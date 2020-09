Itt a nagy európai gyilkosság-térkép: van mitől rettegni Magyarországon is

Úgy ahogy az egész EU-ban, Magyarországon is dinamikusan csökken a gyilkosságok száma. Ezzel együtt is hazánkban 100 000 főre több gyilkosság jut, mint az unióban átlagosan. Messze nem mi vagyunk azonban a legveszélyesebbek ebből a szempontból. A balti országok ugyanis toronymagasan vezetik a gyilkossági rangsort, de például Romániában is elég sok ilyen bűntett történik. Szlovákia és Ausztria azonban roppant biztonságosnak számít ezen a téren.

2016-ban 3 124 ember lett gyilkosság áldozata az EU-ban. Ez a szám 312-vel kevesebb volt, mint az azt megelőző évben, és 901-el 2011-hez képest. Mindez azt jelentette, hogy 2016-ban 0,7 gyilkosság jutott 100 000 lakosra az EU-ban. A tendencia ráadásul jó, egyfolytában csökken 2011 óta.

Ez is érdekelhet! Itt a nagy bűntérkép: ezek Magyarország legveszélyesebb megyéi 2020-ban A friss bűnügyi statisztikák szerint torony magasan ez Magyarország legbűnösebb városa.

Az unió egyes tagállamaiban azonban jóval több gyilkosság történik lakosságarányosan, mint másokban. Így például a statisztikák alapján a legtöbb gyilkosság a balti államokban jut a lakosságra, Lettországban például 100 00 főre 3,8. Ezzel ők állnak a lista élén, majd a mások, harmadik helyen szintén balti országok, Litvánia és Észtország sorakoznak. Sorrendben 2,8, illetve 2,3 gyilkosság jut itt 100 000 lakosra.

Ahogy az a listán is látszik, bár Magyarország bőven elmarad a lista éllovasaitól, azért hazánkban is több gyilkosság jut 100 000 lakosra, mint az EU-s átlag. 2017-ben egészen pontosan 0,83 gyilkosság jutott 100 000 főre. A környező országok közül ennél magasabb volt az arányszám Romániában, Horvátországban, de még Szlovéniában is.

Mögöttünk végzett azonban nyugati szomszédunk, Ausztria, itt csupán 0,55 gyilkosság jutott 100 000 lakosra. De ez még messze nem a legjobb arány. Az EU-ban a legjobb statisztikákat Luxembourg tudta felmutatni ezen a téren, itt csupán 0,15 gyilkosság jutott 100 000 lakosra, de szintén nagyon kevés embert öltek meg Írországban, Németországban, illetve északi szomszédunknál, Szlovákiában. Sorrendben 0,36; 0,44; valamint 0,48 gyilkosság történt ezekben az országokban 100 000 főre vetítve.

Az arányok mögött

Ha az arányok mögé tekintünk, akkor mindez számokban azt jelenti, hogy Magyarországon 2017-ben 79 embert öltek meg, 2014-ben ez a szám még 92 volt, 2011-ben viszont 160. Azt mondhatjuk tehát, hogy hazánkban is, akárcsak az EU-ban folyamatosan csökken a gyilkosságok aránya. Magyarországon 6 év leforgása alatt például fele annyi ember esett gyilkosság áldozatául.

Címlapkép: Getty Images