Nyakunkon az őszi népbetegségek időszaka: így turbózd fel az immunrendszered velük szemben

Az ősz a raktározás ideje, ilyenkor tölthetjük fel vitaminkészleteinket is télre. Minél tudatosabban állítjuk össze étrendünket, és válogatjuk meg az alapanyagokat, annál jobban fel tudjuk vértezni immunrendszerünket a különféle vírusos megbetegedések vagy a szezonális nátha ellen. Sokféle őszi zöldség és gyümölcs közül válogathatunk, amelyek tele vannak A-, B-, C-, D- vagy épp P-vitaminnal. Ráadásul változatosan lehet őket elkészíteni: levesként, salátaként, főtt vagy sült ételként is az asztalra kerülhetnek. Sőt, készíthetünk belőlük turmixot vagy smoothie-t is. Hasznos tudnivalók következnek most az őszi vitaminturbóról, és még egy séf által ajánlott finom zöldturmix-recepttel is gazdagabbak lehetünk.

Még október és november is bővelkedik olyan zöldségekben és gyümölcsökben, amelyek tele vannak vitaminnal és számtalan formában elkészíthetők. Tél felé közeledve érdemes ezekből többet fogyasztani, hiszen immunrendszerünk erősítéséért akkor tehetünk a legtöbbet, ha tudatosabban állítjuk össze étrendünket, és a lehető legtöbb vitamint és nyomelemet természetes úton visszük be szervezetünkbe - állítja Csécsényi Zoltán, a soproni Fagus Hotel executive séfje. Nézzük át most, hogy milyen jótékony hatással bírnak az őszi zöldségek, gyümölcsök, és miért jó, ha ezekre építjük őszi vitaminkúránkat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ezekben az őszi zöldségekben biztosan nem fogunk csalódni Felsorolni is nehéz, hányféle zöldségnek van szezonja október környékén, ami mind fontos C-vitamin-forrás. Ez az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen vitamin növeli szervezetünk ellenállóképességét, támogat a kórokozók elleni harcban, csökkenti a gyógyulási időt, és jelentős a bőrvédő szerepe, ami testünk elsődleges védvonala. Többek között ilyen C-vitaminban gazdag, sokoldalúan elkészíthető zöldség a karalábé, amely főzve, sütve, töltve vagy rakottan egyaránt nagy népszerűségnek örvend.

Ugyanilyen jól hasznosítható a kelbimbó is, amely egyébként rákellenes tápanyagokban is bővelkedik.

A brokkoli is egyre kedveltebb zöldség a hazai gasztronómiában, a C-vitamin mellett K-vitamint is tartalmaz, amelynek hiánya kalciumvesztéshez és ezáltal a csontok törékenységéhez vezethet.

Ne feledkezzünk meg a sütőtökről sem, amely nem csak azért favorit, mert nagyon magas a C-vitamin-tartalma, és káliumtartalma miatt vértisztító hatású, vagyis őszi tisztítókúra egyik alapja lehet, hanem mert krémlevesként ugyanolyan ízletes, mint sütve egy kis mézzel lecsorgatva.

A vöröskáposzta pedig igazi aduász, hisz C-vitaminon kívül rengeteg A- és B-vitamint tartalmaz. Fogyaszthatjuk párolva, savanyítva vagy salátaként, és még télre is el lehet tenni. Az immunrendszerünk is hálás lesz, ha ezeket az őszi gyümölcsöket fogyasztjuk Ha őszi gyümölcsökről van szó, legtöbbünknek rögtön az alma, a körte, a szilva vagy a szőlő jut eszébe. Ezek mindegyike bőven tartalmaz C-vitamint, és nem csak frissen fogyasztva jóízű csemegék, hanem szárítva, levesben, salátában és süteménybe töltve is finomak. Természetesen nem mindegy, hogy a gyümölcsös ételeket hogyan készítjük el, hiszen fontos, hogy minél kevesebb cukrot fogyasszunk, ami terheli a szervezetet, gyengíti az immunrendszert. A körtének a C-vitamin mellett magas a vas-, kálium- és foszfortartalma, ezek jó hatással vannak az idegrendszerre, és segítenek a vérszegénységben szenvedőknek, valamint a savproblémákkal küzdőknek is.

Az érett birsalmában sok P-vitamin is van, ami szintén antioxidáns hatású, véd a fertőzésekkel szemben. Ráadásul ez a gyümölcs jó étvágyat csinál, ezért betegeknek is kifejezettnek ajánlott.

Fajtától függően szilvát már nyár végétől is szedhetünk, és egészen október végéig szezonja van. Hazánkban nem véletlenül népszerű ez a gyümölcs, hisz A-vitaminon és béta-karotinon kívül olyan ásványi anyagokat is tartalmaz, mint a magnézium, a kálium, a vas vagy a fluorid.

Egyik örök kedvenc a dió, és ez nem véletlen. Önmagában fogyasztva is ízletes, emellett főételek, saláták, desszertek hozzávalója lehet. Gazdag káliumban, foszforban, cinkben és rézben, valamint sok omega-3 zsírsavat tartalmaz, ezért csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések esélyét. Ne feledkezzünk meg a folyadékról sem A séf szerint bármennyi vitaminnal is próbáljuk meg erősíteni immunrendszerünket, gyakran hajlamosak vagyunk megfeledkezni a megfelelő mennyiségű folyadékról. Ha azt szeretnénk, hogy szervezetünk meghálálja a gondoskodást és egészségesen működjön, naponta nagyjából 2-3 liter folyadékot kell innunk. Természetesen a legegészségesebb az ivóvíz, de fogyaszthatunk többek között frissen préselt gyümölcsleveket, zöldség- vagy gyümölcsturmixokat, teákat, gyógyteákat is. A megfelelő mennyiségű vízbevitel nemcsak segít a méregtelenítésben, illetve egyes vitaminok felszívódásában, hanem elősegíti a bélrendszer egészséges működését, egészséges bélflóra nélkül pedig nincs erős immunrendszer.

