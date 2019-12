Szülés 40 felett? Így csökken az esélye, hogy összejön a baba

Karrierépítés, a megfelelő partner hiánya vagy tudatos tervezés - számtalan ok állhat annak a hátterében, hogy miért vállalnak egyre idősebb korban gyermeket a nők, hazánkban is. Orvosi értelemben a nők a húszas éveik közepén, harmincas éveik elején állnak készen leginkább az anyaságra, mégis sokan vállalják a várandósságot negyven év felett is. Az orvos szerint azonban nem érdemes a negyedik x fölé tolni az első gyermek vállalását - írja a HelloVidék.

(...) aminek viszont nem igazán örülünk a szakmában, hogy vannak olyan riportok, vannak olyan hölgyek, akár a médiában is, akik hangsúlyozzák, hogy lám-lám ő tudott negyvenöt-negyvenhat éves korában is szülni, hát ez lenne a méltó dolog mások részére is. Ez egy nagyon veszélyes téma

- árulta el a HelloVidéknek Dr. Pap Károly szülész-nőgyógyász, a Jósa András Oktatórkóház Szülészet-nőgyógyágyaszti Osztályának osztályvezető főorvosa.

Mint mondta, nem mindenkinek marad meg a fogamzóképessége negyven éves kor fölött. Negyven éves kor körül olyan jó tíz százaléka a ciklusoknak már nem jár peteéréssel, negyvenöt éves korban ez több mint ötven százalék.