Hogyan válasszunk jó matracot? Jó döntés vagy pénzkidobás a drága matrac? Itt vannak a szakértői tippek!

Milyen a jó matrac? Puha vagy kemény, latex, hab vagy zsákrugós? Mivel a legolcsóbb termék is pár tízezer forintnál kezdődik és a határ a csillagos ég, matracvásárlás előtt sem érdemes kihagyni, hogy alaposan informálódjunk és a gyakorlatban is teszteljük a kiszemelt darabot.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 29 matracot tesztelt laboratóriumban nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. A hab-, latex és rugós matracoknál többek között a kényelmi szempontokat, mint az alátámasztás, szellőzőképesség, pontrugalmasság, magasságmegőrzés, stabilitás, valamint a tartósságot vizsgálták. A tesztből kiderül, hogy melyik matrac lehet a legmegfelelőbb a számunkra, hogy elkerüljük a gerincbántalmakat – mondjuk 8-10 év rendszeres használat mellett is.

Az egyesület matracvásárlási tippjei szerint az alapos internetes tájékozódást nem érdemes megspórolni, de még ennél is lényegesebb, hogy kipróbáljuk a terméket. Akkor sem kell azonban megijednünk, ha erre nincs lehetőségünk, vagy egyszerűen csak online szeretnénk matracot venni. A legnagyobb kereskedők ma már házhoz szállítják, majd akár több hét elteltével is kicserélik, visszaváltják a náluk vásárolt matracokat.

Érdemes azonban körültekintőnek lenni és már a vásárlás előtt utánajárni, hogy milyen lehetőségeket kínál az áruház a visszaváltásra és cserére. Amennyiben bizonytalanok vagyunk, biztosítsuk be magunkat azzal, hogy olyan áruházban vásárolunk, ahol van erre lehetőség.

Mire figyeljünk a vásárlásnál?

A tökéletes matracot csak úgy találhatjuk meg, ha figyelembe vesszük az alvási szokásainkat, testalkatunkat és testsúlyunkat. Az oldalukon alvóknak érdemes figyelnie a matrac alátámasztását és süppedését (magasságmegőrzését). Erősebb testalkatúaknak általában inkább a keményebb matracok ajánlottak, de ez nem kőbe vésett szabály. Gerincprobléma esetén azonban mindenképpen érdemes szakorvossal konzultálni vásárlás előtt a matrac ajánlott keménységét és típusát illetően.

Az ideális matrac éveken át jól alátámasztja testünket, nem süppedünk bele, de nem is túl kemény, mivel az akár tartós fájdalmak kialakulásához is vezethet.

A Tudatos Vásárlók tesztjében hátul végző matracok leginkább azzal veszítettek pontokat, hogy kevésbé időtállóak – tehát hiába a kiállítótermi kényelem, az nem tart soká. De belefuthatunk olyan modellekbe is, amik használata könnyen rémálommá válhat, mivel nem támasztják alá megfelelően a gerincünket (így hosszú távon a gerinc eldeformálódásához vezethetnek), túlságosan süppedősek, vagy beleizzadunk – ahogy az a lista végén kullogó termékek esetén is fennállt.

Az összetett, sztenderd laborvizsgálatok során, nagy hangsúlyt kapott az egészség védelme, azaz hogy a termékek milyen alátámasztást nyújtanak, milyen a pontrugalmasságuk, a magasságmegőrzésük, illetve mennyire tartósak hosszútávon. Emellett figyelmet kapott a matrac szellőzőképessége is, ami igen fontos kényelmi szempont, és például erről egy áruházi kipróbálás során sajnos egyáltalán nem tudunk meggyőződni, viszont a tesztből ez is kiderül.

Két egyszemélyes, vagy egy kétszemélyes?

Azok, akik éjszaka sokat forgolódnak, vagy jelentős testalkati különbség van párjuk és köztük, netán más testhelyzetben szeretnek aludni, azt gondolhatják, hogy jobban járnak, ha két egyszemélyes matracot vesznek franciaágyukba. Elrettentő lehet ugyanakkor az ágy közepén keletkező „demarkációs vonal”. Jó hír, hogy ma már az eltérő igényű pároknak sem kell lemondania a zavartalan összebújásról, amennyiben a matrac pontrugalmassága alapján hozzák meg a döntést!

Ha viszont a testsúly és izzadékonyság terén is nagy különbség van a pár két tagja között, már inkább két egyszemélyes matracot érdemes venni, amelyek illeszkednek az egyéni igényekhez. A matracteszt által arra is fényt deríthetünk, hogy van-e olyan matrac, aminél nem kell kompromisszumot kötnünk a tartósság és az ergonómiai szempontok terén, de az izzadékonyabb személyek sem kockáztatnak. Jó hír, hogy a közepes árfekvésű kategóriában is találhatunk olyan matracot, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak, mint például a Jysk Dreamzone Plus S25 zsákrugós matrac.

Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!

Különösen igaz ez matracvásárlásakor. Egyszemélyes matracot vehetünk ugyanis 25 ezer, de akár félmillió forintért is, míg a vizsgálatba bevont kétszemélyesek átlagára 50 és 600 ezer forint között mozog. Az egyesület matractesztje 21 egyszemélyes és 8 kétszemélyes matracot vizsgált, ami alapján úgy tűnik, hogy aki legalább 8-10 évre szeretné letudni a matrac kérdést, annak

egy egyszemélyes matracra érdemes rászánnia 70-150 ezer forintot.

Az első öt helyen Sealy, Ikea, Tai és Jysk matracok végeztek. Ezekre egyaránt jellemző, hogy jól alátámasztják a gerincet, egyikbe sem süppedünk vagy izzadunk bele. Azonban a márka önmagában nem garancia, mert ugyanezen márkák más termékei a sor végén kullognak.

Nem kell feltétlenül ilyen mélyen a zsebünkbe nyúlni kétszemélyes matracok tekintetében sem, apró kompromisszumok árán, 70-200 ezer forint között már találhatunk kiváló minőségű kétszemélyes modelleket. Az első öt helyre itt főleg Ikea matracok futottak be, míg az abszolút győztese a kategóriának a Dormeo S Plus Evolution, melyhez 208 999 Ft-os átlagáron juthatunk hozzá. A kategória utolsó helyezettje pedig éppen a legdrágább tesztelt termék a Sealy Hybrid Classic matrac lett, amelynek átlagára 599 000 Ft.

Hasznos tehát először is pontosan meghatározni, hogy mik a számunkra legfontosabb szempontok, majd alaposan utánajárni, hogy mely termékek tudják valóban azt nyújtani, amire szükségünk van. Ha csak márka és népszerűség alapján döntünk, nem biztos, hogy elégedettek lehetünk hosszú távon és még a magas ár sem lehet garancia a számunkra megfelelő minőségre.