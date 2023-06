Kiderült a nagy aszpirin-titok: nem várt következménye lehet, súlyosak a mellékhatások

Az alacsony dózisú acetilszalicilsav, azaz az aszpirin hatóanyaga több mint 20%-kal növeli a vérszegénység kockázatát idősebb embereknél - derült ki egy friss kutatásból, amelyre Dobson Szabolcs gyógyszerengedélyeztetési szakértő hívta fel nemrég a figyelmet közösségi oldalán.

Mint az a szekember, az Annals of Internal Medicine szaklapbanmegjelent kutatás eredményeire hivatkozva kifejti, "az ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) vizsgálat elemzése azt találta, hogy az alacsony dózisú acetilszalicilsav használata a vérszegénység 20%-os megnövekedett előfordulásával és a ferritin-, illetve a vér vasszintjének csökkenésével járt egyébként egészséges idős felnőtteknél." A szakember hozzáteszi, hogy meglátása szerint ezek az eredmények arra utalnak, hogy az acetilszalicilsavat szedő idősebb betegeknél meg kell fontolni a hemoglobinszint rendszeres ellenőrzését.

Dobson továbbá szót ejtett arról is, hogy a melbourne-i Monash Egyetem kutatói elvégezték az ASPREE vizsgálat újabb elemzését. A vizsgálatban 19114 70 éves vagy annál idősebb személy vett részt, akiket véletlenszerűen soroltak be napi 100 mg acetilszalicilsav vagy placebó szedésére. A hemoglobint évente, a ferritint a kiinduláskor és 3 évvel a randomizálás (véletlenszerű csoportba sorolás) után mérték. Az adatok azt mutatták, hogy

a vérszegénység kialakulásának kockázata 23,5 százalék volt azok körében, akik alacsony dózisú acetilszalicilsavat kaptak. Ezeket az eredményeket a hemoglobin átlagszint kismértékű és a ferritinkoncentráció nagyobb mértékű csökkenése kísérte az acetilszalicilsavat kapók körében.