Sokan kongatják a vészharangot: mi lesz így a budapesti ügyeleti rendszerrel?

Szakmai berkeken belül féltik az ellátás biztonságát, megkezdődött az orvosi ügyeleti rendszer átalakítása Pest megyében is – írja a Népszava.

Hiába tiltakoztak sokan, február elsején Pest megyében is elindult az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) koordinálása mellett az új ügyeleti rendszer. A lap írja, az önkormányzatok által szervezett saját ügyeletek nem működhetnek tovább, de az érintettek különböző utakon igyekeznek veszteségeiket, sérelmeiket enyhíteni.

A Népszava megkérdezte az illetékeseket arról is, a kormányzat talált-e rugalmasabb megoldást a Pest megyei gyermekügyeletre, az OMSZ azt válaszolta: „Az új egységes, a mentőszolgálat rendszerével összekapcsolt alapellátási ügyeleti rendszer a gyermekek ellátása szempontjából is előrelépést jelent (hozzáférés, biztonság, színvonal). Míg eddig csak néhány helyen és időszakosan állt rendelkezésre ügyeleti ellátás a gyermekek számára, február 1-től a vármegye 18+3 pontján ellátást kapnak, illetve az 1830 révén orvosi szintű tanácsadás, a mentőszolgálati kapcsolódás alapján pedig a legmagasabb szintű prehospitális ellátás is biztosított lesz számukra.”