető is. Ha az egészség témájánál maradunk, például ha az a cél, hogy egészségesebbek legyünk, az nem számít konkrét célnak: hamar belebukunk a fogadalmak betartásába, ha csak ez lebeg a szemünk előtt. Ha viszont megpróbáljuk konkretizálni, például azt tűzzük ki, hogy hetente csak egy szelet csokoládét fogyasszunk, akkor az már egy korlát, számszerűsíthető ígéret saját magunknak

- fogalmazott Pető Dorina.

Már a csapból is ez folyik

Jó példa rá, hogy az egészségre mi minden hatással van, hogy a vízminőség milyen meghatározó lehet. Az, hogy hol lakik valaki az országban és hogy ott milyen a szolgáltatott víz minősége, rengeteg mindent befolyásolhat. Hiszen ezt a vizet isszuk, ezzel főzünk nap mint nap. Rengeteg kérdés merülhet fel, ha rossz minőségű a csapvíz: igyunk ásványvizet inkább? használjunk szűrt vizet? mekkora mennyiségben válik veszélyessé a rossz minőségű csapvíz fogyasztása? mit okoz hosszú távon? 2024-ben szenteltünk egy külön adást a csapvíz minőségének a CashTagben:

"A víz az emberi szervezet számára a legnagyobb mennyiségben szükséges tápanyag ez az, amiből az EFSA, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ajánlása alapján felnőttek számára. Napi szinten egy másfél 2 liternyi mennyiséget érdemes bevinni"- kezdte a témát a videóban megkérdezett Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke és kifejtette, hogy mivel a testünk nagyjából 60%-a víz, rendszeres pótlása elengedhetetlen. Az, hogy a víz fogyasztása rendkívül fontos, nem kérdés, azonban az, hogy milyen vizet igyunk annál inkább.

Alapvetően két lehetőségünk van a csapvíz és az ásványvíz. Ez utóbbiból mi magyarok kifejezetten sokat fogyasztunk: miközben a nyolcvanas években az egy főre jutó ásványvíz-fogyasztás évente 3 liter körül mozgott, ma már meghaladja a százharminc litert. Ennek természetesen sok oka lehet, ebből csak az egyik, ha a csapvíz minősége nem megfelelő.

A Víz Koalíció egyik önkéntese, Magyar-Ábel Ágnes elmondta, hogy az ország számos pontján vannak vízminőségi problémák. Van, ahol ez elsősorban látványban mutatkozik meg, de nagyon sokszor magában a víz minőségében is. Kitért arra is, hogy alapvetően nem a vízminőséggel van sokszor a probléma, hanem magával a vízhálózattal, a vezetékekkel. Mire eljut a családokhoz a víz addigra már mindenféle szennyeződés éri. A víz minőségét viszont szigorú rendszer szerint folyamatosan monitorozza a hatóság, így ha valaki szeretne meggyőződni arról, hogy a saját településén mi a helyzet, megnézheti a legfrissebb jelentéseket.

A napra lehet nézni, de...

2024 nyarán foglalkoztunk azzal, hogy miért nem érdemes filléres fast fashion napszemüveggel roncsolni a szemünk egészségét. Rengeteg használnak ugyanis ilyen vásári minőségű, bóvli napszemüvegeket - egy időben elterjedt promóciós ajándék volt -, fogyóeszköznek tekintik őket. Arra viszont nem gondolnak, hogy később nagyon is drága lesz, ha a szemük károsodik az ilyen olcsó napszemüvegek hordásának következtében. A CashTag utána járt, hogy mire figyeljünk feltétlenül oda napszemüveg vásárlásakor.

"A szemgolyó mélyebb szöveteit elérve az UV sugárzás hatására már nagyon rövid idő alatt is káros, visszafordíthatatlan elváltozások alakulhatnak ki: az ideghártyán szoláris retinopathiat okozhat. Ez azt jelenti, hogy az ideghártya éleslátás helyének látósejtjei rövid időn belül szétesnek" - mondta el a CashTagnek Dr. Gergely Róbert, a Logodi Látáscentrum szemész szakorvosa. Ám nem csak a mélyebb szövetekben, a szemfelszínen is okozhatnak elfajulásos eltéréseket az a káros UV sugarak, melyek szintén kellemetlenek, de az UV sugárzás hosszú távú következménye a szürkehályog, ami egy komoly látásprobléma.

Ezek a legdivatosabb plasztikai műtétek

Tíz év alatt globálisan a kétszeresére nőtt azok száma, akik valamilyen plasztikai beavatkozást eszközöltettek magukon. Meglepő lehet, de nem is a mellnagyobbítás a legnépszerűbb az ilyen beavatkozások közül, egy másik típusú szépészeti beavatkozás vezeti a listát. Kik és miért fekszenek kés alá, és mit segít ez a testképen, az önmagunk elfogadásával vívott csatában? Ennek jártunk utána a CashTagben:

A Semmelweis Egyetem kutatása szerint bár az emlőplasztika a vezető beavatkozások között szerepel, mégsem ez a legnépszerűbb: a zsírleszívás ürügyével többen keresnek fel plasztikai sebészeket. A kisajakplasztika iránti igény 2012 és 2017 között 218 százalékkal, 2021-ig további 20 százalékkal nőtt. Az emlő-, az orr- és hasplasztika mellett a kisajak műtéti úton történő formálása, esetleges aszimmetriájának korrigálása az egyik legkeresettebb nőgyógyászati esztétikai beavatkozás a világon a beavatkozások számát tekintve.

Sokan félreértik, mire jó a száraz november

Már december második felét tapossunk, így messzinek tűnik a száraz november, de akár tartotta 2024-ben valaki, akár nem, érdemes visszagondolnia, vagy esetleg beterveznie, hogy jövőre ő is megtartja az egy hónapos "böjtöt". Akár januárban, akár húsvét előtt. Vagy bármikor.

Sokan ugyanis félreértik, mi a száraz november valódi célja. Nem pusztán az, hogy ne igyunk alkoholt és ezzel "megtisztítsuk" a szervezetünket, mielőtt belecsapunk a decemberi evés-ivásba. A száraz novembert azoknak érdemes tartania, akik szeretnék megismerni saját viszonyukat az alkoholhoz. A száraz november inkább önismereti kihívás, mint böjt, szerves része, hogy megfigyeljük magunkat: mikor hiányzik az alkohol, mikor nehéz nemezet mondani, mikor könnyű és mikor telik el úgy több nap, hogy eszünkbe sem jutott, hogy hiányozna az ital.

Ez az önmegfigyelés azonban súlyos dolgokat hozhat a felszínre. Sokan vannak ugyanis Magyarországon, akik egyáltalán nem gondolnak magukra függőként, vagy alkoholbetegként, valójában a fogyasztásunk alapján mégis ebbe a kategóriába esnek. Egy ilyen kihívás alapján kiderülhet, hogy alkoholgondjaik vannak. A szakértők szerint ilyen esetben még veszélyes is lehet a spontán alkoholmegvonás. A CashTag adásában Zacher Gábor mondja el, ki futhat neki bátran a Száraz Novembernek, és kik azok, akiknek inkább nem is szabad megpróbálkozniuk a hirtelen jött teljes alkoholmegvonással:

A száraz novembert Magyarországon a 11. hónapban tartják, de más országokban például október a kihívás hónapja (Sober October), és vannak, akik januárban kezdik a böjtöt. A lényeg nem azon van, milyen hónapot írunk - persze segíthet, ha rajtunk kívül sokan csinálják még a kihívást -, hanem hogy tűzzük ki célnak és csináljuk végig. Akkor is, ha hibáztunk, ne hagyjuk abba.

"Azért november, mert azt gondoltuk, hogy jó a karácsonyi ünnepi időszak előtt egy kicsit visszavenni és ránézni saját magunkra, hogy milyen viszonyban is vagyunk az alkohollal, meg hogy érezzük magunkat nélküle. Ez egy öngondoskodásra irányuló kampány, azért kezdtük el az egészet, hogy segítsünk az embereknek ránézni saját magukra. Mostanában ez egy felkapott szó, hogy self-care. Nem ördögtől való dolog odafigyelni saját magunkra, és megvizsgálni, hogy hogy érezzük magunkat alkohollal vagy éppen anélkül" - fogalmazott Tóth Karolina a Kék Pont alapítvány kampánymenedzsere.

"A száraz november egy eszköz arra, hogy megnézzük, hogy hogy vagyunk mi, és azok, akik kockázati ivók, tehát több mint heti öt egységnyi alkoholt megisznak. Ez azt jelenti, hogy minden este iszok egy pohár bort, vagy pénteken elmegyek bulizni a haverokkal. Ők a kockázati ivók, ők vannak a legnagyobb kitettségében annak, hogy ha valami trauma vagy váratlan élethelyzet éri őket, akkor az alkoholhoz nyúljanak legelőször. És a száraz november egy kiváló lehetőség, hogy ne várjuk meg a traumát, hogy kopogtasson az ajtónkon, hanem saját magunk miatt és saját magunk elhatározásából feltérképezzük, hogy milyen segítség áll a rendelkezésünkre, hogy milyen saját megküzdési stratégiáink lehetnek. A száraz november egy lehetőség, hogy felismerjük, hogy ha nem iszunk és tompítjuk el az érzéseinket, akkor mégis hogy vagyunk mi, és mit tehetünk, hogy jobban legyünk, olyan eszközzel is, ami nem az alkohol" - magyarázta Tóth Karolina.

Óvatosan a bóvli kozmetikumokkal!

Komoly egészségkárosító hatása is lehet bizonyos szépségápolási termékeknek, melyeket a híres internetes piactéren, a Temun szerzünk be. A CashTag három szakértőt - egy bőrgyógyászt, egy fogszakorvost és egy mesterfodrászt - kért meg arra, hogy mondják meg, mik vannak azokban a szépségápolási termékekben, melyeket a jól ismert márkák ellenében, alig pár ezer forintért szerezhetünk be. Az eredmény több esetben lesújtó:

Indul a karácsonyi stresszgépezet

„A magyaroknak azért még mindig nem olyan jó az általános pszichés állapota" - mondta el a CashTag egyik legújabb, egészség témájú részében egy szakpszichológus, aki szerint a karácsonyi időszak még az átlagosnál is stresszesebb. Milyen pozitív megküzdési technikák vannak a stressz ellen? Ennek jártunk utána:

Sarkadi Bálint, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta arról is beszélt, hogy fontos lenne az emberek részéről a megelőzés: már nem akkor felkeresni szakembereket, amikor elviselhetetlenné válik számukra a stressznyomás. A pszichoterapeuta szerint fontos azt is hangsúlyozni, hogy mára bizonyos szempontból trendi ezzel foglalkozni, és talán egyre kevesebben vannak azok, akik bolondnak tartják azt, aki terápiára jár.

Ettől függetlenül egyáltalán nem csak a pszichoterápia az egyetlen megoldás, a szakértő szerint minden funkcionális megküzdés a stresszel jó lehet: ez lehet pszichoterápia, sport, meditáció, akár valamilyen coach is. A lényeg, hogyha az egyén számára hatásos, akkor jó. Ezzel szemben diszfunkcionális megküzdésről beszélünk akkor, ha valaki a nyomás hatására, és annak csökkentésére kizárólag drogokat, alkoholt használ, esetleg csak a munkájába temetkezik.

Sarkadi Bálint arra is figyelmeztet, hogy a karácsonyi ünnepek alatt gyakorlatilag 110 százalékon pörög a stresszgépezet, úgyhogy nem árt egy jó lelki terv az ünnepekre. A szakember szerint jó megoldás, ha elfogadjuk: nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Az ember jobban teszi, ha csak olyan dolgokba megy bele, mi neki is kényelmes. A terapeuta szerint, ha nem akarjuk, akkor nem kell az egész rokonságot meglátogatni, mindenhol enni, minden elvárásnak megfelelni. Szóljon az idei karácsony arról, hogy magunkat, a saját igényeinket helyezzük előtérbe: ez legyen az ajándékunk magunknak 2024-ben.

