Rengeteg magyart nyomorít meg a saját mobilja: pár egyszerű gyakorlattal elkerülheted a bajt + videó

Egyre több időt töltünk a telefonunkkal a kezünkben. Nagyon sokan küzdenek krónikus hát és nyakfájdalommal, azonban sokan nem is gondolnák, hogy ez bizony lehet a sok telefonozás miatt is. Az apró készülékre való bámulás közben ugyanis a nyaki, és felső hát izmai húzódnak.

A nyaki, felső hát, és váll fájdalmak senkit sem kímélnek, ráadásul a rossz póz miatt teljesen beállhatnak az izmaink. A sok telefonozás, valamint a telefonunk rosszul tartása miatt ezt a fájdalmat csak tetőzzük. Lehetetlenség azt kérni, hogy telefonozzunk kevesebbet, viszont néhány gyakorlattal, esetleg korrekcióval rengeteget tehetünk a hátunk egészségéért.

Különböző gyors, és egyszerű gyakorlatokkal mi is enyhíthetjük a fájdalmat, legalábbis a Quick and Dirty Tips erre kínál megoldást. A lapnak Dr. Jonathan Su, fizioterapeuta mutatott be két gyors gyakorlatot, amit akár otthon is könnyen el tudunk végezni.

Az első gyakorlathoz a földre kell feküdnünk, hanyatt. Lábainkat felhúzva 90 fokos szögben, karjainkkal a torzót támasztva, vállunkat a földre nyomjuk, állunkat és fejünket pedig megemeljük úgy hogy fejünk egy vonalban maradjon a torzónkkal. Ezt 30-60 másodpercig tartsuk, és ismételjük háromszor meg.

A másik gyakorlatot akár székünkben ülve is elvégezhetjük. Egyenes háttal elhelyezkedünk, és egyik kezünkkel a székünk alsó felét megfogjuk, míg a másik kezünket az ellenkező oldalra felfelé nyújtjuk. Miközben nyújtozkodunk, vállunkat tartsuk lent, és lassan húzzuk fejünket oldalra, addig amíg nem érezzük, hogy az izmaink kinyúltak, ezt szintén 60 másodpercig tartsuk, majd ismételjük meg a másik oldalra is.

Szokásokon is változtatni kell

Nem csak gyakorlatokkal előzhetjük meg a krónikus fájdalom kialakulását, hanem a szokásaink változtatásával is. Sokat segíthet az, ha telefonunkat úgy tartjuk, hogy könyökünket az oldalunkhoz szorítva karunkkal emeljük a telefont az arcunk felé, ezáltal levéve a feszültséget az izmokról, főleg a nyakról. Ne feledjük, eközben a vállunkat engedjük le, ne húzzuk fel a fülünkhöz, ezáltal a váll izmai is lazítanak, valamint a nyakunkat sem lógatjuk ebben a semlegesebb pózban. Ezen felül különböző kutatások azt javasolják, hogy 15 percenként változtassunk azon, ahogy ülünk, húzzuk ki magunkat, vállainkat nyugalmi pózban tartsuk, ne a fülünkhöz felhúzva, valamint kerüljük azokat a pózokat, ahol a nyakunkon lógatjuk előre a fejünket.

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy a magyarok ijesztően sokat használják telefonjukat. Bár azóta a friss adatok egyre sötétebb képet mutatnak, a probléma már 2018-ban is jelen volt, ugyanis a magyarok nagy része a telefonnal ébred, és azzal is fekszik.

A magyarok több mint fele a vécére is gyakran az okoskütyüjével megy, 45 százalékuk ébredés után elsőként a telefonja után nyúl, közel kétharmaduk pedig lefekvés előtt is a mobilját nyomkodja.

Egy korábbi kutatásban, amelyet a Huawei készített, kiderült, hogy mennyit is mobiloznak a magyarok. Bár egyre többen figyelnek oda a tudatos készülékhasználatra, hiszen a magyarok 49 százaléka igyekszik időkorlátot szabni a mobilozásnak, mégis még mindig túl sok időt töltünk a telefonunkon.

De nem kell időben visszanyúlnunk 2018-ig, ha elkeserítő adatokat szeretnénk látn. Egy 2020-as kutatás szerint Magyarországi számok továbbra is durvák. Hazánkban a 4-6 éves és a 7-10 éves korosztály is átlagosan 2-3 órát tölt az okoseszközök képernyője előtt. A 10 éveseknél az 1-3 órás időintervallum a leggyakoribb, de sokan ennél is több időt töltenek a telefonokkal. A kutatási jelentés kiemeli, hogy előfordult több olyan eset is, mikor a 3 évnél fiatalabb gyerek napi 5 óránál többet tölt a képernyő előtt. A pandémia alatt végzett egyes kutatások pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy azóta jócskán megnövekedett a képernyő előtt töltött óráink száma, egy felnőtt akár kevesebb, mint 15 percenként is eltölt a telefonján 10-15 percet, ami rengeteg időpazarlást is jelent.