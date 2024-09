Rettegett népbetegséget gyógyít a Lidl filléres terméke: ezért állnak most tömegek sorba

A Lidl egyik legolcsóbb terméke segíthet a szív egészségének megőrzésében - írja a GloucestershireLive.

Egy táplálkozási szakértő szerint a Lidl egyik legolcsóbb terméke jelentősen hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. A szupermarket csökkentett zsírtartalmú Meadow Fresh Houmous nevű terméke mindössze 69 pennybe (~326 forintba) kerül, és a szakértők szerint számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.

Jenna Hope táplálkozási guru a Women's Health magazinnak nyilatkozva kiemelte a termék pozitív hatásait:

A hummusz nagyszerű forrása a növényi alapú fehérjéknek és az egészséges zsíroknak. A tahini és a csicseriborsó vasat ad, ami létfontosságú az oxigénszállításhoz és -raktározáshoz, valamint az energia fenntartásához.

Egy 2006-os tanulmány szerint a csicseriborsó rendszeres fogyasztása akár 4,6%-kal is csökkentheti a koleszterinszintet. A Cleveland Clinic szerint a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint a szívbetegségek két legnagyobb kiváltó oka közé tartozik.

Bár a Lidl terméke kiemelkedően olcsó, más szupermarketekben is kapható hasonló termék. A Sainsbury's-ben 1,95 fontért (~921 forint), a Tescóban pedig 1,35 fontért (~638 forintért) lehet beszerezni egy doboz humuszt. A Tesco Clubcard tulajdonosok egy aktuális akció keretében 2,30 fontért (~1 087 forintért) kettőt is kaphatnak. Magyarországon ha nem is a fent említett márkát, de ugyancsak kaphatunk hummuszt a Lidl áruházaiban - a Chef Select 200 grammos kiszerelése jelenleg 559 forintba kerül.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy további kutatásokra van szükség a csicseriborsó és a humusz egészségügyi hatásainak pontosabb megértéséhez.