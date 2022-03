Jakab Ferenc: Ukrajnát nemcsak a háború borzalmai, de egy elhúzódó járvány is sújthatja

Február második felére már Európa legtöbb országa túl volt a koronavírus omikron-hullámának tetőzésén. Amikor Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, akkor már a szomszédban is csökkeni kezdtek az esetszámok, azonban a háborús helyzetet csak megnehezítheti, hogy a pandémiának még nincs vége. A háború egyszerre nehezíti a járvány elleni védekezést Ukrajnában, illetve vissza is hat: a fertőzés terjedése mind az ukrán, mind az orosz hadsereg dolgát nehezítheti. Mindeközben pedig Európának menekültek millióinak érkezésére kell felkészülnie, aminek hatását a járványra nem is lehet megjósolni. A Pénzcentrum most Dr. Jakab Ferenc virológus professzor véleményét kérte a háború hatásáról a koronavírus terjedésére.

Amikor Oroszország támadást indított Ukrajna ellen február 24-én hajnalban, a koronavírus járvány - akárcsak Magyarországon - Európa legtöbb országában leszálló ágban volt. Ukrajnából érthető módon új adat azóta nem érkezett. Feltételezhető, hogy ha nincs háború, akkor Magyarországhoz hasonlóan a szomszédban is tovább csökkentek volna az esetszámok. Egy háborús helyzet azonban nagyban megnehezíti a járvány elleni védekezést, kedvez a vírus terjedésének, ugyanakkor a hadseregek dolgát is nehezítheti a járvány. Az Európai Unió pedig 4 millió menekült érkezésére számít, aminek egyelőre nem lehet kiszámítani, milyen hatása lesz a járvány terjedésére.

Az inváziót megelőző utolsó friss adatok szerint Ukrajnában februárban napi 7300-zal csökkent a napi koronavírusos esetek száma. Átlagosan naponta 24 623 esetet jelentettek. A járvány kezdete óta a hivatalos adatok szerint 4,8 millióan fertőződtek meg, és 105 505-en veszítették életüket covid-19 fertőzésben. Az alábbi térkép az egy hét alatt igazolt, egymillió lakosra jutó esetek számát mutatja. Ez alapján Ukrajna kifelé tartott már az omikron hullámból.

Forrás: Our World in Data

Az átoltottság viszont arányaiban meglehetősen alacsony Ukrajnában európai viszonylatban is: az Our World in Data adatai szerint a lakosság 36,19 százaléka kapott legalább egy oltást február 24-ig. Ezzel szemben például a szomszédos Lengyelországban a lakosság közel 60 százaléka, Magyarországon pedig a lakosság kétharmada kapott legalább 1 oltást. Kérdés, hogy a jelenlegi háborús helyzet milyen hatással lesz a járványra, illetve a járvány milyen hatással lesz a háború alakulására.

Dr. Jakab Ferenc a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője ennek kapcsán lapunknak elmondta, hogy alapvetően két dologról kell beszélni akkor, ha a járványok és a háborúk kapcsolatát akarjuk vizsgálni:

Különbséget kell tennünk aközött, hogy egy fertőzőbetegség milyen hatást gyakorol a háborúkra és a csatákra, valamit aközött, hogy hogyan befolyásolta egy háború vagy egy csata a fertőzőbetegségek terjedését. Mind a kettőre találunk számos példát a történelemben. Előfordult olyan helyzet is, hogy egy fertőtőbetegség következtében komplett csapatok lettek gyakorlatilag harcképtelenek, de olyan is – ha csak az első világháborúra gondolunk –, hogy a háború befolyásolta a járvány terjedését. 1918 és 1919 között több mint 20 millió áldozatot követelt a spanyolnátha, ami alapvetően egy influenza-járvány volt. A háború ellenére is sok életet követelt volna, de mivel a fertőzés egy háborús időszakban ütötte fel a fejét és a harcban részt vevők, valamint a lakosság szervezete is le volt gyengülve, az orvosi ellátás pedig sokkal rosszabb volt, így ez a vírus pusztítóbb hatást tudott gyakorolni a társadalomra

- mondta el a virológus szakember, majd kifejtette, hogy jelen helyzetben, amikor Európa egyes országaiban a járvány már lecsengő szakaszban van, Ukrajnában még mindig jelentős számú fertőzöttet regisztráltak.

Sajnos így Ukrajnát nem csak a háború borzalmai, de egy elhúzódó járvány is sújthatja majd. Azt azonban jelen pillanatban nem lehet megmondani, hogy a környező országokra pontosan milyen hatást fog gyakorolni ez a kialakult szituáció

- magyarázta Dr. Jakab Ferenc, és hozzátette: "Az nyilvánvaló, hogy egy háborús helyzetben az emberek nem tudnak odafigyelni az alapvető járványügyi intézkedésekre, hogyan is tudnának, hiszen egy háború a legborzalmasabb dolog, ami csak történhet a világon. Az egyértelmű, hogy a háború sújtotta területeken élők egészségügyi állapota a stresszhelyzetből adódóan is leromlik és az egészségügyi ellátás sem tud a megfelelő módon működni."

Ezért is kell most mindent megtennünk annak érdekében, hogy a háború elől hazánkba menekülő emberek menedéket és ha szükséges, akkor megfelelő orvosi ellátást kapjanak. Nekünk most mindent felül kell írnunk és mindent meg kell tennünk ezeknek az embereknek a biztonsága érdekében! Az, hogy a menekültek érkezése milyen hatással lesz a jelenlegi járványhelyzetre az jelen pillanatban nem elsődleges kérdés, ezt majd megoldja a magyar járványügy és az egészségügy. Ez nem befolyásolhatja, hogy hány embert fogadunk be, hány embernek segítünk, akik otthonukat hátrahagyva menekülni kényszerülnek a háború borzalmai elől!

- emelte ki a virológus szakember.

Magyarország biztosítja a menekültek egészségügyi és kórházi ellátását Hazánk járványügyi biztonságának fenntartása érdekében a menekültek fogadásakor a járványügyi szempontok figyelembevételével járunk el - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A határátkelőkön minden Magyarországra belépő menedékkérőn lázmérést végeznek, koronavírus fertőzés gyanúja esetén gyorstesztet is végeznek. Fertőző betegség esetén a közvetlen kontaktokat is elkülönítik. Ha a menekült oltatlan vagy utolsó oltása régi, felajánlják számára a védőoltást. A határ menti kórházak felkészültek, és a menekültek számára kijelölt tartózkodási helyen is biztosított az orvosi és gyógyszerellátottság.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) vasárnapi közlése szerint immár másfél millió ember menekült el Ukrajnából az Oroszország indította háború elől. Az ENSZ március 3-i részletes adatközlése szerint az Ukrajnából menekülők közül több mint 505 ezren érkeztek Lengyelországba, több mint 116 ezer ember Magyarországra, 79 ezret meghaladta a Moldovába, 71 ezret a Szlovákiába és 131 ezret a Romániába érkezők száma. A lengyel határőrség azóta arról számolt be, hogy a háború kezdete óta már 604,4 ezren érkeztek Ukrajnából Lengyelországba, ebből múlt hét csütörtökön, 15 óráig, 56,4 ezren lépték át a határt. Azóta ezek a számok csak nőttek.

Egyelőre a menekülteket fertőzés gyanúja esetén tesztelik a határon, illetve biztosított az egészségügyi és kórházi ellátásuk, ha erre szükség van. Amennyiben kérik, a koronavírus elleni oltást is felvehetik. A nagy számú menekültek érkezése azonban kihívás elé állíthatja a későbbiekben Európát és Magyarországot is járványügyi szempontból is.

A témával kapcsolatban megkerestük a Nemzeti Népegészségügyi Központot. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Az Ukrajnából menekülőket sokféleképpen segíti a magyar állam, a magyarországi szervezetek és vállalatok, valamint a lakosság is. A humanitárius krízis enyhítése érdekében sokan adakoznak, illetve gyűjtenek adományokat. A különböző szervezetek elérhetőségeit, adományvonalait ebben a cikkben gyűjtöttük össze.