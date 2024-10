Itt a friss jelentés: ebben a 4 magyar városban van most a legtöbb covidos, küszöbön a járvány

A 42. naptári héten a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja továbbra is stagnálást mutat - írja friss jelentésében az NNGYK. Az örökítőanyag-koncentráció már harmadik hete stagnál. Emelkedő tendencia látható ugyanakkor Békéscsabán, Veszprémben és Zalaegerszegen. 19 helyszínen további helyszínen stagnálás tapasztalható, míg csökkenés egy mintára sem volt jellemző - közölték.

Az NNGYK által közölt adatok szerint emelkedett szinten stagnált a legtöbb nagyvárosban a koronavírus szintje a szennyvízben a 42. héten. Magas volt a koncentráció már a harmadik hete Salgótarjánban, Egerben, Pécsett és Szegeden.

A covid-örökítőanyag koncentráció által kirajzolt görbe alapján látható, hogy tavaly a 42. héten valamivel alacsonyabb volt a koncentráció. A következő hetekre pedig enyha csökkenés volt jellemző, hiszen tavaly is erre az időszakra esett az őszi szünet, mely rendszerint visszafogja a járványos betegségek terjedését. A szünet után azonban, ahogy a múlt évben, idén is emelkedésre kell készülni egészen karácsonyig.

A görbén látható, hogy az idei emelkedés nem volt olyan meredek, mint a tavalyi, viszont a jelenlegi szint magasabb, mint a 2023 őszén mért szint. A légúti figyelőszolgálatban résztvevő orvosok legutóbbi jelentései is azt húzzák alá, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest jelenleg több beteg van. Ebből arra következtethetünk, hogy idén hamarabb elérhetjük a járványküszöböt. A betegszámok növekedése várhatóan az őszi szünetben megtorpan majd.

A vizsgálati helyszínek közül 4 városban lehet a legtöbb beteg az adatok alapján:

Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján nyomon követhető, ahogy a KP.3 alvariáns dominánssá válik hazánkban is. Kisebb arányban megjelent a KP.4 és KP.5, valamint jelen van még a KP.2 variáns is. A különböző KP. variánsok a BA.2.86 variánsból fejlődött vonalak, amelyek nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget. A 35. héttől hazai szennyvizekben is kimutatható a világszerte terjedő XEC alvariáns is, amely az ábrán az X-rekombináns csoport tagjaként szerepel - írta az NNGYK.

Azt is közölték, hogy az Influenza A örökítőanyag országos átlag koncentrációja enyhén csökken. A 42. naptári héten Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep, Győr, Székesfehérvár, Szekszárd, Szombathely, Tatabánya és Veszprém mintáiban volt az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége kimutatási határ felett.