Óriási pénzosztásba kezdett a magyar kormány: nem tudtak mit tenni, ezt menteni kellett

A kormány a hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent határozatában 41 milliárd forinttal megemelte a gyógyító-megelőző kassza idei költségvetési kiadásait - írja a Portfolio.

A magyar kormány úgy határozott, hogy az Egészségbiztosítási Alap számára 41,0269 milliárd forinttal több forrást biztosít a 2024-es költségvetésben. Az intézkedést a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény adta jogkörben hozták meg. Pintér Sándor belügyminiszternek és Varga Mihály pénzügyminiszternek azonnal végre kell hajtania ezt az intézkedést.

Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával a kormány döntése egyben visszavonja a 1401/2021. (VI. 29.) Kormányhatározatot, amely az állami egészségügyi intézmények energiahatékonysági korszerűsítésének megvalósítását tartalmazta.

Ez a lépés egyértelműen a kórházak adósságának csökkentésére irányul, amely április végén 58,8 milliárd forintot tett ki. Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint, ha a kórházak tartozását 20-25 milliárd forintra lehetne csökkenteni, az már kezelhető szint lenne.

Súlyos gondok vannak

A hazai kórházak adósságának rendezése igen kemény feladat 2024-ben. Mint ahogy arról mi is beszámoltunk májusban, több kórházat is végrehajtás alá vont a NAV: a jászberényi intézménytől például 57 millió forintot szedtek be. De két fővárosi kórház is rajta volt a végrehajtási eljárás alatt álló adózókat összesítő listán. Az adósságrendezés erőteljes elkezdése mellett fontos kiemelni azt is, hogy a minap egy egészségügyi salátatörvény elfogadásával út nyílt Magyarországon a kötelezően elrendelhető szűrővizsgálatok számára.