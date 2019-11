Szörnyű részletek L. L. Junior fiának balesetéről: megelőzhető lett volna a tragédia?

Nem ment gyorsan L. L. Junior kisfiának gázolója, de nem tudta elkerülni a balesetet - derült ki a szakértői véleményekből. A 76 éves férfi augusztus végén gázolta el az énekes gyermekét Zuglóban, ám most kiderült, hogy a kisfiú már a tragédia előtt is megpróbált átrohanni a piroson, akkor még sikerült visszafogni.

Újabb részletek derültek ki L. L. Junior kisfiának balesetéről: ismert, a gyermeket augusztus végén gázolta el egy idős férfi Zuglóban, amikor a kisfiú a piros jelzés ellenére kiszaladt az útra. Most az Index arról ír, hogy a szakértői vélemény szerint a 76 éves sofőr maximum 41-41 kilométer per órás sebességgel haladt, amikor elütötte a gyereket, tehát nem lépte túl a megengedett 50-es maximumot.

A Füredi úton a Rákosi út irányába haladtak, de a zebra előtti kereszteződésénél pont pirosat kaptak. Amikor a lámpa újra zöldre váltott, a sofőr normál tempóban indult el

- vázolta a lapnak Janklovics Ádám, a sofőr védője. A szakértők azt is kiszámolták, hogy az idős férfi csak akkor nem gázolta volna halálra a gyereket, ha 31-32-vel halad, és beletapos a fékbe.

Az iratok szerint a gyerek maximum 1,4 másodpercet töltött az aszfalton az ütközés előtt. Megállapították, hogy "a sofőr terhére észlelési és cselekvési késedelem sem mutatható ki, ha a gyalogos gyors mozgással került a gyorsuló kocsi elé." Az autója a baleset idején megfelelő műszaki és közúti közlekedésre alkalmas állapotban volt, a sofőr pedig kiválóan ismerte azt az útvonalat, ahol a gázolás történt.

Egyszer már kifutott volna, mégsem fogta senki

A tanúvallomások szerint megelőzhető lett volna a baj, ugyanis egy nő, aki a gyerek és édesanyja mögött állt a zebránál arról beszélt: a kisfiú a gázolás előtt egyszer már át akart rohanni a piroson másik oldalon várakozó testvéréhez, de akkor még sikerült visszafogni - ám ezt követően sem fogták meg a kezét.

A sofőr a beleset után azt vallotta, hogy a gyerek folyamatosan rohant, arccal pont a másik irányba nézett az ütközésnél, ő pedig már nem tudott lassítani. Janklovics Ádám szerint ügyfele továbbra is rossz lelki állapotban van. A sofőr korábban egy levelet is eljuttatott a szülőknek, amelyben együttérzését fejezte ki valamint arról is írt, hogy apaként és nagypapaként valószínűleg soha nem dolgozza fel a halálos balesetet.

A BRFK az Index kérdésére azt közölte, hogy közúti baleset okozása miatt büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet, és senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként.