Óriási kullancsok jelentek meg sokak kedvelt nyaralóhelyén: halálos betegséget terjesztenek

Magyarországon is nagy invázió lehet

Az enyhe tél miatt Magyarországon is komoly kullancsinvázióra kell számítani. A HUN-REN Ökológiai Központhogy a klímaváltozás hatására Magyarországon is megjelentek nem őshonos kullancsfajok, köztük a Hyalomma is.A Hyalomma kullancsok nagyobbak és gyorsabbak a Magyarországon megszokott kullancsoknál, pajzsuk egyszínű, sötét, lábuk látványosan sávozott. Eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebbre található, ugyanakkor a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra.