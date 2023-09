Erre kevesen számítottak: hétköznapi gyógyszer jelenthet áttörést a legújabb népbetegség ellen

Egy gyakran használt gyógyszer jelenthet áttörést a hosszú COVID kezelésében. A jellemzően cukorbetegeknek felírt metformin ugyanis elég biztató eredményeket hozott a vizsgálatokon. A hosszú COVID-szindróma bárkinél kialakulhat, aki átesett a fertőzésen, a tünetei akár súlyosak is lehetnek, évekig kínozhatnak. Ugyanakkor az orvosok felhívták a figyelmet: hiába a biztató eredmények, egyelőre ne rohanjunk a szerért a patikába.

A metformin, egy általában a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt gyógyszer segíthet a hosszú COVID megelőzésében. Dr. Jacob Teitelbaum belgyógyász szerint a COVID-ot (még az enyhe tünetekkel is) átvészelők körülbelül 10 százalékát érintik a hosszabb távú káros hatások. Ez az állapot pontosan az, aminek hangzik - a fertőzés tünetei napokig, hetekig, hónapokig, sőt évekig fennállnak - mondta a HuffPostnak a szakember.

Ezek a szövődmények magukban foglalhatják a krónikus fájdalmat, az agyködöt, a légszomjat, a mellkasi fájdalmat és az intenzív fáradtságot. További gyakori tünetek közé tartozik a hányinger, a hasi fájdalom, az étvágytalanság, a gyomorégés és a székrekedés

- sorolta. Az orvosok most azt remélik, hogy a metformin megoldást jelenthet, miután egy nemrégiben készült tanulmány szerint a népszerű gyógyszer csökkentheti a COVID-fertőzést követően kialakuló betegség kockázatát.

A The Lancet című folyóiratban júniusban közzétett kutatás kimutatta, hogy a metformin két héten át történő szedése akut COVID-fertőzés során 63 százalékkal csökkentette a hosszú COVID kialakulásának kockázatát, ha a fertőzés első négy napján kezdték el szedni. A kockázat 42 százalékkal csökkent, ha a fertőzött személy négy nap után kezdte el szedni a metformint.

A metformint a COVID-19 terápiás szereként azonosították in vitro víruselleni, trombózisellenes és gyulladáscsökkentő hatása, valamint a fehérjeprodukció elleni működése miatt

- mondta Jennifer Bourgeois, a SingleCare egészségügyi és gyógyszerészeti szakértője, aki egyébként nem vett részt a tanulmányban. Azaz a metformin olyan tulajdonságokkal rendelkezhet, amelyek csökkenthetik a véralvadást, a fehérjetermelést és a gyulladást - olyan problémákat, amelyek a hosszú COVID velejárói lehetnek.

A tanulmány 1431, 30 és 85 év közötti, túlsúlyosnak vagy elhízottnak minősülő résztvevőt vizsgált. Minden önkéntes vagy metformint, vagy placebót kapott. Egy alcsoportnak továbbá ivermectint (egy parazitaellenes gyógyszert, amelyet a szakértők aggályai ellenére megpróbáltak alkalmazni a COVID kezelésére) vagy placebót, fluvoxamint (egy mentális egészségügyi gyógyszert, amely a korai időszakban ígéretesnek bizonyult a súlyos, kórházi kezelést igénylő esetek megelőzésére a magas kockázatú betegeknél) vagy placebót adtak.

A résztvevők ezután a COVID-19 diagnózist követő 10 hónapig beszámoltak a tüneteikről; minden hosszú COVID-diagnózist az önkéntes egészségügyi szolgáltatója is megerősített. Az eredmények azt mutatták, hogy a metformin alkalmazása csökkentette a legnagyobb mértékben a hosszú COVID kockázatát. A kutatók megjegyezték, hogy "szelekciós torzítással jár, hogy azok az egyének, akik úgy döntenek, hogy részt vesznek a klinikai vizsgálatokban, és kitöltik a 10 hónapos követéses felméréseket, nem feltétlenül képviselik a COVID-19 és a hosszú COVID által érintett általános populációt". Egyébként a kutatók kizárták az alacsony kockázatú felnőtteket a vizsgálatból.

További kutatásokra van szükség annak megállapítására, hogy a COVID-vakcina hozzájárul-e a hosszú COVID csökkenéséhez, és hogy a metformin a korábbi fertőzéssel és normál testtömegindexszel rendelkező felnőttek esetében is hatékony-e

- mondta Dr. Phillip Kadaj. A szakértők szerint az eredmények ígéretesek. Ha kiderül, hogy ez a valóságban is megállja a helyét, akkor egy alacsony költségű módja lehet a hosszú COVID kezelésének. A metformin ráadásul gyermekeknél, valamint terhesség és szoptatás alatt is biztonságosnak bizonyult. A kutatók remélik, hogy ugyanez igaz a COVID kezelésére is.

Én nem rohannék a patikába, és nem kezdenék el gyógyszert szedni a hosszú COVID megelőzésére egyetlen tanulmány alapján.

- húzta alá Dr. Phillip Kadaj.

Míg ez a metforminnal végzett vizsgálat jó eredményeket mutatott egyes egyének esetében, más módszereket - például a paxlovid fertőzés utáni alkalmazását - is vizsgálnak jelenleg a hosszú COVID megelőzésére. Mivel ez az állapot annyira új, a tudósoknak még sok kutatást kell végezniük ahhoz, hogy véglegesen meghatározzák a legjobb kezelési módokat.

A hosszú COVID megelőzésének legjobb módja most az, ha mindent megteszünk azért, hogy eleve ne kapjunk COVID-fertőzést. A szakértők továbbra is hangsúlyozzák, hogy ugyanazok az óvintézkedések, amelyeket már évek óta ismerünk, most is alkalmazhatók.