Halálos kór leselkedik rengeteg magyar házi kedvencére: egyre rosszabb a helyzet, erre kell figyelni

A nyári időszak nem csak a pihenésről, hanem a kullancsszezon kezdetéről is szól, amely országszerte komoly problémát jelenthet az emberek és állatok, köztük a kutyák számára is, akiket a Lyme-kór veszélye ugyanúgy fenyeget - tudósított a Huffpost. .

A nyári időszak nem csak a kellemes tevékenységek, mint a grillezés vagy a strandolás ideje, hanem egyúttal a kullancsszezon kezdetét is jelenti. Ezek a paraziták szerte az országban jelentős problémát okozhatnak, mivel némelyikük Lyme-kórt terjeszthet, ami emberekre és állatokra egyaránt veszélyes.

A Lyme-kórért a Borrelia burgdorferi nevű baktérium felelős, amely akkor fertőzi meg a kutyákat, ha egy fertőzött kullancs csípi meg őket. Nem minden kullancsfaj hordozza ugyanakkor ezt a betegséget. Ami viszont probléma az ebeknél, hogy ők gyakran tünetmentesen fertőződnek meg, ami aggodalomra ad okot. A Lyme-kór diagnosztizálása esetén sem mindig szükséges azonnali kezelés, hiszen pozitív teszteredmény esetén is előfordulhat, hogy csak antitestek alakultak ki a baktériummal szemben anélkül, hogy maga a betegség is jelen lenne.

Amennyiben mégis tünetek jelentkeznek, ezek között lehet láz, étvágytalanság vagy fáradtság. De aántítás és duzzadt ízületek is utalhatnak Lyme-kórra. Ritka esetben súlyos veseproblémák is felléphetnek. A megelőzés tehát kulcsfontosságú: hatékony védekezési módszer lehet például kullancsmegelőző termékek használata. Ezek között megtalálhatók vényköteles és vény nélkül kapható termékek is. Fontos tudni, hogy bár ezek csökkenthetik az átvitel esélyét, nem garantálnak teljes védelmet.

Ha kedvencünknél Lyme-kórt diagnosztizálnak, fontos saját egészségünk védelme is. Ellenőrizzük rendszeresen magunkat és kedvenceinket kullancsok után kutatva a sétákat követően. A védőruházat viselése további segítséget nyújthat ebben, ami adott esetbe egy hosszú szárú zokni is lehet.

Összességében elmondható, hogy bár a Lyme-kór komoly problémát jelenthet mind emberekre, mind állatokra nézve, megfelelő óvintézkedésekkel és tudatos magatartással csökkenthetjük fertőződés kockázatát.

Nagyon kell vigyázni

A Semmelweis Egyetem kifejezetten azt ajánlja az embereknek, hogy kulcsonftosságú a parazitákat a lehető leggyorsabban eltávolítani. Nagyon fontos ugyanakkor az is, hogy a megfelelő kiegészítők nélkül ne induljunk el nyaralni, kirándulni, így például sose hagyjuk otthon a kullancsítószert sem.