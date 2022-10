Végre itt van! Megérkezett az első majomhimlő-teszt a magyaroknak, ennek sokan örülni fognak

Három különböző gyártó professzionális majomhimlő antigén tesztjéből rendelt kísérleti mennyiséget egy hazai forgalmazó, aki azon egészségügyi intézményeknek ajánlja fel az eszközöket kísérleti célokra, kipróbálásra, amelyek számára azok jelenleg vagy a jövőben a legnagyobb értéket jelentheti - írja közleményében az A-lab.

A majomhimlő vírus ugyan hirtelen a figyelem középpontjába került, de Európában és a világ más részein jelenleg még nem tűnik fenyegetőnek a terjedése. A CDC október 6-i adatai szerint a világ 107 országában közel 70.000-en fertőződtek meg a vírussal. Magyarországon még nem érte el a százat az új fertőzőttek száma, és bár itthon nem tapasztalható számottevő növekedés, ez bármikor változhat.

A vírus bármikor mutálódhat, a terjedés módja, sebessége és a vírus fertőzőképessége változhat, így érdemes már most felkészülni és megismerni a gyártókat és a diagnosztikai eszközöket

mondja Karvalics Attila, a gyorsdiagnosztikai eszközök egyik meghatározó hazai forgalmazója, az A-Lab Pharma ügyvezetője, aki emlékeztetett arra is, hogy a diagnosztikai eszközök minősége folyamatosan fejlődik. Míg az első koronavírus antigén tesztek szenzitivitása csak 60% volt, addig ma már a fertőzőképesség fennállása esetén jellemzően az érzékenyebb orrüreg teszt eszközök szenzitivitása magas víruskoncentráció mellett már 100% körül található. Szinte az egész világon ezek a gyorstesztek képviselik a fertőzés megfékezésének első védvonalát az arany standard-nek számító PCR-vizsgálatok mellett.

Forgalmazóként mi a COVID-19 járvány legelején már több mint 100 teszt metaanalízisét végeztük el, és egy részük laboratóriumi vagy kórházi kipróbálására kértünk fel állami és egyházi egészségügyi szervezeteket, laborokat. Ez alapján állítottuk össze, majd finomítottuk eszközeink portfólióját, hogy mindig a legmagasabb analitikai értékű teszteket képviseljük

teszi hozzá Karvalics. Ezt a folyamatot kezdte most meg az A-Lab Pharma a majomhimlő teszttel, de hamarosan olyan ételintolerancia gyorsteszt is érkezik az országba, amely 100 különböző ételre történő antitest reakció alapján szemi-kvantitatív eredményt képes adni a laborvizsgálatoknál kedvezőbb árszinten fél órán belül.

Az in vitro diagnosztika területén Kína vezeti a világot, ma már többszáz cég, köztük számos tőzsdén jegyzett vállalat foglalkozik igen magas szinten gyorsdiagnosztikai eszközök kutatásával, fejlesztésével és gyártásával. Termékeik hazánkban is az otthoni öngondoskodás és egy hatékonyabb egészségügyi rendszer új, nélkülözhetetlen pillérei lehetnek az előzetes diagnosztikai döntések támogatásával. Szerencsére létezik már magyarországi gyártó is, aki ezen a stratégiailag fontos területen hazai kompetenciákat épít fel, de lemaradásunk a világtól több évtizedes ezen a téren. A jelenleg elérhető tesztek döntő része nem otthon használatos eszköz, elvégzésükhöz egészségügyi szakszemélyzet igénybevételére van szükség, de növekszik a hazai patikák és drogéria láncok forgalmazásában elérhető önmintavételre regisztrált eszközök száma is.

A professzionális tesztek között elérhetőek már kardiovaszkuláris és tumor markerek-, terhességi hormon-, fertőző betegségek- és állati fertőzések vagy akár drog jelenlétének kimutatására alkalmas eszközök. Otthoni használatra elterjedtek a vastagbélrák előrejelzésére alkalmas székletvértesztek vagy akár a Chlamydia és a húgyúti fertőzés tesztek.

Karvalics Attila szerint a preventív és kisebb egészségbiztosítási erőforrásokat felhasználni képes medicina felé kell haladnia a világnak. E folyamat során mind az államnak, mind az egészségügynek, mind az állampolgároknak át kell értékelniük korábbi stratégiáikat, viselkedésmintáikat, mert hatékonyság javulás nélkül csakis minőségromlás vagy összeomlás várhat az egészségügyre.