Hatalmas segítséget kaptak a magyar nyugdíjasok: a biztonságuk a tét

A fokozottan veszélyeztetett, nagy valószínűséggel kizárólag 65 éves, vagy annál idősebb emberekből álló háztartások térképes kereshetőségével támogatja országosan az önkormányzatokat szociális feladataik ellátásban egy magyar tanácsadó cég. A személyes adatok nélküli statisztika digitális formában, térképen megjelenítve válik elérhetővé. Mindezt a szolgáltató ingyen bocsátja rendelkezésre. A szolgáltatást kizárólag az önkormányzat megbízásából eljáró, hivatalos személy igényelheti.

Április 21-től, kizárólag írásbeli megkeresést követően, a hazai önkormányzatok hivatalos személyei számára teszi elérhetővé speciális szolgáltatását egy magyar tanácsadó cég. Az önkormányzatok számára most különösen fontos, hogy minden, a vírus által veszélyeztetett, esetleg rászoruló idősek által lakott háztartást elérjenek, és fel tudják ajánlani a szociális segítséget - ismertette a felajánlást Gamplett Gábor, a Helix Consulting ügyvezetője. Ez a kisebb településeken, ahol szinte mindenki mindenkit ismer, nem jelent problémát, de a városokban akár megoldhatatlan gondot okoz. A most felkínált információk egy része elvben az önkormányzatok számára is hozzáférhető, de térképes adatvizualizáció és egységes megjelenítés nem áll rendelkezésükre, amivel megkönnyíthetnék a szociális ellátásban dolgozó intézményeik munkáját.

Tanácsadási szolgáltatásaink része, hogy ügyfeleinket támogatjuk egy-egy üzleti tevékenység helyszínének optimalizálásában, amihez természetszerűen hozzátartozik egy-egy környék és a feltételezhetően ott élő háztartások összetételének ismerete és természetesen geoinformatikai adatok megjelenítése is

- tette hozzá a vezető.

A felajánlott térinformatikai szolgáltatás egyrészt kontrollként szolgálhat a hivatal dolgozói számára, hogy a jelenleg használt listáikon valóban minden, potenciálisan rászoruló személy, szerepel-e. Másrészt, mivel a - feltételezhetően veszélyeztetett - háztartásokat térképen is ábrázolták, a megoldás segíthet az ellátási logisztika, a szociális munkások útvonalának tervezésében, nyilvántartásában is.

Bár az adatbázishoz nevek nem tartoznak, és előfordulhat, hogy az információk nem teljesen naprakészek, a vállalat vezetői biztosak abban, hogy komoly hatékonyságnövelő eszköz lehet ott, ahol élnek a lehetőséggel. Az adatokhoz az önkormányzatok szerződést követően, elektronikus formában férnek majd hozzá.

