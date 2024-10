Bekövetkezett, amitől sokan féltek: felütötte a halálos kór a fejét a németeknél

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az új majomhimlő vírus (Mpox) első németországi esetét jelentették be. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) augusztusban már globális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a halálos vírus terjedése miatt, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört járvány átterjedt a szomszédos országokra.A Bild című német napilap kedden közölte a hírt, miszerint Németországban is megjelent a majomhimlő vírus (Mpox) új változata. A Robert Koch Intézet egyelőre nem kívánt részletesebb tájékoztatást adni az esettel kapcsolatban.

Címlapkép: Getty Images

