Megvan az EU válasza az energiaszegénységre: rengeteg magyar háztartás lélegezhet fel, ha ez tényleg bejön

A klímasemlegesség elérése érdekében dekarbonizálttá kell tenni az épületekhez köthető energiafelhasználást is. Nyilvánvaló, hogy ez nem történhet meg úgy, hogy fosszilis energiahordozókat – földgázt, szenet - használunk fűtési és főzési célra a jövőben is - derül ki Dr. Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatójának elemzéséből.

Az EU menetrendet dolgozott ki a háztartások zöldítésére, amely kötelezően végrehajtandó tagállami szinten. Csakhogy, ha valamit kívülről ránk erőltetnek, ráadásul adminisztratív úton, rendeletekkel és tiltásokkal nos, ezekhez nem szoktunk tapsikolni.

A helyzetet az is bonyolítja, hogy mindennek még negatív anyagi konzekvenciái is lesznek ránk nézve, hiszen lehet, hogy le kell cserélnünk a gázzal és a szilárd tüzelőanyaggal működő tűzhelyeinket, kazánjainkat. Ennek ellenére itt most nem tanácsos ellenszegülni. A földgáz, a szén, de még az egyéb szilárd tüzelőanyagok – még ha megújulónak számítanak is egyébként - nyílt lángon való égetése komoly egészségügyi kockázatot hordoz.

Az EU-ban a főzéshez felhasznált energia több mint 30%-a földgáz. Bár az egészségre gyakorolt hatások még nem teljesen tisztázottak, szakértők szerint az elektromos főzési alternatívákra váltás nem csak klímabarátabb, de az egészséget is jobban védi.

A földgáz, amit túlnyomó részben metán alkot, a szén-dioxidnál 28-szor erősebb üvegházhatású gáz, melynek elégetésekor egyrészt szén-dioxid szabadul fel, másrészt a tűzhelyből a tökéletes műszaki állapot ellenére is folyamatosan metán szivárog. A palackos gáz metán tartalmának 1%-a szivárgás vagy tökéletlen égés következtében kerül a levegőbe. EU-szinten ez akkora hatással lehet az éghajlatra, mintha félmillió autót üzemeltetnénk egy évig.

Ezért az Európai Bizottság célja, hogy fokozatosan kivezesse a földgázt az épületekhez köthető energiafelhasználásból annak érdekében, hogy 2028-ra zéróvá váljon az újépítésű épületek kibocsátása, 2050-re pedig közel zéró legyen a teljes épület-állomány üvegházgáz emissziója. 2023. december 7-én az Európai Parlament és az EU Tanácsa megállapodásra jutott az épületekről szóló irányelv felülvizsgálatáról, melynek menetrendjéről az alábbiakat lehet tudni:

Gázberendezések és széntüzelésű kazánok telepítésének tilalma új épületekben

Az új szabályozás értelmében 2028-tól az EU-ban az új épületeknek nulla kibocsátásúnak kell lenniük. A fosszilis tüzelésű kályhák, kazánok telepítésének tilalma a középületeknél 2028-tól, a magánépületeknél, családi házaknál 2030-tól.

Meglévő épületek szakaszos felújítása

A régebbi épületállomány károsanyag-kibocsátásának 2040-ig tartó megszüntetése érdekében az EU fokozatos utólagos felújítási programokat tervez. A szabályozás végleges formába öntése attól függ, hogy a tagállamok saját hatáskörben hoznak-e és milyen rendeleteket a folyamat felgyorsítása érdekében.

A fosszilis tüzelésű kazánok fokozatos kivezetése

Az Európai Bizottság előírja a tagállamoknak, hogy dolgozzanak ki konkrét intézkedéseket a fosszilis tüzelőanyagok fűtésre és főzésre történő felhasználásból való fokozatos kivezetésére, és az erre alkalmas kályhák, kazánok lecserélésére 2040-ig.

A fosszilis tüzelésű kazánok támogatásának befejezése

2025-től tilos lesz a fosszilis tüzelésű kazánok egyetlen hőforrásként történő telepítésének pénzügyi támogatása az új és a meglévő épületekben egyaránt. Kormányzati és önkormányzati programok a továbbiakban nem támogathatják elavult fűtési rendszerek új „fosszilis tüzelésű” kazánokra való cseréjét, ha az egyedüli fűtési rendszer lesz a lakásban, vagy épületben. Ez azt jelenti, hogyha például a fő fűtési-hűtési technológia hőszivattyús, vagy split-klímás, csak a biztonsági tartalék lehet például új kondenzációs gázkazán.

Európában a háztartások hozzávetőleg egyharmada használ gáztűzhelyet, a gázfőzés és a földgázzal történő fűtés az üvegházhatást okozó gázok teljes kibocsátásának mintegy negyedét teszi ki az EU-ban. A háztartások jelentős légszennyező források és a kibocsátás hozzájárul a globális felmelegedéshez.

A spanyol Jaume Egyetem kutatói által közzétett új tanulmány szerint a gáztűzhelyek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. A kutatás kimutatta, hogy az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban évente közel 40000 idő előtti haláleset tudható be a nitrogén-oxidok, finomszemcsés szálló por és szén-monoxid okozta légszennyezésnek, amelyek akkor keletkeznek, amikor főzés közben gázt égetnek el. A gáztűzhelyek használatából származó beltéri levegőszennyezés több mint 100 millió európai háztartást érint.

A gáztűzhely használat legmagasabb aránya Európában Olaszországra jellemző (68,7%) aztán Szlovákia (68,5%), Hollandia (65,4%), Románia (64,9%), majd Magyarország (60,0%) következik. Legkisebb az arány Szlovéniában (9,9%) és Ausztriában (5,4%), vagyis ez nem regionális kérdés, Európa gyakorlatilag minden részében vannak országok is, ahol többen használnak gáztűzhelyet és olyanok is, ahol ez ritkaság.

A tanulmány azt állítja, hogy a gáztűzhelyek 3-400000 gyermekkori asztmás esettel is összefüggésbe hozhatók az EU-ban és az Egyesült Királyságban. A felnőtteket is bekalkulálva az ilyen esetek száma több, mint 726000. A gáztűzhelyek által kibocsátott szennyező anyagok a fentieken kívül fejfájást, hányingert és légúti megbetegedéseket okozhatnak. Gyakorlatilag a passzív dohányzáshoz hasonlítható a humánegészségügyi hatása. A legtöbb idő otthon töltő gyerekeknél kapcsolatot fedeztek fel a gáztűzhely-használat és az ADHD kialakulása közt.

A gáz főzéshez való felhasználásának kérdése nemcsak a tudósok, hanem az egészségügyi és politikai intézmények fókuszpontjává vált. A kormányok felismerve a gázzal és szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés és főzés klíma- és egészségvédelmi jelentőségét, célokat tűznek ki e tüzelőanyagok fokozatos kivezetésére és a tisztább alternatívákra való átállásra. Ez az átmenet megköveteli a fogyasztói gondolkodás megváltoztatását is, hogy az emberek felismerjék, saját jól felfogott érdekük is a váltás.

A múltban, a cigarettához hasonlóan, az emberek nem gondoltak sokat az egészségre gyakorolt hatásokra, pedig a gáztűzhelyek szó szerint nyitott, beltéri tűzhelyek, amely szennyezéssel töltik meg otthonainkat. Ahogy a kormányok segítettek leszoktatni a polgárokat a cigarettáról, a gáztűzhely használatról is sikerülhet.

De addig is, amíg nem történik meg a csere, elengedhetetlen a helyiségek megfelelő szellőztetése, különösen a modern hőszigetelésű épületekben, ahol minimális a természetes szellőzés.