Sorban áll a magyar elit ezekért a műtétekért: pénz nem számít, ezek most a slágerplasztikák

Tíz év alatt globálisan a kétszeresére nőtt azok száma, akik valamilyen plasztikai beavatkozást eszközöltettek magukon. Meglepő módon azonban nemrégiben egy kutatásból is kiderült, hogy bár még mindig milliók kérik évente, mégsem a mellnagyobbítás a legnépszerűbb az ilyen beavatkozások közül. Kik és miért fekszenek kés alá, és mit segít ez a testképen, az önmagunk elfogadásával vívott csatában? Ennek jártunk utána a CashTagben, a Pénzcentrum legújabb videoblogjában.

Egyetlen évtized alatt megduplázódott a plasztikai beavatkozások száma globális szinten, és nem úgy tűnik, hogy a trend megállna. Meglepő módon azonban nem az emlőnagyobbítás ürügyén mennek legtöbben a plasztikai sebészhez, hanem egy másik típusú szépészeti beavatkozás vezeti a listát.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag szakértőket kérdezett erről a kicsit még tabunak számító témáról. Kik és miért választják a plasztikai sebészeti beavatkozásokat, és mi változott ebben a tekintetben - ha egyáltalán? Mi a pszichológiai háttere, és miért lehet veszélyes egy ilyen beavatkozás? Ennek jártunk átna a videoblogunk legújabb részében.

Emlő, orr és kisajakplasztikát kérnek nagyon sokan

Az elmúlt tíz évben szabályosan a kétszeresére nőtt a plasztikai beavatkozások száma a világon. Magyarországról nincsenek pontos adatok, ennek pedig az az oka, hogy ezek a beavatkozások nem jelentéskötelezettek, tehát az azt elvégző orvosnak nem kell "lekönyvelnie". A Semmelweis Egyetem nemrégiben közölt kutatása szerint bár az emlőplasztika a vezető beavatkozások között szerepel, mégsem ez a legnépszerűbb: a zsírleszívás ürügyével többen keresnek fel plasztikai sebészeket.

A kisajakplasztika iránti igény 2012 és 2017 között 218 százalékkal, 2021-ig további 20 százalékkal nőtt. Az emlő-, az orr- és hasplasztika mellett a kisajak műtéti úton történő formálása, esetleges aszimmetriájának korrigálása az egyik legkeresettebb nőgyógyászati esztétikai beavatkozás a világon a beavatkozások számát tekintve.

Ki és miért fekszik kés alá?

A CashTagnek Urszán Albert plasztikai sebész is azt mondta, hogy a plasztikai műtétek nagyjából a rendszerváltás körül kerültek be jobban a köztudatba. Azonban az ezzel foglalkozó sebészeknek sokáig egy törvény állta útját abban, hogy igazán berobbanhasson az üzlet.

Ami a legérdekesebb tulajdonképpen ezzel a szakmával kapcsolatban, hogy hogy változik annak a lehetősége, hogy a köztudatba hozzuk magunkat. Nagyon szigorú törvények voltak az orvosokra régebben, miszerint egy orvos nem reklámozhat. Úgy gondolták, hogy az elégedett páciens fogja hozni az elégedett pácienst. Egy ideig működött is, de a mai korban ez nem igazán így működik. Az, hogy valaki jó marketingben és jól el tudja magát adni, néha azt hitte, fontosabb, mint maga a szakma

- fogalmazott a plasztikai sebész. Megkérdeztük tőle azt is, kik és pontosan miért keresik fel legtöbbször a plasztikai sebészeket.

Most is és akkor is vagy azok a fiatalok jöttek, akik a saját mellük formájával nem voltak elégedettek, vagy azok, akik gyermeket szültek, megereszkedett a mellük, a hasbőrük, és edzéssel a kitágult bőrt nem lehet összehúzódásra kényszeríteni, csak egy bizonyos fokig. Ők jelentkeztek, illetve a hízás, fogyás már akkor is nagy problémát okozott, illetve a hízás-fogyás után fennmaradó bőr

- fogalmazott a szakember. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy kik választják a az emlőnagyobbítást, valóban helyesek-e azok a hiedelmek, amelyek ezt a típusú műtéteket övezik?

Képzeljünk el egy olyan 18 éves kislányt, akinek fiú mellkasa van, vagy asszimmetrikus melle, aki emiatt még a lány osztálytársai előtt sem mer levetkőzni. Ők, illetve azok jönnek gyakran, akik a második-harmadik szülése után nagy mértékű megereszkedést tapasztaltak a melleik kapcsán

- mondta még el erről Urszán Albert.

Az önbecsapás iskolája?

Él a társadalomban némi ellenérzés is a plasztikai műtétek kapcsán, mégpedig az, hogy sokan csak figyelemfelkeltésre használják. Ekkor sokan a hírességeket, világsztárokat okolják, miszerint ha ők nem szólnának bele műtétekkel az emberi test természetességébe, akkor sokkal kevesebb fiatal szánná rá magát ezekre a beavatkozásokra.

Mérő Vera író, pszichológus szerint a dolog ennél sokkal összetettebb. Természetesen vannak olyan hírességek, akik magasról tesznek a társadalmi elvárásokra, de olyan is, aki megbánja a műtétet - már azután, hogy elvégeztette magán.

Az elmúlt években azt tapasztalhatjuk, hogy egyre kevésbé tabusított a bármiféle beavatkozás témája. Nézzük meg Madonnát, aki egy óriási nagy középső ujjal hirdeti azt, hogy 'nekem ti ne ugassatok bele abba, hogy mit csinálok a testemmel, csinálom már vagy ötven éve, lassan meg lehetne szokni'. És akkor ott van a Jane Fonda-verzió, aki egy ponton bevallotta - mit kell ezen bevallani? - a saját arcfelvarrását, de azzal a keretezéssel, hogy borzasztóan megbánta, mert úgy érzi, hogy rossz üzenetet közvetített ezzel az őt tisztelőknek. Én azt mindenképpen jónak tartom, hogy akár ikonikus figurák sem tagadják olyan ritmusban és mértékben a beavatkozásaikat, mint ahogyan azt tették az elődeik

- fogalmazott ezzel kapcsolatban Mérő Vera. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy az önkép, valamint az éppen a hírességek által hirdetett önelfogadás is vissza tud ütni.

Sarah Jessica Parkernek volt nemrég egy bon mot-ja, hogy 'igen, tudom, hogy hogy nézek ki, mit kéne csinálnom, el kéne tűnnöm'? Egyébként éppen a Szex és New York új évadainak a fogadtatása egy nagyon-nagyon eklatáns példája annak, hogy hogyan kezeli a társadalom ezeket a kérdéseket: a szereplőgárda egyik felét rengeteg kritika érte az elvégeztetett beavatkozások miatt, a másik felét meg az el nem végeztetett beavatkozások miatt, és akkor megint oda lyukadunk ki, hogy nem tudsz megfelelni senkinek

- mondta erről az író-pszichológus.