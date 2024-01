Ez várhat a magyar háziorvosokra: átvezénylés és pénzbírság lebeg a szemük előtt

Kemény hangú levelet kaptak az érdi háziorvosok a helyi OMSZ-telepről. Ebben az szerepel, hogy ha nem jelentkeznek ügyeletre, más megyébe helyeztetik őket.

Ha nem jelentkeznek ügyeletre, akkor más megyébe lesznek átvezényelhetők - ezt írta a háziorvosoknak Érden egy OMSZ-alkalmazott, mint az kiderült a Népszava birtokába jutott levélből. Azt nem tudni, miért volt szükség megírni ezt a levelet, mert nincs pontos adat arról, hány orvos tagadta meg az ügyeletes szolgálat felvételét.

Az OMSZ helyi telepének munkatársa a levélben azt is írta az orvosoknak, hogy nem csak más megyébe küldetik át őket, de a neveiket is összeírják és leadják - nem részletezte, hogy pontosan hol. Nem először kapnak a háziorvosok ijesztő leveleket: mióta átszervezték az ügyeleti rendszert, korábban szóba került az is, hogy az ügyeletre nem jelentkező orvosok ötmillió forintos pénzbírságot kaphatnak.