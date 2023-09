Máris belobbant az őszi covid-hullám? Ebben a 7 magyar városban már rengeteg a beteg, számuk tovább emelkedik

Az elmúlt hetek stagnáló időszaka után ismét emelkedik a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja. A települések több mint felénél a tendencia stagnáló, ugyanakkor emelkedés figyelhető meg Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben - írja honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Csökkenés sehol sem tapasztalható. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja 13 helyszínen a mérsékelt, míg 9 helyen az emelkedett tartományba esik.

Emelkedik a szennyvíz koronavírus koncentrációja a 35. heti adatok szerint - közölte az NNGYK. A városokra bontott, heti adatokból kiderült, hogy csökkenő tendencia sehol sem jellemző, és minden vizsgálati helyen legalább mérsékelt a covid jelenléte. A 34. héten Szekszárdon, Szolnokon és Szombathelyen még alacsony volt a koncentráció a szennyvízben, mostanra mindhárom városban mérsékeltté vált, és emelkedő tendenciát mutat.

Már a 34. héten is emelkedett volt a koncentráció Budapest északi és központi részein, Pécsett és Zalaegerszegen - ezeken a helyeken továbbra is magas szinten stagnál a koronavírus jelenléte. A 35. hétre pedig csatlakozott a leginkább fertőzött városokhoz Békéscsaba, Debrecen, Miskolc és Veszprém is. Emelkedő tendenciát figyeltek meg továbbá a koncentrációban Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben.