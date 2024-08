Súlyosan alábecsülték ezt a betegséget: ezek a magyar dolgozók vannak a legnagyobb veszélyben

Egy friss tanulmány megerősíti azokat a félelmeket, hogy az eddig bejelentettnél több állattenyésztő kapta el a madárinfluenzát. Gregory Gray, a University of Texas Medical Branch fertőző betegségekkel foglalkozó kutatója "nagyon biztos" abban, hogy több ember fertőződött meg, mint amennyiről tudunk - írja a CNN.

Gray szerint a probléma gyökere a gyenge felügyeleti rendszerben rejlik. Mivel a madárinfluenzás eseteket nem jelentik be kellőképpen, az egészségügyi tisztviselők azt kockáztatják, hogy lassan veszik észre, ha a vírus fertőzőbbé válik.

A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) döntéseit a meglévő megfigyelési adatokra alapozza. Az ügynökség például rendelkezik madárinfluenza elleni vakcinával, de mivel alacsony volt az ismert megbetegedések száma, úgy döntöttek, hogy nem kínálják fel ezt a mezőgazdasági dolgozóknak. A mezőgazdasági dolgozók körében végzett madárinfluenza-vizsgálatok azonban továbbra is ritkák.

Gray csoportja korábbi madárinfluenza-fertőzések jeleit mutatta ki két texasi tejgazdaság dolgozóinál. Elemezték 14 mezőgazdasági dolgozó vérmintáját, akik nem vizsgálták magukat a vírusra, és kettőnél találtak antitesteket. Ez közel 15%-os találati arányt jelent mindössze két tejgazdaságból.

Az egyik antitestekkel rendelkező munkás gyógyszert szedett elhúzódó köhögése miatt áprilisban. A másik nemrég lábadozott ki egy légúti betegségből. Nem tudta pontosan mi okozta betegségét, de elmondta a kutatóknak, hogy környezetében más mezőgazdasági dolgozók is megbetegedtek.

Richard Webby szerint az eredmények megerősítették gyanúját: az idei évben bejelentett 13 emberi madárinfluenzás esetet alulszámolták.

Bár ez egy kis létszámú tanulmány volt, mégis sürgeti annak szükségességét, hogy jobban figyeljünk a mezőgazdasági dolgozók és állatorvosok körében előforduló nem diagnosztizált megbetegedésekre.

Natasha Bagdasarian Michigan egészségügyi főigazgatója szerint ez csak "az első lépés". Az állam fokozza ugyanis a mezőgazdasági dolgozók tesztelését, de erőfeszítéseit olyan rendszerszintű problémák nehezítik mint például bizonytalan foglalkoztatás vagy az egészségbiztosítás hiánya. Gray hangsúlyozza: nagyobb segítséget kell nyújtani a mezőgazdasági dolgozóknak és együtt kell működniük az állattenyésztési ágazattal ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a felügyelet.

Egy tejipari dolgozó elmondása szerint szemirritáció miatt fordult orvoshoz - ami gyakori tünete lehet a madárinfluenzának -, de sem ő sem orvosa nem gondolt erre mint lehetséges okra. Hasonló tapasztalatokról számoltak be texasi munkások is akik védelmi felszerelések nélkül dolgoznak tehenekkel érintkezve.

Az elemzéséből kiderült: sok mezőgazdasági dolgozó nincs biztosítva és alacsony jövedelmük miatt nehezen engedhetik meg maguknak az orvosi ellátást vagy a védelmi eszközök beszerzését.

Christine Sauvé, a michigani Bevándorlók Jogai Központjának politikai menedzsere szerint ha a vírus emberről emberre kezd terjedni akkor bajban leszünk, mert a munkahelyi körülmények zsúfoltak, rosszul szellőzöttek, ilyen helyeken pedig gyorsan terjedhet bármilyen betegség.