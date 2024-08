Fontos kutatás jelent meg a Covid-vakcinákról: téged is érint, ha minimum két dózist kaptál

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Covid-19 nyári hulláma ismét végigsöpört a bolygón, Magyarországon is felfutást mutattak/mutatnak a járványadatok. Noha a betegség némileg finomodott az évek alatt, az oltásokkal jóval könnyebben át lehet vészelni az egyes vírusvariánsokat, és a hosszú Covid-fertőzés kockázata is csökkent, továbbra is vannak komoly kockázatok. Egy új tanulmány most arra világít rá, hogy a hosszú Covid-fertőzés kockázata hogyan változott az idők során. Ebben megállapítják, hogy bár a hosszú Covid kialakulásának valószínűsége csökkent a világjárvány kezdete óta, továbbra is jelentős maradt, különösen azoknál, akik nem kaptak védőoltást - közölte a CNN.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK