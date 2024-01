Retteg a magyar zene élő ikonja: teljesen tropa a térde, fél hogy így elveszítené a lábát

Szinte elviselhetetlen fájdalmakkal küzd Deák Bill Gyula. A rocklegendának ugyanis nagyon súlyos kopás van a jobb térdében, viszont kész alá feküdni nem akar. Ez érthető is, hiszen az énekes még fiatal korában egy orvosi műhiba miatt veszítette el a másik lábát.

„Sajnos a jobb térdem elhasználódott és elkopott. A fájdalomtól már a koncerteket sem tudom végigállni, sokszor le kell ülnöm, és úgy énekelek” – mesélte az énekes a Blikknek. Ez nem is csoda, Bill kapitány ugyanis sokáig 140-15 kilót nyomott, de most hogy lefogyott 98 kilóra még az is elég sok egy térdre.

A problémára egy protézis jelentené a biztos megoldást, de sem ennek, sem más operációnak nem akarja alávetni magát a magyar blues király, inkább együtt él a fájdalommal. „Véletlenül sem szeretnék semmilyen orvosi beavatkozást, bevallom, félek tőle. Bennem van, hogy valószínűleg járni sem tudnék utána, csak kúszni-mászni, és ez nekem nem hiányzik. Ezért marad így minden, ahogy van”. A zenész félelme persze nem alaptalan, fiatal korában ugyanis egy orvosi műhiba miatt veszítette el másik lábát.

(Címlapkép - Kovács Attila, MTI/MTVA)