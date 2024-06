Ezt tudnod kell a filléres fast fashion, temus napszemüvegekről: a látásod múlhat rajta

A nyárral együtt berobbannak a napszemüvegek is: óriási divatjuk van, a különböző formáknak és az árnak pedig csak a képzelet szab határt. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy a filléres fast fashion, vagy pár száz forintos temus darabok ártalmasak is lehetnek a szemnek. A CashTag, a Pénzcentrum videóblogjának legújabb részében annak járt utána, hogy a divatos stíluson kívül mi az, amire feltétlenül figyeljünk napszemüveg vásárlásakor.

Vasárnaptól berobban a kánikula, még csak gomolyfelhők sem takarják majd el a napot. Ahogy megyünk bele a nyárba, egyre fontosabb odafigyelni a fényvédelemre: káros UV sugarak nem csak a bőrünkön keresztül képesek roncsolni a szervezetet, de a szemünket is védeni kell ellenük, leginkább napszemüveggel. Ám nagyon nem mindegy, milyen típust választunk, hiszen egy gyengébb minőségű, filléres darabbal akár a látásunkat is kockáztathatjuk.

Az erős sugárzás egyes szembetegségek, például szürkehályog vagy kúszóhályog kialakulásának kockázatát is növeli. Síeléskor például védelem nélkül rövid idő alatt hóvakságot lehet kapni, ha nagy energiájú uv-sugárzást kell elnyelnie a szem szaruhártyájának. Ugyanez történik nyáron, ha sok időt töltünk tűző napon, például a strandon. A CsahTag, a Pénzcentrum videóblogja legfrissebb részében azt jártuk kürül, milyen károkat okozhat egy rosszul kiválasztott, olcsó napszemüveg.

A szemgolyó mélyebb szöveteit elérve az UV sugárzás hatására már nagyon rövid idő alatt is káros, visszafordíthatatlan elváltozások alakulhatnak ki: az ideghártyán szoláris retinopathiat okozhat. Ez azt jelenti, hogy az ideghártya éleslátás helyének látósejtjei rövid időn belül szétesnek.

- mondta el a CashTagnek Dr. Gergely Róbert, a Logodi Látáscentrum szemész szakorvosa. Ám nem csak a mélyebb szövetekben, a szemfelszínen is okozhatnak elfajulásos eltéréseket az a káros UV sugarak, melyek szintén kellemetlenek, de az UV sugárzás hosszú távú következménye a szürkehályog, ami egy komoly látásprobléma.

A szakorvos szerint a ennek kialakulása lassítható megfelelő minőségű UV szűrős napszemüvegek viselésével.

Mitől elég jó egy napszemüveg?

„Amennyiben egy szemüvegnek nincs megfelelő UV védelme, akkor a lencse sötétsége miatt a pupilla kitágul, ezáltal még több káros sugárzás juthat be a szaruhártyára vagy az ideghártyára” - figyelmeztet Dr. Gergely Róbert, tehát tulajdonképpen egy rossz szemüveg még ártalmas is lehet.

Akkor nyújt egy napszemüveg teljes védelmet, ha a 400 nanométeres értéket megtaláljuk a csomagolásán. UV400, ezt a számot kell keresni rajta

- mondta el a CashTagben Szóda-Kis Zsófia, az Optic World marketingvezetője. De nem csak védi a szemet, komoly divatja van, negyedévente új formák és stílusok jelennek meg a piacon, az áraknak pedig csak a képzelet szab határt.

Persze találhatunk filléres darabokat is: elég csak bemenni egy fast fashion boltba, nyáron elárasztják velük az üzleteiket, sőt, pár száz forintért a Temu-ról vagy a Shein-ről is rendelhetünk. Ezek nem csak olcsók, de elméletileg még hozzák is az elvárt minőséget bevizsgáláskoris,

de fontos tudni, hogy ez a védelem nem tartós. Egy szezonra megfelelő lehet, de ennél többet nem tud.

Egy jó minőségű napszemüveg, melynek az UV szűrőképessége tartós, 20 ezer forintnál kezdődik a szakember szerint, a határ pedig a csillagos ég.

De nem csak a napszemüvegek ára húzós, két év alatt majdnem 50 százalékkal drágultak a szemüveglencsék Magyarországon, a szemüvegkeretekért pedig negyedével kell manapság többet fizetni, mint 2022-ben, a kontaktlencse pedig ezen idő alatt csaknem 15 százalékkal drágult - mindez több százezer magyart érint, a legutóbbi népszámláláson több mint 1,3 millióan mondták azt, gond van a látásukkal - erről még márciusban számoltunk be a Pénzcentrumon részletesen.