Ezek a leglopottabb autók Magyarországon: itt a lista

Bár 100 ezer lakosra leosztva igen csekély számú autót loptak el itthon, azért feszorozva még így is több ezer gépjárművet tulajdonítottak el a tolvajok. Ugyanakkor az európai listán még így is eléggé hátul vagyunk. Az Eurostat a regisztrált rablások számát is kielemezte: ebből az derült ki, hogy nálunk elég kevés az ilyen erőszakos bűncselekmény a többi országhoz viszonyítva.

697 ezer autót loptak el az uniós tagállamokban 2015 és 2017 között, derült ki az Eurostat most publikált adataiból. Ha pedig azt az összesítést nézzük meg, hogy 100 ezer lakosra hány eset jutott a vizsgált időszakban, akkor kiderül, hogy a régiónk az egyik legbiztonságosabb környék volt ebben a tekintetben. A legkevesebb autót ugyanakkor Dániában lovasították meg: mindössze 4 ilyen bűncselekmény jutott 100 ezer emberre, de utánuk egyből a románok jönnek, ahol csak 15 ilyen bűntényt számoltak össze 100 ezer lakosonként. A dobogó harmadik fokán Horvátország áll, ahol 20 eset juttott 100 ezer lakosra.

Utánuk a sorrend a következő: Észtország és Szlovákia (31-31 eset /100 ezer fő), Magyarországon pedig 32 autólopás jutott ugyanennyi lakosra a vizsgált időszakban. Szlovéniában és Lengyelországban sem volt sokkal több gépkocsilopás: előbbiben 34, a lengyeleknél pedig 37 esetet regisztráltak 100 ezer főre a hatóságok.

Kiderült, hogy Ausztriában több mint háromszor annyi kocsit tulajdonítottak el, mint Magyarországon, legalábbis a statisztikák szerint a nyugati szomszédben 103 ilyen bűncselekmény jutott 100 ezer emberre. A legrosszabbul egyébként Luxemburg áll a listán: 328 eset volt 100 ezer lakosra a vizsgált két évben. Ettől eléggé elmaradva második Görögország, ahol 269 volt az arány, Olaszországban pedig 257 ellopott autó jön ki 100 ezer emberre.

Ezeket az autókat lopják a legjobban Magyarországon

Egy nyáron közölt összeállításból kiderült, hogy 2019 első fél évében 80 jármű eltulajdonításáról kapott bejelentést a NAKE nevű civil szervezet, vagyis tovább csökkent a bűncselekmények száma. 2018 egészében 182, míg 2017-ben 199 autó eltűnését rögzítették.

Új kedvenceik vannak a bűnözőknek, a meglovasított modellek között idén a listát vezető Renault Mégane tavaly az első 15-ben sem volt benne, míg a most harmadik Suzuki Swift a 2018-as 13-ik helyről ugrott előre. A japán gyártó két másik modelljét is lopták az első fél évben, ezért a márkák toplistáján is előrébb került.

Továbbra is magasan Budapestről tűnik el a legtöbb személygépkocsi, azonban a fővárosból kiszorult, jellemzően amatőr tolvajok országszerte rászálltak az idősebb, könnyebben ellopható járművekre. Érdekes újdonság, hogy az elmúlt évtized gyakorlatával ellentétben alig tulajdonítottak el a német prémiumtrió modelljeiből 2019 első felében. Mercedes személyautó ellopásáról egyáltalán nincs információ, Audiból egyetlen, míg BMW-ből mindössze négy tűnt el a NAKE tudomása szerint.

Ennyi rablás volt hazánkban

Kiadtak egy másik táblázatot is, ami a rablások számát összegzi a 2017-es adatok szerint. Ebből kiderült, hogy az egész EU-ban Magyarországon és Szlovákiában a legkevesebb a hatóságok által regisztrált rablások száma: 100 ezer lakosra mindösszesen 9 ilyen erőszakos bűncselekmény jutott. A dobogón harmadik Szlovéniában 12, a cseheknél 15, Romániában pedig 16 rablást számláltak 100 ezer lakosonként.

Horvátország sem áll rosszabbul (21 eset/100 ezer fő), és ugyanígy áll Lengyelország is. Bulgáriában 22, Ausztriában pedig 30 ilyen bűneset jutott 100 ezer emberre.

A legrosszabbul Belgium teljesített (167 eset/100 ezer fő), de nem sokkal maradt el Franciaország sem, ahol ugyanennyi emberre 150 rablást jegyeztek fel, a harmadik legrosszabb pedig Spanyolország 144 esettel.