Újabb hőségriadó-hosszabbítás következhet: tovább tombol a brutális hőség Magyarországon

A mostani hőhullámmal jó esély van rá, hogy júliusban megdől a havi hőmérsékletrekord Magyarországon, és az is elképzelhető, hogy ez lesz minden idők legmelegebb nyara hazánkban - írja a G7. Az elmúlt hónapok fényében egyik sem lenne meglepő: az előző három évszak mindegyike rekord magas átlaghőmérsékletet hozott, és három különböző hónapban is megdőlt a korábbi csúcs az elmúlt egy évben.

Minden előrejelzés arra utal, hogy ez lesz a leghosszabb hőhullám hazánkban, amióta nyilvántartják a hőmérsékletet. Az eddigi rekordot 1994 nyara tartotta, amikor 15 egymást követő napon volt érvényben hőségriasztás - írja a lap. Azóta voltak melegebb nyarak, vagy olyanok is, amikor több hőhullámos nap volt összesen, de ezeket mindig megszakította néhány hűvösebb nap vagy akár egy-két enyhébb hét is. Jelenleg hivatalosan csütörtökig van érvényben hőségriadó, amely a hőhullám 13. napja lesz. Az előrejelzések alapján azonban meglepő lenne, ha nem hosszabbítanák meg a hőségriasztást.

A gyakorlat szerint akkor adnak ki hőségriasztást, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 Celsius-fokot, márpedig egyelőre semmi nem utal arra, hogy ez alá mennénk. Sőt, valószínűbb, hogy marad a 27 fok felett életbe lépő másodfokú, illetve az ország bizonyos pontjain a 29 fok feletti átlagnál kihirdetett harmadfokú riasztás.

A mostani hőhullám ráadásul nemcsak hosszúsága, hanem intenzitása alapján is az eddigi egyik legdurvább.

Az előző hét 27,5 fokos középhőmérséklettel a második legmelegebb volt az elmúlt bő négy évtizedben, csak 2007 júliusában mértek ennél is magasabb átlagot. A 2007-es kánikula azonban tényleg extrém volt. Nemcsak azért, mert akkor regisztrálták az abszolút melegrekordot az országban 41,9 fokkal (egyébként Kiskunhalason), hanem mert tartósan egy-két fokkal magasabb volt a hőmérséklet még a többi hőhullámra jellemzőnél is - írja a lap.

Kedden jó esély volt arra, hogy a hőmérséklet elérje a 42 fokot. Ez lett volna szükséges ahhoz, hogy megdőljön a Magyarországon valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja.

Ugyanakkor 2007-ben a 10 napos extrém kánikulától eltekintve nem volt meleg júliusban: a hónap elején és végén is előfordult, hogy 17 fok alá csökkent a napi középhőmérséklet. Emiatt a tíznapos hőség ellenére nem is ez volt a legmelegebb július Magyarországon: ezt a rekordot 2021 tartja 23,6 fokos átlaggal. Az idén azonban a hónap első felében szinte pontosan egy fokkal voltuk efölött, azaz – különösen az elhúzódó hőhullám fényében – elég jó esély van rá, hogy megdől a havi csúcs is. Ez pedig abszolút rekordot is jelentene, az eddigi legmelegebb hónap ugyanis épp 2021 júliusa volt.

Amennyiben így alakul, a július egy éven belül már a negyedik rekord magas hőmérsékletet hozó hónap lenne. Tavaly szeptemberben, illetve idén februárban és márciusban is magasabb átlagot mértek, mint 1901 óta bármikor. A februári időjárás különösen extrém volt: a 8 fok feletti átlag közel három fokkal haladta meg a korábbi legmagasabb értéket - írják.