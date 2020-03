Itt a bejelentés: az óvodákat is zárják be az önkormányzatok

25-re nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma, közülük 9 iráni, 1 brit, és 15 magyar állampolgár. Eddig 549 magyar állampolgárt küldtek házikaranténba. Nemsokára megjelenik a rendelet, ami lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok maguk rendelkezzenek az óvodák, bölcsődék bezárásáról - a kormány ajánlása szerint az intézményeket be kell zárni, csak minimális felügyeletet tartsanak fenn olyanoknak, akik nem tudják megoldani másképp a gyermekfelügyeletet.



A fertőzöttek száma mellett a megelőző, gyógyító személyzet száma is nő.

- hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Az már délelőtt kiderült, hogy 25-re nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma, közülük 9 iráni, 1 brit, és 15 magyar állampolgár. Lakatos Tibor elmondta, a betegek egy része kontektszemély, mások eddig ismeretlenek voltak. A határokon 549 magyar állampolgárt küldtek házikaranténba, 445 fő belépését tagadták meg.

A törzs megfogalmazott több ajánlást is a lakosság felé, a legfontosabb az, hogy a kormányablakok ügyfelei csak időpontfoglalásra menjenek ügyintézni, így el lehet kerülni a tumultust. A kész okmányokat csak postán kézbesítik az emberknek.

Maruzsa Zoltán államtitkár elmondta: nagy kérdés volt, miképpen lehet megszervezni az oktatást a lezárás alatt. A javasolják a már korábban bejelentett digitális munkarend bevezetését.

Az iskola nem bezár, hanem más módszerekkel dolgozik tovább.

Az intézményvezetőknek továbbra isbe kell járnia az iskolákba, a tanároknak csak akkor, ha otthon nincsenek eszközeik a távoktatáshoz. A gyerekekre kis csoportokban családok, szomszédok vigyázzanak, ne a nagyszülők - mondta Maruzsa. Amelyik családnál ez nem megoldható, az iskolákban biztosítanak gyermekfelügyeletet, de csak indokolt esetben lehet igénybe venni. Fontos, hogy ha a gyerek otthon marad, ténylegesen maradjon otthon, "nem a bandázás időszaka következik most".

Fölöslegessé teszi az intézkedést, ha elindul egy tömeges együtt tanulás, 20-30-an elkezdenek együtt tanulni, ennyi erővel az iskolában is lehetnének a gyerekek - tette hozzá.

Az iskolákban továbbra is folytatódik a gyermekétkeztetés, de az étkezőket nem lehet csoportos módon használni, otthon oldják meg az étkezést. Valamilyen módon kiszállítják az ételeket a diákoknak, az önkormányzatokat is arra kérik, hogy a legracionálisabban kezeljék a helyzetet. Az oktatási módszertani útmutatót a mai nap folyamán közzéteszik, de az nem végleges, több cégtől is érkeznek felajánlások.

Az óvodák, bölcsődék esetében még ma megszületik a rendelet, amely szerint az önkormányzatok maguk dönthetik el, bezárnak-e az intézmények.

A kormány ajánlása itt is az, hogy zárjanak be az óvodák bölcsődék, de biztosítsanak felügyeletet olyan családoknak, akiknek nem megoldható a gyermek felügyelete.

A kollégiumok nem zárnak be, de vélelmezik, hogy a tanulók nagy tömegekben haza fognak térni.

Kérdésre válaszolva Maruzsa elmondta, hogy a lakosság okostelefon ellátottsága jó, de vannak olyan könyvtárak, digitális jólét pontok is, ahol hozzá lehet férni az informatikai eszközökhöz, így a gyerekek tudnak digitálisan tanulni. Hozzátette, hogy a KRÉTA-rendszer képes arra, hogy a feladatok kiadása és a számonkérés megvalósulhasson. Ha valahol mégsincs megfelelő eszköz, akkor telefonon, levélben is folyhat az oktatás.

Több európai országban is kompenzálják a szülők fizetését, ha otthon maradnak a zárlat miatt a gyerekekkel: ennek kapcsán Maruzsa Zoltán elmondta, ez egy munkajogi kérdés, a kormány meg fogja vizsgálni a lehetőségeket.

Annak kapcsán, hogy hány egészségügyi dolgozó van karanténban Lakatos Tibor azt mondta, minden betegnél zajlanak a kontaktkutatások, akik látókörbe kerülnek, azokat személyesen értesítik a hatóságok.

A Liszt Ferenc repülőtér lezárása egyelőre nincs napirenden az operatív törzsnél, az eddigi beutazási tilalmak elégségesek Lakatos Tibor szerint.

A fürdők kapcsán sincs olyan javaslat, hogy mindet be kellene zárni, ez a fenntartók és az üzemeltetők egyéni döntése.

