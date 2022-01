Szauna kisokos kezdőknek: Mik a szaunázás szabályai és a szaunázás előnyei, milyen gyakran szaunázzunk?

A tél derekán kiemelt fontosságú feladat, hogy a szokottnál is jobban odafigyeljünk immunrendszerünk helyes működésére, testi és lelki egészségünk feljavítására. A téli sportok és az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás mellett rengeteg olyan izgalmas és relaxáló program áll rendelkezésünkre, mint például a szaunázás. Na de miért ilyen egészséges a szauna használat és mik a szaunázás előnyei? Meztelen szaunázás VS szaunázás fürdőruhában: melyik az elfogadottabb szauna használati trend Magyarországon?

Gyakran hallhatjuk, hogy milyen egészséges a szaunázás és hogy mennyi jótékony hatással bír a szauna használat, azt viszont a szauna használók többsége nem tudja, hogy a szaunázásnak saját szabályrendszere, etikettje van. Cikkünkben eláruljuk, mik a szaunázás szabályai, hogyan kell helyesen használni a szaunát. Milyen szauna fajtákkal találkozhatunk a strandokon, hotelekben (infraszauna, finn szauna, gőzszauna) és miben tér el ezeknek a szauna típusoknak a használata?

Mi a finn szauna és milyen fából készül a szauna? Mi a különbség az infraszauna és a finn szauna között? A szaunázás hogyan történjen, hogyan ne vegyünk részt szauna szeánszon? Mikor nem ajánlott a szaunázás, a szaunázás milyen betegségek esetében bír jótékony, vagy éppen kártékony hatással? A szauna hány éves kortól használható, és a szauna mennyi kalóriát éget el, ha rendszeresen használjuk, aktív fogyókúrázóként?

A szaunázás története

A szaunázás eredete az északi népek kultúráival egyetemben alakult ki és fejlődött tovább: írásos történelmi emlékeink szerint az első szauna helyiségek a vikingek korában létesültek, ám a következő ezer év során sem koptak ki a divatból. Az északi nomádok kezdetben primitív szaunákat használtak: a tüzet egy földbe ásott gödörben rakták meg, majd befedték, hogy egy fürdőzésre alkalmas, zárt, meleg helyiséget hozzanak létre. A szauna akkoriban még egy multifunkcionális helyiségként bírt: amellett, hogy a törzsek tagjai tisztálkodni és átmelegedni jártak a helyiségbe, misztikus, gyógyító szertartásokat is rendeztek a szaunában, sőt, a nők gyermekeiket is odabent hozták világra. Mindemellett élelmiszerraktárnak sem volt utolsó hely a szauna.

A vikingek koránál néhány évszázaddal később, a középkori, újkori Európában is fennmaradt a szaunázás szokása – annak ellenére is, hogy tudjunk, a középkori erkölcsök mércéjébe az ehhez hasonló, illetlennek vélt szokások a legtöbb országban nem fértek bele. A délről jött utazók a legtöbb esetben pokolbéli szokásnak tartották a szaunázást – nemhiába, hiszen a 16-17. században furcsán hangzott bezárkózni egy 90-100°-ra felhevített kamrába, ráadásul meztelenül! Habár ezt az utazók általában nem tudták, a régi időkben az, hogy megengedték, valaki meztelenre vetkőzzön a szauna helyiségében, a tisztelet és a megbecsülés jele volt.

Az elmúlt évszázadok során a klasszikus füstszauna volt az alapértelmezett szaunázási lehetőség, azonban a 20. századtól kezdve nem csak Finnországban, hanem a világ más tájain is az úgynevezett finn szauna vált a legnépszerűbbé. Az elmúlt században a korábban északi kuriózumnak számító szaunázás (a különféle wellness tevékenységekkel karöltve) egyre elterjedtebbé vált: ma a szauna már alapkelléke a legtöbb gyógyfürdőnek, hotelnek, illetve a közszaunák mellett beépítik ezt az apró, relaxáló helyiségeket a hétvégi házakba, sőt, a családi otthonokba is.

A szaunázás egészségügyi hatásai

A szaunázás manapság leginkább egészségügyi tevékenység amellett, hogy magányos vagy társas kikapcsolódáshoz is kiváló. A szauna izzasztó hatásával természetes úton szabadít meg a méreganyagoktól, serkenti és javítja a vérkeringést, edzi a keringési rendszert, erősíti a szívet és regenerálja az ereket, illetve erősíti az immunrendszert is, ezzel ellenállóbbá téve minket a különféle megbetegedésekkel szemben. A szaunázás jót tesz a bőrnek, feszesít és elősegíti a pólusok természetes tisztulását, javítja a bőr vérellátását, segít az izomláz leküzdésében (különösen jó sportolók számára), és segít ellazulni az álmatlansággal küzdő embereknek is.

A rendszeres szaunázás serkenti az agyműködést, éppen ezért ajánlott a terhelő szellemi munkát végző irodai dolgozóknak, illetve bárkinek, akinek a munkavégzése erősebb stresszel jár. Minden szauna típus (finn szauna, gőzszauna, infraszauna) egy kicsit más élettani hatásokkal bír – amennyiben gyógyászati céllal szeretnénk rendszeresíteni életünkben a szaunázást, kérjük ki orvosunk tanácsát, hogy számunkra melyik a legjobb szauna típus.

A szaunázás legfontosabb tudnivalói

Míg a finneknél a szaunázás olyan természetes tevékenység, hogy még némelyik munkahelyen is van lehetőség rá, addig a magyaroknál még mindig különleges wellness-tevékenységnek számít. Mivel a szauna használata hazánkban annyira nem elterjedt, mint északon, a legtöbb használó annak ellenére, hogy szívesen kipróbálja, valójában nem tudja, hogyan érdemes „rendesen” szaunázni. A hagyományos finn szauna mellett gyakran találkozhatunk az infraszaunával és a gőzszaunával is, azonban fontos tudnunk, mindhárom szauna típus teljesen máshogy használandó. Elsősorban nézzük, mik a szaunázás szabályai általánosságban, melyek azok az alapvető tudnivalók, amelyekkel érdemes tisztában lennünk szaunázás előtt!

Mindenképpen meztelen szaunázás, vagy szabad ruhában is?

A közszaunákban (akár finn szauna, akár más szauna típus esetében) alapelvárás a meztelenség (kivéve Franciaországban és Nagy-Britanniában), azonban Magyarországon, mivel a legtöbb finn szauna koedukált, teljesen elfogadott a fürdőruha használata. A szaunázás után hideg zuhanyt kell vennünk, vagy merülhetünk hideg vizes medencében is. Télen, ha kültéri a szauna, kiléphetünk a hidegbe is, hogy pólusaink a hőmérsékletváltozás hatására összehúzódhassanak.

Milyen fából készül a szauna?

A finn szauna és az infra szauna fával borított helyiség, míg a gőzszauna falai csempézettek. Szaunák burkolására leginkább lucfenyőt használnak, de találkozhatunk olyan helyiségekkel is, amelyek cédrussal, vagy éppen rezgőnyárral vannak bélelve. Ezeknek a szauna fafajtáknak a sajátossága, hogy a meleget benn tartják, de a nedvességet beszívják, ezzel biztosítva a klasszikus szauna-élményt.

A szauna hány éves kortól megengedett?

A legtöbb szauna típus esetében az az általános szabály, hogy 12 év alatti gyerekeknek számára kerülendő tevékenység. A szauna belsejében létrejövő magas hőmérséklet túlságosan megterhelő a gyerekek fiatal szervezetének.

Mikor nem ajánlott a szaunázás?

Való igaz, hogy a szaunázás nagyon egészséges, azonban vannak kivételes esetek, amikor nem lenne szabad szaunázni. Ide értendő a magas vérnyomás, illetve a krónikus szívbetegségben küzdőknek sem javallott a tevékenység, ha csak nem engedélyezi számukra a kezelőorvosuk. Nem ajánlott szaunázni továbbá ittas állapotban és közvetlenül evés után sem, mert ezek a tevékenységek rosszullétet eredményezhetnek. Ne menjünk szaunázni akkor sem, ha fertőző betegségben szenvedünk, mert nem csak saját állapotunkon ronthatunk, hanem másokat is megbetegíthetünk. A szaunázás várandós nők esetében sem javallott, ugyanis a magzat nem tudja leadni a magas hőt!

A szauna mennyi kalóriát éget el?

Rengeteg szauna használó a fogyás érdekében végzi a tevékenységet. A legtöbb kimutatás szerint a szauna a futáshoz hasonló mértékben égeti a kalóriákat, azonban mindig tartsuk szem előtt, hogy a szaunázás célja elsősorban a méregtelenítés, nem pedig a fogyás. Habár mindannyian szeretnénk kevés erőbefektetéssel, kényelmesen vékonyak maradni, nem győzzük hangsúlyozni, hogy tartós és egészséges fogyást csak diétával, kiegyensúlyozott táplálkozással és rendszeres testmozgással érhetünk el.

A szaunázás gyakorisága: mennyi szaunázás az optimális?

Mondanunk sem kell, habár a szauna egészséges, nem szabad minden nap csinálni, hiszen mégis csak egy terhelő tevékenységről van szó. Egy egészséges felnőtt ember ideális esetben hetente 3-4 alkalommal szaunázhat, ha fenn akarja tartani a szauna jótékony hatásait. A szauna fajtájától függően figyeljünk az optimális szaunázási időre is: finn szauna esetében például a szaunázás 3-4 fordulóból áll, ennél több időt nem érdemes benn tölteni.

Hidratálás: igyunk, vagy ne igyunk szaunázás közben?

A szaunázás izzasztó tevékenysége során sok folyadékot veszít a szervezetünk, azonban szaunázás közben nem szabad inni! Mindig a tevékenység előtt fogyasszunk bőséges folyadékot (érdemes kb. egy órával szaunázás előtt inni, hogy ne a friss vizet, hanem a méreganyagokat izzadjuk ki), illetve egy órával később, lehetőleg szénsavmentes vizet.

Szaunafajták és azok használata

Ahogy fent is írtuk, több féle szauna közül válogathatunk, amelyeknek a működési elve teljesen más, illetve az is eltérő lehet, hogy a szaunázás hogyan történik. Nézzük a szauna alaptípusokat és a hozzájuk kapcsolódó tudnivalókat!

Finn szauna

„Hagyományos” finn szauna

A finn szauna egy fával bélelt, zárt helyiség, a kályhájával köveket fűtenek fel, amelyet ízlésünknek megfelelő mennyiségű vízzel locsolhatunk a gőzképződésért. A kályha lehet fafűtéses (hangulatosabb) és villamos fűtésű (könnyebben kezelhető) is. A gőz nem növeli a hőmérsékletet, de fokozza a forróságérzetet, így jobban izzadunk általa. A locsolódézsa vizébe érdemes különféle illóolajat öntenünk, például eukaliptuszt, azok kellemes, aromaterápiás hatása és finom illata miatt.

A finn szauna további eszközei a fa dézsa és a fa merőkanál, ami a locsoláshoz kell. Aki ragaszkodik a finn hagyományokhoz, nyugodtan szerezzen be egy tradicionális nyírfa virgácsot, amivel önmagunkat és egymást csapkodhatjuk. Habár ez a tevékenység elég viccesen hangzik, a vesszőzés jótékony hatással van a vérkeringésre, egyben kellemes levezető tevékenység. Nyilvános szaunában célszerű törölközőre ülni, hogy elkerüljük a különféle fertőzéseket.

A finn szauna használata

Egy rendes szaunázás körülbelül másfél óráig tart és 3-4 fordulóból áll. Ideális esetben a finn szauna hőfoka 70-90°között mozog, de ha tapasztalt szaunázók vagyunk, állíthatjuk ennél magasabbra is. A nagyobb finn szaunákban találhatóak fenti és lenti padok: ha alul foglalunk helyet, alacsonyabb a hőmérséklet, ha pedig felül, akkor magasabb. Mielőtt hozzákezdenénk, higiéniai okokból le kell zuhanyoznunk (mossuk le a dezodort is), majd törölközzünk meg alaposan, hogy a testünk felszínén lévő víz ne akadályozza a párolgást.

A szaunában körönként 10-15 percet érdemes eltöltenünk (ha fullasztónak találjuk a levegőt, nyugodtan jöjjünk ki hamarabb). Amikor kijöttünk, először pihenjünk sétával, vagy fekvéssel néhány percet, majd vegyünk hideg zuhanyt, merüljünk hideg medencében, vagy egyszerűen álljunk ki a hideg levegőre (kültéri szauna esetén). Ne csobbanjunk egyből a hideg vízbe, mert az rendkívül veszélyes lehet, akár infarktust is okozhat!

Kisebb szünetekkel ismételjük meg a szeánszot 3-4 alkalommal, majd vegyünk egy alapos fürdőt. Ajánlatos ilyenkor hajat is mosni, utána alaposan felöltözni, hogy elkerüljük a megfázást. A relaxáló szaunázás után természetes, ha eltompultnak érezzük magunkat. Ilyenkor pihenjünk le egy-két órára, akár aludjunk egyet. Különösen ajánljuk ezt a gyakorlatsort azok számára, akik megterhelő fizikai vagy szellemi munkát végeznek.

Infraszauna

Mi a különbség az infraszauna és a finn szauna között?

A finn szaunával ellentétben az infraszauna esetében nem a levegő, hanem a test melegszik fel (a környezet mindössze 30-40°). A hatást az infrasugarak fejtik ki - az infraszauna nem használ gőzt -, így a hő a bőr alsóbb rétegeibe is eljut. Hogy a sugarak egyenletesen érjék a testet, álló testtartást érdemes felvennünk a kabinban. A kabin felfűtése gyors, ezt követően körülbelül 30 percet töltünk el benne. Az infraszauna többnyire 1-2 fő részére optimális, a kabinok is kisebbek. Ennek az az oka, hogy az infrasugarak máshogy működnek, mint a gőz, oda kell figyelnünk az egyenletes eloszlásra.

Az infraszauna használata

Minden szervezet az egészségi állapotától függően máshogy reagál az infra szauna és más szaunák használatára, éppen ezért, ha korábban még nem próbáltuk, az első infraszauna alkalom alacsony hőfokon történjen. Az infraszauna hőmérséklete 30-40°-ra állítva ideális kezdőknek, töltsünk el ezen a hőmérsékleten 10-15 percet. Az infraszauna haladók esetében 55-60° között is kipróbálható, akár 35-45 percet is eltölthetünk ezzel a beállítással a kabinban.

A szaunázás befejeztével mindenképpen pótoljuk az infraszauna használata során elvesztett vizet. Eleve ne használjuk a szaunát szomjasan, azonban a vízpótlást érdemes a szaunázás végére tartogatnunk, hogy ne a frissen elfogyasztott folyadékot, hanem a szervezetünkben felhalmozott méreganyagokat izzadjuk ki. Az infraszauna használata után is célszerű lezuhanyozni – nem kell a finn szaunához hasonlóan hideg vizes fürdőt vennünk, de a pólusokat mindenképpen érdemes átöblíteni, hogy a bőrből távozott méreganyagoktól végleg megszabaduljunk.

Gőzszauna

A gőzszauna használata

Az infra szauna és a finn szauna mellett a gőzszauna is egyre elterjedtebb relaxáló lehetőség. Ezt a szauna típust nem szokták magánházakba beépíteni – lévén egy külön gőzszoba nyújtja a szolgáltatást -, viszont wellness hotelekben gyakran találkozhatunk vele. A gőzszoba, avagy gőzszauna falait csempével rakják ki, hogy maximális, csak nem 100%-os páratartalmú levegőt hozzanak létre vele. A hőmérséklet 40° körül mozog, a sűrű, hömpölygő gőzért egy generátor felel.

Habár a finn szauna is gőzszauna, ez a szauna típus (hívhatjuk gőzszobának is) a legnedvesebb élmény. A testünkön kicsapódó víz összekeveredik az izzadtsággal, hajunk könnyen átnedvesedik, azonban feledhetetlen, kellemes élményt nyújt. Ha nem vagyunk gyakorlottak a szaunázás terén, azt javasoljuk, mindhárom alap szauna típust próbáljuk ki, mielőtt elhatároznánk magunkat valamelyik mellett, vagy akár beépítenénk azt otthonunkba.

Szauna vásárlás és szauna árak

A tapasztalt szaunázók, illetve a privát wellness rajongói számára kecsegtető lehetőség egy saját, külön bejáratú szauna a családi otthonban, vagy egy hétvégi házban. Privát, nem közszauna jellegű használatra az infra szauna és a hagyományos finn szauna is alkalmas, hiszen ezek kisebb, gyakorlatilag bárhová beépíthető helyiségek. Érdesem átgondolni, hogy kültéri szauna (általában finn szauna) vagy beltéri szauna épüljön, hiszen mindenki máshogy szereti alkalmazni az élményt. Nézzük, milyen szauna árak érvényesek jelenleg a piacra, milyen induló árakkal számoljunk általánosságban, ha saját szaunát akarunk!

Finn szauna árak

Beltéri finn szauna 1-2 fő részére: kb. 400.000 Ft-tól

Beltéri finn szauna nagyobb társaságok részére: kb. 800.000 Ft-tól

Kültéri finn szauna ár: 1-1,5 millió Ft-tól

Infraszauna árak