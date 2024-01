Egy omikron Covid-19 ivadék fertőzi most halomra az embereket: ezekre a tünetekre kell figyelni

Az amerikai járványügyi központ szerint ha valaki most kapja el a koronavírust, akkor jó eséllyel a JN.1 variánssal fertőződik meg – írja a hvg.hu. A lap összeszedte azokat a tüneteket is, amikre a legjobban figyelni kell mostanság.

A WHO még 2023 decemberében adott ki figyelmeztetést a koronavírus egy gyorsan terjedő változata miatt. Ezt a variánst JN.1-nek nevezik, és tavaly decemberben már a fertőzések 27,1 százalékáért volt felelős világszerte. Most az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) adott ki egy közleményt, ebben pedig azt írják hogy mára a JN.1 nemcsak az USA-ban, de globálisan is a leggyorsabban terjed.

A mostani törzs egyébként az omikron „leszármazottja”. A variáns felfutása a gyors fejlődésének köszönhető, amellyel az immunrendszer nem tudott lépést tartani. Ha pedig valaki elkapja a JN.1-et, akkor az alábbi tünetekkel kell számolnia: