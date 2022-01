Mi a finn szauna és hogyan hat az egészségünkre? Finn szauna ár, kültéri finn szauna építés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hideg és lehangoló téli szürkeségben is szükségünk van valamire, ami egyszerre megnyugtat, felpezsdít, ráadásul még egészséges is. A legjobb téli programok egyike nem más, mint a szaunázás, aminek a szezonja az év hideg hónapjaira tehető, de a wellness szolgáltatások kedvelői akár egész évben is használhatják.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Cikkünkben az „eredeti szauna”, avagy a klasszikus finn szauna működését és használatát mutatjuk be. Eláruljuk, mi a különbség az infraszauna és a finn szauna között, miben más a kabinok működési elve. Melyik az ideálisabb: a beltéri, beépített finn szauna, vagy a kültéri finn szauna? Érdemes egy külön épületet szánnunk a finn szauna beépítésére, vagy telepítsünk inkább egy mobil szaunát, mint például a finn hordószauna? A finn szauna milyen jótékony élettani hatásokkal bír, kinek jó szaunázni és mikor nem ajánlott a finn szauna használata? Milyen termék a finn szauna ár szempontjából, mi az a minimumár, amit érdemes az otthoni wellnessre rászánnunk? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szaunázás rövid története A szaunázás egy olyan relaxáló, jótékony egészségügyi hatásokkal bíró tevékenység, amit az északi népek feltehetőleg évezredek óta ismernek: első írásos emlékeink a szaunázásról egészen a vikingek koráig nyúlnak vissza. A történelem során számos, különféle szauna típus kialakult, amelyekről általánosságban elmondhatjuk, hogy a szauna egy kisebb, zárt helyiség volt, amit tisztálkodásra, gyógyulásra, sőt, szülésre is használtak. Az északi nomádok kezdetben primitív szaunákat használtak: a tüzet egy földbe ásott gödörbe rakták meg, majd befedték, hogy egy fürdőzésre alkalmas, zárt, meleg helyiséget hozzanak létre. Ahhoz, hogy a szaunázás szokása Európa-szerte elterjedjen, évszázadok kellettek, ugyanis sokáig „pokolbéli vendéglátásnak” tartották a skandináv népek szokásait. Nemhiába, az 1600-as években furcsán hangzott bezárkózni egy 90-100°-ra felhevített kamrába, ráadásul meztelenül. Érdekesség, hogy a régi időkben az, hogy megengedték, valaki meztelenre vetkőzzön a szaunázó helyiségben, a tisztelet és a megbecsülés jele volt, éppen a hiedelmek ellentétje. A 20. századig a füstszauna volt a jellemző, majd egyre inkább áttértünk a finn szaunára. Az évek során megjelentek az egyre kényelmesebb és népszerűbb közszaunák, majd elengedhetetlen kelléke lett a hoteleknek, hétvégi házaknak is. Ma már abszolút nem elérhetetlen álom, hogy otthonunkban egy saját kis wellness-részleget építsünk ki: egyre nagyobb teret hódít mind a beépített finn szauna, mind a kültéri finn szauna telepítése, ahonnan egyből kiléphetünk a téli hidegbe. A szaunázás szokása napjainkban A szaunázás a finneknél mind a mai napig elterjedt és népszerű szokás, szerves része a kirándulásoknak, sokan tartanak finn szaunát az otthonaikban, sőt, még a munkahelyeken is gyakran előfordul egy-egy szaunahelyiség. Mind a finnek körében, mind a világ más tájain úgy tartják, hogy a szauna szent hely, ahol elfelejthetjük hétköznapi problémáinkat, a tevékenység a csendes kikapcsolódásról vagy a nyugodt, halk beszélgetésről szól, illetve a fókuszban áll a finn szauna egészségre gyakorolt szerepe is. A közszaunákban (akár finn szauna, akár más szauna típus esetében) alapelvárás a meztelenség (kivéve Franciaországban és Nagy-Britanniában), azonban Magyarországon, mivel a legtöbb finn szauna koedukált, teljesen elfogadott a fürdőruha használata. A szaunázás után hideg zuhanyt kell vennünk, vagy merülhetünk hideg vizes medencében is. Télen, ha a finn szauna kültéri, kiléphetünk a hidegbe is, hogy pólusaink a hőmérsékletváltozás hatására összehúzódhassanak. Mi a különbség az infraszauna és a finn szauna között? A hagyományos finn szauna egy lucfenyővel bélelt zárt helyiség (a lucfenyő benntartja a meleget, a nedvességet viszont beszívja; alkalmas továbbá a rezgőnyár vagy a cédrus is). A finn szauna a kályhájával köveket fűt fel, amelyet ízlésünknek megfelelő mennyiségű vízzel locsolhatunk a gőzképződésért. A kályha lehet fafűtéses (hangulatosabb) és villamos fűtésű (könnyebben kezelhető) is. A gőz (löyly) nem növeli a hőmérsékletet, de fokozza a forróságérzetet, így jobban izzadunk általa. A locsolódézsa vizébe érdemes különféle illóolajat öntenünk (például eukaliptuszt), azok kellemes, aromaterápiás hatása és finom illata miatt. A köveken képződő gőz sistergő hangot ad, élvezetet nyújtva hallásunknak is. A finn szauna további eszközei a fa dézsa és a fa merőkanál, ami a locsoláshoz szükséges. Aki ragaszkodik a finn hagyományokhoz, javasoljuk, szerezze be a tradicionális nyírfa virgácsot, amivel önmagunkat és egymást csapkodhatjuk. Habár a tevékenység viccesen hangzik, a vesszőzés jótékony hatással van a vérkeringésre, egyben kellemes levezető tevékenység. Nyilvános szaunában célszerű törölközőre ülni, hogy elkerüljük a különféle fertőzéseket. A finn szauna és az infrakabin – annak ellenére, hogy mindkettőnek az izzasztás a célja – teljesen más működési elven alapszanak. A finn szaunával ellentétben az infraszauna esetében nem a levegő, hanem a test melegszik fel, a levegő mindössze 30-40° marad. A hatást az infrasugarak fejtik ki (az infraszauna nem használ vizet), a hő a bőr alsóbb rétegeibe is eljut. Hogy a sugarak egyenletesen érjék a testet, álló testtartást érdemes felvennünk a kabinban. A kabin felfűtése gyors, körülbelül 30 percet töltünk el benne. Az infraszauna többnyire 1-2 fő részére optimális, a finn szauna – a kabin méretétől függően - nagyobb társaságok számára is opció. Annak, aki nem tudja, hogy infrakabin vagy finn szauna beépítését válassza, azt javasoljuk, próbálja ki mindkét opciót, mert mindenkinek más esik jól. A finn szauna használata Mivel a mi kultúránkban nem kifejezetten elterjedt a finn szauna, vagy más szaunák rendszeres és kiforrott használata, sokan helytelenül használják a szaunát, nem őrzik meg a tevékenység szertartásos jellegét. Egy rendes szaunázás körülbelül másfél óráig tart, általánosságban 3-4 fordulóból áll. Ideális esetben a finn szauna hőfoka 70-90°között mozog, de állíthatjuk ennél magasabbra is. A nagyobb finn szaunákban találhatóak fenti és lenti padok: ha alul foglalunk helyet, alacsonyabb a hőmérséklet, ha pedig felül, akkor magasabb. Első lépésben higiéniai okokból le kell zuhanyoznunk (mossuk le a dezodort is), majd törölközzünk meg alaposan, hogy a testünk felszínén lévő víz ne akadályozza a párolgást. A szaunába beülve 10-15 percet érdemes eltöltenünk (ha fullasztónak találjuk a levegőt, nyugodtan jöjjünk ki hamarabb). Amikor kijöttünk, először pihenjünk sétával, vagy fekvéssel néhány percet, majd vegyünk hideg zuhanyt, merüljünk hideg medencében, vagy egyszerűen álljunk ki a hideg levegőre. Ne csobbanjunk egyből a hideg vízbe, mert az rendkívül káros lehet és szélsőséges esetben infarktushoz vezethet! Kisebb szünetekkel ismételjük meg a „szertartást” 3-4 alkalommal, majd vegyünk egy alapos fürdőt. Ajánlatos ilyenkor hajat is mosni, utána alaposan felöltözni, hogy elkerüljük a megfázást. Figyeljünk oda a szaunázás után a szénsavmentes vízzel történő hidratálásra, mert szervezetünk sok folyadékot veszít! A relaxáló szaunázás után természetes, ha eltompultnak érezzük magunkat. Ilyenkor pihenjünk le egy-két órára, akár aludjunk egyet. Különösen ajánljuk ezt a gyakorlatsort azok számára, akik megterhelő fizikai vagy szellemi munkát végeznek. A hagyományos finn szauna jótékony hatásai A finn szauna használata napjainkban leginkább egészségügyi tevékenység, amellett, hogy magányos vagy társas kikapcsolódáshoz is kiváló. A finn szauna izzasztó hatásával természetes úton szabadít meg a méreganyagoktól, serkenti és javítja a vérkeringést (edzi a keringési rendszert, erősíti a szívet, regenerálja az ereket), illetve erősíti az immunrendszert is, ezzel ellenállóbbá téve minket a különféle megbetegedésekkel szemben. A finn szauna jót tesz a bőrnek, feszesít és elősegíti a pólusok természetes tisztulását, javítja a bőr vérellátását, segít az izomláz leküzdésében (különösen jó sportolók számára), és segít ellazulni az álmatlansággal küzdő embereknek is. A rendszeres szaunázás serkenti az agyműködést, éppen ezért ajánlott a terhelő szellemi munkát végző irodai dolgozóknak, illetve bárkinek, akinek a munkavégzése erősebb stresszel jár. Minden szauna típus (finn szauna, gőzszauna, infraszauna, stb.) egy kicsit más élettani hatásokkal bír – amennyiben gyógyászati céllal szeretnénk rendszeresíteni életünkben a szaunázást, kérjük ki orvosunk tanácsát, hogy számunkra melyik a legjobb szauna típus. Hogyan NE használjuk a finn szaunát? Habár a finnek gyakran söröznek szaunázás közben, tömény italok fogyasztását, nem javasoljuk a finn szauna használata előtt, vagy közben! Ha ittas állapotban szaunázunk, kevésbé érvényesül a finn szauna jótékony hatása és könnyen vezethet rosszulléthez. Ugyanígy a szaunázást nem ajánljuk közvetlenül evés után, teli gyomorra sem.

A finn szauna használata nem javallott szívbetegséggel, magas vérnyomással küzdő személyeknek, mert a forró gőz és a hirtelen lehűlés rájuk káros hatást fejthet ki! Ugyanígy epilepsziában szenvedők se használják, illetve visszérproblémák esetén sem előnyös szaunázni.

12 év alatti gyerekek ne használják a szaunát, ugyanis a finn szauna hőhatása túl erős az ő szervezetüknek! Finn szauna vásárlás: mennyibe kerül a finn szauna? Mielőtt egy finn szauna vásárlására adjuk a fejünket, mindenképpen vegyük számításba, hogy biztosan megengedi-e a használatát az egészségügyi állapotunk, illetve gondoljuk át, hogy megfelelőképpen kihasználjuk-e majd, ugyanis a finn szauna nem olcsó beruházás. Ha csak évente egyszer-kétszer használjuk, nem érdemes befektetnünk egy finn szauna telepítésébe, célszerű inkább ellátogatnunk egy fürdőbe, wellness hotelbe, ahol biztosan található finn szauna vagy infraszauna. Ha a szaunázás nagy rajongói vagyunk, és mindenképpen szeretnénk otthonunkba egy saját kis wellness részleget, elsősorban azt döntsük el, hogy kültéri vagy beltéri szaunát szeretnénk. Beltéri finn szauna esetén célszerű a kabin mellé zuhanyt kiépíttetnünk, hogy a kúra után lehűthessük a testünket. Amennyiben a kültéri finn szauna vásárlása mellett döntünk, tervezzük meg, hogy hová telepítsük: előny, ha van a közelben zuhanyzási lehetőség és vécé, illetve ha könnyű megközelíteni az otthonunk bejáratát a téli hidegben. A finn szauna ár szempontjából elég rugalmas termék: egy használt kültéri finn szauna eladó, vagy egy szétszerelt beltéri finn szauna ára egészen kedvező lehet. Használt finn szauna vásárlás esetén, ha van rá lehetőségünk, győződjünk meg arról, hogy megfelelően működik-e a kályha, illetve hogy megvan-e a finn szauna minden kelléke!

A beltéri finn szauna ára 380-400.000 forinttól indul. Jellemzően az egyszerűbb, kisebb (1-2 fős) szaunák kerülnek kevesebbe és minél nagyobb, dizájnosabb kabint szeretnénk (pl. üvegfalú finn szauna), annál többe kerül. Egy társas szaunázásra is alkalmas finn szauna kabin ára kb. 800.000 és 1.000.000 Ft között mozog.

A kültéri finn szaunák jellemzően drágábbak: egymillió forinttól indulnak a társas szaunázásra alkalmas kabinok. Nagyon divatosak a finn stílusú hordószaunák is (1-1,5 millió Ft.), illetve sokan külön szaunaházat építenek, amelyek esetében a finn szauna ára a komforttól és a vásárló igényeitől függően emelkedik, akár több millió forintos tétel is lehet.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK