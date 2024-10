Sokkoló hírt közöltek az őszi COVID-hullámról: ezek a legveszélyesebb, hosszú távú tünetek most

Az őszi légúti fertőzések, köztük a COVID-19, ismét emelkednek, különösen az idősek és krónikus betegek körében. Az orvosbiológus szakértők szerint a védőoltás és a maszkhasználat a leghatékonyabb védekezési módszerek közé tartoznak.

A légúti megbetegedések, köztük a COVID-19, az őszi időszakban ismét emelkedő tendenciát mutatnak, amire részben az iskolakezdés, részben az időjárás változásai miatt számíthatunk – írta Sarkadi Balázs orvosbiológus a Portfolio szerint. Az NNGYK szerint a szennyvízben jelentősen nőtt a SARS-CoV-2 örökítőanyag mennyisége, ami a COVID-19 esetszámok növekedését vetíti előre, különösen a veszélyeztetett csoportokban, például az idősek és a krónikus betegek körében.

Sarkadi hangsúlyozza: bár a jelenlegi esetek általában enyhébbek, a COVID-19 továbbra is komoly kockázatot jelent az idősebbek és a társbetegséggel rendelkezők számára, különösen mivel a WHO szerint a COVID-19 okozta halálozások aránya még mindig magasabb, mint az influenzáé. Ezen túl a hosszú távú poszt-COVID tünetek, mint a légzőszervi, idegrendszeri és egyéb szervi problémák, továbbra is komoly egészségügyi terhet jelentenek.

A védekezés két fő pillére a maszkviselés és a védőoltás, melyek közül különösen az oltásokat javasolja az EMA minden hat hónapnál idősebb ember számára, különös tekintettel az idősekre és krónikus betegekre. Az EMA jelenleg a Pfizer-Biontech és a Moderna RNS-alapú vakcinákat tartja a leghatékonyabb védekezésnek az új vírusvariánsok ellen.

A szakértők szerint fontos lenne, hogy Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biztosítson folyamatos és részletes tájékoztatást az oltások elérhetőségéről, valamint erősítse a közbizalmat szakmai alapú kommunikációval.