Mi az Alzheimer kór, hogyan történik az Alzheimer-kór kezelése, mitől alakul ki a betegség?

Alattomos támadást indít az idősödő emberek elméje ellen az Alzheimer kór, a betegség, amire a leggyakrabban vezethető vissza az időskori demencia. Na de mi az az Alzheimer kór, mi az Alzheimer kór jelentése, mik az Alzheimer kór tünetei és hogyan történik az Alzheimer kór kezelése? Mi a különbség a demencia és az Alzheimer kór között, mire készüljön az a család, ahol valakinél az Alzheimer kór nevű betegséget diagnosztizálják az orvosok?

Cikkünkben az Alzheimer kór nevű neurodegeneratív, gyors szellemi leépüléssel járó betegség tünetei kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak. Eláruljuk, milyen betegség az Alzheimer kór, mik az Alzheimer kór tünetei, milyen Alzheimer kór teszt segít a betegség diagnosztizálásában, hogyan történik az Alzheimer kór kezelése? Az Alzheimer kór hány éves kortól jelent valódi veszélyt az idősödő magyarokra? Mi lehet az Alzheimer kór oka, visszavezethető az Alzheimer kór kialakulása életmódbeli tényezőkre? Mi a különbség a demencia és az Alzheimer kór között, illetve mi a különbség az Alzheimer és a Parkinson kór között? Milyen gyors az Alzheimer kór okozta leépülés, mennyi a beteg várható élettartama?

Mi az Alzheimer kór?

Az Alzheimer-kór egy gyors biológiai leépüléssel járó neurodegeneratív betegség. A kórkép jellemzői közé tartozik, hogy a beteg kognitív funkciói fokozatosan beszűkülnek, megjelennek, majd megállíthatatlanul súlyosbodnak a demencia tünetei. A testi és szellemi leépülés egészen addig tart, míg be nem következik a beteg teljes elbutulása, magatartása megváltozik, korábbi személyisége elveszik. A betegség jellemzőit először egy német ideggyógyász, Alois Alzheimer írta le, 1907-ben. Világszerte több millió időskorú ember szenved demenciában, az esetek kb. 70%-áért pedig egyértelműen az Alzheimer kór felel. Maga az Alzheimer kór, mint demenciával járó betegség az agy bizonyos területein kialakuló plakkok és zárványok miatt jön létre, vagyis az Alzheimer kór egy szervi elváltozásra visszavezethető rendellenesség.

Az Alzheimer kór hány éves kortól jelent valós kockázatot?

Az Alzheimer kór rizikófaktora a magas életkor: a 65 év fölöttiek esetében a lakosság kb. 5%-ánál jelentkeznek az Alzheimer kór tünetei (fiatalabbaknál nagyon ritka az Alzheimer kór), viszont a 80 év feletti időseknél ez az arány már 20%-ra emelkedik. Magyarországon becslések szerint körülbelül 200.000 ember szenved az Alzheimer kór tüneteitől. Arra a kérdésre, hogy az Alzheimer kór hány éves kortól jelent valós veszélyt, nehéz biztos választ adni, mert mindannyian más genetikai adottságokkal rendelkezünk, más-más környezeti hatásoknak kitéve éljük életünket és más, az Alzheimer kór kialakulásának valószínűségét növelő alapbetegségekkel élünk együtt.

Mi az Alzheimer kór oka? Megelőzhető az Alzheimer kór?

Az Alzheimer kór okai, azaz az Alzheimer kór kialakulásáért felelős tényezők a mai napig homályba vesznek. Habár az Alzheimer kór kiváltó oka lényegében ismeretlen, a kutatók valószínűsítik, hogy kialakulásában genetikai tényezők játszhatnak közre (ha a családban előfordult, nagyobb valószínűséggel alakulhat ki nálunk is az Alzheimer kór), de külső tényezők (pl. korábbi fejsérülés) és egyéb krónikus, vagy az életkor előrehaladtával súlyosbodó betegségek (tipikus példa erre a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a különféle szív- és érrendszeri betegségek) is az Alzheimer kór kockázati tényezői lehetnek. Egyes kutatók életmódbeli tényezőket is gyanítanak a háttérben, de ez nem bizonyított.

Az Alzheimer kór tünetei: milyen jelekre figyeljünk?

Az Alzheimer kór előrehaladtával a beteg állapota négy stádiumra osztható az első tünetek megjelenésétől a betegség végső szakaszáig. Az Alzheimer kór tüneteit is megkülönböztetjük kognitív és nem kognitív jellegű rendellenességek szempontjából:

Az Alzheimer kór tünetei – kognitív kórtünetek: a feladatok végrehajtását célzó döntési, cselekvési- és figyelemzavar, beszédzavar (afázia), illetve jelentkezhet az apraxia (begyakorolt mozgások elvégzésére irányuló képesség elvesztése) és az agnózia (érzékelt tárgyak, lények fel nem ismerése) is.

a feladatok végrehajtását célzó döntési, cselekvési- és figyelemzavar, beszédzavar (afázia), illetve jelentkezhet az apraxia (begyakorolt mozgások elvégzésére irányuló képesség elvesztése) és az agnózia (érzékelt tárgyak, lények fel nem ismerése) is. Az Alzheimer kór tünetei – nem kognitív kórtünetek: az Alzheimer kór együtt járhat a beteg személyiségének megváltozásával és különféle affektív zavarokkal (pl. szorongás és depresszió), tévképzetekkel és hallucinációkkal, indíték- és késztetészavarokkal és gyakran sajnos a beteg agressziójával is.

Az Alzheimer kór lefolyása

Az Alzheimer kór 1. stádiuma: a rövidtávú memória zavara, enyhe kognitív hanyatlás, a beteg egyre nehezebben tájékozódik, oldja meg problémáit, ami már a kezdeti fázisban együtt járhat a személyiség megváltozásával, depresszióval. Az Alzheimer kór első fázisában sokan nem érzékelik magukat betegnek, a fokozott feledékenységet az öregedés vagy a túl sok stressz számlájára írják.

a rövidtávú memória zavara, enyhe kognitív hanyatlás, a beteg egyre nehezebben tájékozódik, oldja meg problémáit, ami már a kezdeti fázisban együtt járhat a személyiség megváltozásával, depresszióval. Az Alzheimer kór első fázisában sokan nem érzékelik magukat betegnek, a fokozott feledékenységet az öregedés vagy a túl sok stressz számlájára írják. Az Alzheimer kór 2. stádiuma: Az Alzheimer kór a második stádiumban okoz olyan szintű gondolkodási- és memóriazavart, amivel a beteg már orvoshoz fordul. A beteg rövidtávú memóriája jelentős mértékben károsodik, majd egyre nehezebben hívja elő lexikális tudását (pl. nehezen nevezi meg a képen látható dolgokat). Az Alzheimer kór előrehaladása során a szókincs egyre szűkösebbé válik, de a betegség kihathat az érzékelésre, a motoros funkciókra is. Ekkor a beteg még képes ellátni magát, de egyedül már nem ajánlott idegen környezetbe mennie.

Az Alzheimer kór a második stádiumban okoz olyan szintű gondolkodási- és memóriazavart, amivel a beteg már orvoshoz fordul. A beteg rövidtávú memóriája jelentős mértékben károsodik, majd egyre nehezebben hívja elő lexikális tudását (pl. nehezen nevezi meg a képen látható dolgokat). Az Alzheimer kór előrehaladása során a szókincs egyre szűkösebbé válik, de a betegség kihathat az érzékelésre, a motoros funkciókra is. Ekkor a beteg még képes ellátni magát, de egyedül már nem ajánlott idegen környezetbe mennie. Az Alzheimer kór 3. stádiuma: A középsúlyos demencia szakasza, amikor a beteg fokozatosan képtelenné válik az önálló életre, elfelejti a dolgok nevét, a szavakat, beszéde nehézkes, a hosszú távú emlékezete súlyosan károsodott, tájékozódási képességét elvesztette, kóborlásra hajlamos. A beteg személyisége szétesik, téveszmék és hallucinációk kínozhatják, sokan agresszívvá válhatnak. Ebben a stádiumban a beteg már elveszti betegségtudatát, sokszor mozgáskoordinációs készségeit is.

A középsúlyos demencia szakasza, amikor a beteg fokozatosan képtelenné válik az önálló életre, elfelejti a dolgok nevét, a szavakat, beszéde nehézkes, a hosszú távú emlékezete súlyosan károsodott, tájékozódási képességét elvesztette, kóborlásra hajlamos. A beteg személyisége szétesik, téveszmék és hallucinációk kínozhatják, sokan agresszívvá válhatnak. Ebben a stádiumban a beteg már elveszti betegségtudatát, sokszor mozgáskoordinációs készségeit is. Az Alzheimer kór 4. stádiuma: a teljes mentális és testi leépülés fázisa; a beteg gyakran apátiába süllyed, önállóan képtelen bármilyen feladat elvégzésére, fekszik; a halált általában valamilyen külső ok váltja ki, például egy fertőzés.

Mi a különbség a demencia és az Alzheimer kór között?

A köznyelvben a demenciát és az Alzheimer kórt gyakran szinonimaként kezelik, azonban fontos, hogy megkülönböztessük az Alzheimer kór nevű betegséget más kórképektől, állapotokról. Maga a „demencia” elbutulást, a beteg gondolati és érzelmi képességeinek elvesztést jelenti, egy olyan, jellemzően időskorban bekövetkező állapotra utal, ami többnyire agyi elváltozásokra, az agy betegségeire vezethető vissza. Az Alzheimer kór – számos más betegség mellett – a demencia egyik leggyakoribb kiváltó oka, a betegség együtt jár a demencia jelenségével.

Mi a különbség az Alzheimer és a Parkinson kór között?

A betegek részéről gyakori kérdés, hogy miért jobb az Alzheimer kór mint a Parkinson kór, vagy éppen milyen szempontokból könnyebb a Parkinson kórral együtt élni, mint az Alzheimerrel. Nos, a kérdésekre válaszolva: egyik betegség sem „jobb” vagy éppen kellemesebb a másiknál, viszont tény, hogy mások a tünetek, mivel az idegrendszert más módon érintő betegségekről van szó. A Parkinson-kór, köznyelven „reszkető bénulás” az Alzheimer-kórhoz hasonlóan egy lassan előrehaladó, idővel súlyosbodó kórkép, azonban ennél a betegségnél az ingerületátvivő dopaminsejtek fokozatos pusztulása következik be (az idegsejtek nem tudnak megfelelőképpen kommunikálni egymással, az agy parancsai nem jutnak el a mozgásszervekhez).

Alzheimer kór teszt, avagy hogyan diagnosztizálható a betegség?

Az Alzheimer kór diagnosztizálása esetében a szakemberek nagyban támaszkodnak a beteg hozzátartozóinak beszámolóira, ugyanis a beteg az Alzheimer kór korai stádiumában gyakran nem érzékeli érzelmi és gondolati világának kisebb zökkenőit. A demencia első jeleiként jelentkező rövidtávú memóriazavart egyszerű feledékenységnek, szétszórtságnak tarthatják egészen addig, míg nem szembesülnek komolyabb kiesésekkel (pl. elfelejtik, mit csináltak, idegen helyen találják magukat). Az Alzheimer kór diagnózisa biztosan csak szövettani vizsgálattal állítható fel, de a betegek többségénél valószínűsíthető a kórkép már a képalkotó berendezések és a laboreredmények alapján is.

Az Alzheimer kór kezelése: gyógyítható az Alzheimer kór?

Az Alzheimer kór a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható betegség, egyelőre nincs olyan gyógyszer, ami megakadályozná a beteg egészségügyi állapotának romlását, habár a tünetek bizonyos gyógyszerekkel átmenetileg mérsékelhetők. A pszichotikussá váló betegek esetében a kezelőorvos antipszichotikumok szedését írhatja elő, de a teljes demencia előbb-utóbb mindenképp bekövetkezik. Az Alzheimer kór diagnosztizálását követően, azaz a demencia első észrevehető jeleitől kezdve a beteg várható élettartama 3-10 évre rövidül, attól függően, hogy milyen gyors az Alzheimer kór lefolyása.

A betegség kapcsán fontos kiemelnünk, hogy az Alzheimer kór súlyos terhet ró mind a betegre, aki tehetetlenül érzékeli magán az elbutulás jeleit és a betegség következményeképp a társas kapcsolataiban bekövetkező változást, mind az Alzheimer kór tüneteitől szenvedő beteg hozzátartozóit. Az előrehaladott Alzheimer kórban szenvedő személyt a kései stádiumban már nem lehet magára hagyni, ugyanis a demencia miatt elveszti tájékozódóképességét (a hétköznapi élethelyzetek is balesetveszélyessé válnak) és olyan alapvető, az egészséges ember számára ösztönös tevékenységek is kiesnek, mint a táplálék lenyelése (Alzheimer kór esetén jelentős a fulladásveszély).

Amennyiben magunkon vagy egyik hozzátartozónkon érzékeljük a demencia jeleit, ha a tünetek hónapok óta fennállnak, mindenképpen forduljunk orvoshoz, ugyanis 60 éves kor fölött gyakran az Alzheimer kór áll a betegség hátterében. Abban az esetben, ha egyik hozzátartozónkon jelentkeznek az Alzheimer kór tünetei, célszerű tanácsadáson részt vennünk, hogy kellő megértéssel és türelemmel, a betegség lefolyásának ismeretében segíthessük a beteget utolsó éveiben.