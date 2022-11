Újra támad a szezonális népbetegség Magyarországon: erre figyelj, és könnyen megúszhatod

Hamarosan megérkeznek a fagyok, így nagyon fontos, hogy felkészítsük a testünket és a lelkünket a leghidegebb évszak kihívásaira. A tél gyakran jár karöltve a felső légúti betegségekkel, levertséggel, és a tartós napfény hiánya nem csupán a lelkünket, de a testünket is megviseli. Ezért fontos, hogy tudatosan felkészüljünk az előttünk álló hónapokra, és megerősítsük az immunrendszerünket és a szellemünket egyaránt - szakértő tippjeivel.

Az egészséges és szezonális alapanyagok fogyasztása segít a szervezetnek formában maradni a hideg hónapokban is. Fontos azonban, hogy kellő figyelmet fordítsunk az elegendő rost és vitamin bevitelre. Érdemes a reggeleket friss, préselt zöldség- vagy gyümölcslével indítani, amelyek segítenek támogatni az immunrendszer jó működését és megalapozzák a kellő rostbevitelt is.

Az ünnepek alatt, a túlzott húsfogyasztást követően, érdemes lehet kicsit könnyíteni az étkezésen, és csökkenteni a húsos ételek mennyiségét. Ugyanez igaz a szénhidrátokra is. A hagyományos karácsonyi sütemények és desszertek nagy mennyiségben nem támogatják az egészségünket. De nem kell hogy megvonjuk magunktól a szénhidrátokat, csak figyeljünk arra, hogy ne fehér lisztből készült desszerteket válasszunk.

Figyeljünk a megfelelő vitaminbevitelre

A változatos és szezonális étkezés az egészségünk és a jól működő immunrendszer alapja, azonban a hideg hónapokban fontos, hogy extrán segítsük a szervezetünket és ellenállóvá tegyük a betegségekkel szemben. Ehhez a pedig fontos a megfelelő vitamin- és ásványi anyag bevitel a mindennapokban. A téli időszakban, a csökkent napsütéses órák miatt mindenképpen fontos, hogy megfelelő mennyiségű D-vitamint vigyünk be a szervezetünkbe.

- jegyezte meg Katus Attila edző, életmód-tanácsadó és táplálkozási szakértő. Ezen felül pedig érdemes lehet egy komplex, jó összetételű és minőségű multivitamin készítményt választani, ami elláthat bennünket az egészséges működéshez szükséges összes vitaminnal.

Fontos a kellő folyadékbevitel

A nyári hónapokban a nagy meleg miatt sokkal könnyebben visszük be a szükséges folyadékmennyiséget a szervezetünkbe.Télen azonban érdemes tudatosan is odafigyelni, hogy minimum 2-3 liter tiszta vizet fogyasszunk, ami nem csupán a bőrünket segít hidratáltan tartani, de segít, hogy a testünkből is távozzannak a felhalmozódott méreganyagok.

Mozgassuk át magunkat rendszeresen

A hideg hónapokban hívogató a meleg takaró alatt kuckózva filmeket nézni, pedig épp ebben az időszakban nem érdemes csökkenteni a mozgás adagunkat. Mindegy, hogy milyen mozgásformát választunk, a legfontosabb, hogy azt rendszeresen gyakoroljuk. Töltsük a lehető legtöbb időt a szabadban, a friss levegőn, és tegyünk nagy sétákat. Ezek mind mind segítik az immunrendszerünk jó működését és a stressz szintünk csökkentését. Érdemes lehet ebben az időszakban kipróbálni a jógát, ami segíti a befelé figyelést, a lassulást, és segít összhangba kerülni az évszak energiáival.

Pihenjünk eleget

Az év végi hajrában hajlamosak vagyunk magunkat túlhajtani mind a munkában, mind az otthoni teendők terén. A megnövekedett stresszint, a feszített tempó és a tornyosuló határidők azonban erősen igénybe veszik az immunrendszerünket és a lelkünket is. Fontos, hogy törekedjünk arra, hogy a nagy rohanás közepette is megpihenjünk időnként, szakítsunk kellő időt a relaxációra, a pihentető alvásra. Látogassunk el egy masszázsra, ami nem csupán a testet tölti fel energiával és lazítja el, de segít az elmét is lecsendesíteni.