Veszélyes kór leselkedik a magyar gyerekekre: az életük a tét, ingyenes az ellenszer

A 2024/2025-ös tanévben is önkéntesen kérhetik a 12. életévüket betöltött, 7. osztályos tanulók szülei az ingyenes HPV elleni védőoltást gyerekük számára a beleegyező nyilatkozat kitöltésével - olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleményében. Az idén 10. éve bevezetett iskolai kampányoltás keretében mindezidáig közel 425 ezer tanuló részesült védőoltásban, amely a humán papillomavírus 9 típusa ellen nyújt védelmet.

A HPV elleni védőoltást - a korábbi tanévekhez hasonlóan - idén is iskolai kampányoltás keretében adják be. Az oltásra jogosultak szülei, gondviselői egy írásos nyilatkozat kitöltésével igényelhetik gyermekük részére a Gardasil oltóanyag beadását. A védőoltás a HPV 7 olyan típusa ellen alakít ki védettséget, amelyek a leggyakrabban okoznak daganatos megbetegedést, továbbá a vírus 2 olyan típusa ellen is védelmet nyújt, amelyek a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért felelősek.

Az oltóanyag biztonságos és hatásos, segítségével visszaszorítható a magas kockázatú HPV vírus okozta megbetegedések kialakulása. A 7. évfolyamos lányok számára már a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően térítésmentesen elérhető a HPV elleni védőoltás, a 2020/2021-es tanévtől kezdődően pedig már a fiúk is kérhetik a védőoltás beadását. A HPV elleni védőoltás igénybevételi aránya a lányok körében évek óta 80% körüli, a fiúknál 68%-os.

A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség 6 hónap különbséggel, amennyiben az oltási sorozat megkezdésekor az oltandó nem töltötte be a 15. életévét. Az első oltás idején 15 éves életkort betöltött 7. évfolyamba járó gyermekek immunizálásához 3 dózis szükséges. Amennyiben a szülő a kampányoltási időszakon kívül igényelné gyermeke számára a vakcinát, a gyógyszertárban térítés ellenében szerezheti be.

A HPV jelenléte nagyon gyakori, mindkét nem esetében az emberek akár 85%-a is átesik élete során a vírusfertőzésen. Magas kockázatú típusai akár több éven keresztül is fennmaradnak a szervezetben és később komoly egészségügyi problémákat okozhatnak. A szexuális élet megkezdése előtt beadott védőoltás már korán felkészíti az immunrendszert arra, hogy a vírus megjelenésekor minél gyorsabban termeljen ellenanyagot, így a felnőtt korban ajánlott szűrővizsgálattal együtt hatékony védelmet nyújt a beoltottnak.

Az NNGYK arra biztatja a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekükkel a védőoltás jelentőségéről. A felelősségteljes döntés meghozatalakor kérjék a védőnők, háziorvosok véleményét. Fontos, hogy minden esetben megbízható forrásból tájékozódjanak. Kérdés esetén hívják az ingyenes, 1812-es telefonszámon elérhető Egészségvonalat vagy látogassanak el az https://egeszsegvonal.gov.hu/ weboldalra.