Filléres kütyüvel lopják a kocsikat a tolvajok: így védd meg tőlük az autódat

A kulcs nélküli rendszereket egyre több gyártó kínálja autóihoz, ezek bár kényelmesek, jelentősen megkönnyítik az autótolvajok dolgát - legalábbis erre jutott a német autóklub tesztje. Mutatjuk, melyik modellek nem buktak el!

Komoly biztonsági rést talált a kulcs nélküli rendszerrel szerelt autókban a német autóklub. Az ilyennel szerelt autók, motorok elkötéséhez nincs szükség sem zártörésre, sem a központi számítógép megbuherálására. Az ADAC szerint csupán egy kis eszköz, egy tartománybővítő kell ahhoz, hogy illetéktelenek is ki tudják nyitni, sőt be is tudják indítani a járműveket - akkor is, ha a kocsikulcs amúgy a tulajdonosnál van, jó messze a járműtől. A szakértők szerint kb. 100 euróból (35 ezer forint) lehet olyan eszközt építeni, amivel le lehet másolni a kocsikulcsok jeleit. A szükséges alkatrészeket bármelyik elektronikai boltban be lehet szerezni, és egy kis hozzáértéssel össze is lehet rakni.

Ráadásul - hívták fel a figyelmet a németek -, sok esetben nem is kell folyamatosan sugározni a kulcs jelét, mivel a legtöbb rendszer úgy működik, hogy ha egyszer beindul a motor, és azt nem állítják le, akkor addig fog menni az autó, ameddig van benne üzemanyag. Szóval így az ellopott kocsikat könnyedén tudják nagyobb távolságokra is mozgatni.

Olyan esetről is tudnak, amikor a bűnözők ilyen módszerrrel lopták el valaki autóját, amiből kifogyott a benzin út közben, úgyhogy a tolvajok simán otthagyták az autót és elmenekültek. A rendőrök később a bejelentés alapján megtalálták a járművet, amin semmilyen lopásra utalo jel nem volt - hiszen zárat nem kellett feltörni, rádiójellel nyílt ki és indult el a kocsi. Így a hatóságok még arra is gyanakodtak, hogy a tulajdonos biztosítási csalást akart elkövetni egy kamulopással... Mindezért az ADAC szerint érdemes a gyári kulcs nélküli rendszeren felül is valamilyen védelmet szereltetni az autójába.

Az autóklub 360 járművet vizsgált meg a lophatóság tekintetében. A teszten kiderült, hogy a 2018-as Land Roverek és Jaguar modellek ebben a tekintetben teljesen biztonságosak, nem lehet csak úgy elkötni őket a tákolt lopóeszközökkel. Jól szerepelt még a WV Golf VIII-as is, ebből is látszik, hogy a biztonságos technika nem csak a luxuskategóriában lehet jelen - ezt a modellt sem sikerült feltörni a tolvajok áltral használt kütyükkel. Éppen ezért az ADAC felkérte a többi gyártót is arra, hogy küszöböljék ki a biztonsági réseket, legyenek egységes kritériumok a kulcs nélküli rendszerek tekintetében.

A tapasztalatok és a tesztek alapján az ADAC a következőket ajánlja az autóvásárlóknak:

Bár valóban kényelmes a kulcs nélküli rendszer, mindenképp gondolt meg, hogy megrendeled-e az autóba.

Ha mellette döntesz, de kétségeid vannak, akkor érdemes további biztonsági szerkezeteket beszerelni.

Ha lehetséges, akkor éjszakára parkolj valami zárt helyen.

Ne tartsd a rádiós kulcsot ajtó és ablak közelében a lakásban.

Címlapkép: Getty Images