Koronavírus: az aktív fertőzöttek száma 126 009 főre csökkent

1387 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 807 285 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 59 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 495 emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 636 781 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 126 009 főre csökkent. 2766 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 397 623 fő, közülük 6 176 191 fő a második, 3 822 108 fő a harmadik, 226 299 fő mára negyedik oltását is felvette. A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, ezért kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség. Az oltás továbbra is folyamatosan elérhető és márciusban is minden héten folytatódnak az oltási akciónapok a kórházi oltópontokon - írja a kormányzati tájékoztató portál.

Már nem kell maszkot viselni a korábban előírt zárt terekben sem, tehát sem a tömegközlekedési eszközökön, sem az üzletekben. Megszűnt minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét. Megszűntek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés- táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámos szabadtéri rendezvényekre sem.