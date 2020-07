Belföldön nyaralsz idén a családdal? Ennyire éri meg utasbiztosítást kötni

A különböző felmérések szerint a magyarok egy jelentős része idén semmiféle külföldi nyaralást nem tervez, inkább itthon tölti el a szabadságát. De ha nincs külföldi utazás, akkor nincs utasbiztosítás sem? Vagy mégis? Egyre több hazai társaság látja meg a potenciált a belföldi utasbiztosítások értékesítésében, de valóban szükségünk van rájuk?

Az utasbiztosítások jelentős részét nem meglepő módon nyáron kötik, a nyaralások előtt: a tavalyi adatok szerint valamivel több mint 40 százalékukat. Idén azonban más a helyzet, hiszen több egymástól független felmérésből is az derül ki, hogy a magyarok idén nyáron sokkal óvatosabban nyaralnak, legalábbis az előző évekhez képest. A koronavírus-járvány miatt elrendelt határzár feloldását követő időszakban is terveznek utazni, de már mások a prioritások. Egy nemrég készült felmérésből, melyben 6000 embert kérdeztek meg, az derült ki, hogy a magyarok egy jelentős része határon belül marad, 50 százalékuk a nyár végére vagy őszre tolta ki következő utazását, 18 százaléknyian pedig csak jövőre terveznek útra kelni.

Ám aki útra kel is inkább a tengeren innen marad: a már megkötött utasbiztosítások tanúsága szerint a külföldre indulók több mint fele Horvátországba (35,3%) és Ausztriába (15%) indult el pihenni, Európán kívüli célpontra szinte nem is kötöttek biztosításokat a magyarok. Mint tudjuk, a koronavírus még mindig jelen van hazánkban is, és úgy tűnik mé hosszabb ideig együtt kell vele élnünk, áldozatokat kell hoznunk, például azt, hogy kevesebbet utazunk. De a biztosítóknak is hatékony választ kell találniuk az így kiesett bevételeik pótlására.

Élik virágkorukat

"Jelenleg 4-5 biztosító is kínál ilyen belföldi utasbiztosításokat. Ezek a konstrukciók már legalább egy évtizede jelen vannak, népszerűségük azonban mindig is jóval szerényebb volt a külföldi utasbiztosításokénál. A koronavírusjárvány idén sokakat tartott belföldön, ezért most jobban a fókuszba kerültek, többen is veszik igénybe ezt a biztosítást" - mondta el megkeresésünkre Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

A belföldi utasbiztosításban olyan klasszikus utasbiztosítási fedezetek szerepelnek, mint a poggyászbiztosítás, útlemondás (sztornó) biztosítás, vagy éppen gépjárműassistance-szolgáltatás. Emellett olyan egészségügyi problémákkal kapcsolatos térítéseket is nyújt, mint a betegszállítás költsége, a nyaralás megszakítása miatt ki nem használt szállásköltség térítése, vagy éppen az utazás során elszenvedett baleset miatt járó táppénzkiegészítés

A különböző balesetek (pl. csonttörések, baleseti eredetű égés, állatharapás) után fizet egy összegben a CHERRISK Belföldi Utasbiztosítása. Ennek a biztosításnak a különlegessége, hogy több extrém sport is beletartozik a fedezetbe, így az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek különösen jó választás lehet, ha szeretnének felkészülni a váratlan eseményekre. (A pontos fedezeteket mindig az adott biztosító szerződési feltételei tartalmazzák, és komoly eltérések lehetnek a külföldi és a belföldi utasbiztosítások között, épp ezért választás előtt mindig javasoljuk ezek átolvasását).

Idén nyáron jelentkezett Országjáró belföldi utasbiztosítási termékével az UNION Biztosító, mely a Világjáró nevű, klasszikus utasbiztosításuk "testvére".

Úgy látjuk, hogy a közelmúltban a biztosítási szektorban többen is piacra léptek valamiféle belföldi utasbiztosítási megoldással - mely összefüggésben van a koronavírus járvány miatt (kényszerűen) megváltozott utazási szokásokkal. A piacon többféle megközelítést láthatunk e termék vonatkozásában: van olyan produktum, mely tulajdonképp egy kockázati biztosítás, más esetben a meglévő külföldi csomag elemei lettek belföldre alkalmazva

- válaszolta a Pénzcentrum kérdésére Szabó Tamás, Utas üzletág vezető.A társaság minden termékfejlesztését két tényező indukálja: jól azonosítható élethelyzetekre adott válaszok és a működésünk során beazonosított ügyféligények. Belföldi utasbiztosításunkat nemcsak nyaralóknak, hanem aktív életmódot élőknek, túrázóknak, szenvedélyes motorosoknak, hétvégi kirándulóknak is ajánlják. Emellett fontos célcsoport a gépjárművet munkájukból kifolyólag gyakran használó ügyfelek is, azok, akik életük egy jelentős részét vezetéssel töltik.

Van benne ráció?

A belföldi utasbiztosítások egy piaci rést igyekeznek megragadni és betömni, a népszírűségükön még van mit csiszolni, hiszen sokan még a létezésükről sem tudnak - mondta el a Pénzcentrumnak Lambert Gábor a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) kommunikációs vezetője. A szakember látja ennek a konstrukciónak a jövőjét, szerinte van benne potenciál, főleg a sztornó biztosítsok lehetnek népszerűek, hiszen elszálltak a hazai szállások árai.

A dombornyomott kártyák mellé a szolgáltatók általában - automatikusan vagy választható módon - utasbiztosítási szolgáltatást is felajánlanak. Érdemes tájékozódni indulás előtt a bankunknál ezen szolgáltatások feltételeiről.

De miért érdemes belföldi utasbiztosítást kötni, ha amúgy van érvényes társadalombiztosításunk?

A társadalombiztosítás semmi mást nem térít, mint a betegség vagy baleset miatt szükségessé vált ellátások közvetlen költségeit. Az utasbiztosítás ugyanakkor egyrészt kiterjed a beteg hazaszállításának költségére, hozzátartozók szükségessé váló utazási költségeinek megtérítésére, vagy akár az utazás során elszenvedett baleset miatt járó táppénzkiegészítésre is. Emellett az egészséghez nem kapcsolódó egyéb területeken is fontos fedezetet nyújtanak: ilyenek a poggyászbiztosítások, útlemondás biztosítások, alap életbiztosítási fedezetek, felelősségbiztosítás vagy a gépjárműssistance - tudatta Cseh Anett.



De egyes fájdalomcsillapítók, gyógyászati segédeszközök (mankó, térd- vagy bokarögzítő) beszerzése is nagyobb összeg. Egy komolyabb baleset ráadásul százezres-milliós költségeket is jelenthet, különösen, ha rehabilitációra, esetleg a lakókörnyezet átalakítására van szükség. Ezek kifizetésében nagy segítséget nyújthat a sérülés után járó térítés. A CHERRISK Belföldi Utasbiztosítása a kórházban töltött idő után is fizethet, illetőleg a 30 napnál hosszabb keresőképtelenség esetén kiegészítheti a táppénzen töltött időszak miatt kiesett munkabért



A Generali csoporthoz tartozó Európai Utazási Biztosító (EUB) álláspontja szerint belföldi utasbiztosítást elsősorban azért érdemes kötni, mert ha a lakóhelyünktől távol történik egy megbetegedés, egy baleset, vagy egy közlekedési baleset, akkor sok olyan többletköltség felmerül, amelyre a TB nem nyújt fedezetet. Különösen ajánlott osztálykirándulásra, sporttevékenységgel fűszerezett nyaralásra, wellness-üdülésre, városlátogatásra. Képzeljük el azt a szituációt, hogy Sopronban élünk, de Nyíregyházán nyaralunk, és ott kerülünk kórházba egy váratlan betegség vagy baleset miatt. Ebben az esetben - a TB-vel ellentétben - az utasbiztosítás többek között a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

mentőautós átszállítás a távoli kórházból a lakóhelyhez közeli kórházba

kórházi ellátást követő hazaszállítás a lakóhelyre

baleset vagy betegség miatt felmerülő taxi- és telefonköltségek térítése

holttest hazaszállítása

beteglátogatás (utazás, szállás) a hozzátartozó részére

gyermek hazaszállítása, ha a kísérő kórházba kerül

közlekedési balesetnél autómentés, az utasok továbbutaztatása

baleset-, és poggyászbiztosítást is tartalmaz

jogvédelmi segítségnyújtást és felelősségbiztosítást is tartalmaz (ennek akkor van jelentősége, ha pl. mi okozunk balesetet)

A külföldi utasbiztosításhoz hasonlóan ez is tartalmaz 24 órás asszisztenciát, ami akkor értékelődik fel igazán, ha helyismeret nélkül kerülünk váratlan helyzetbe. A Belföldi Országjáró utasbiztosítás akár 80 éves korig is köthető. Ha kifejezetten sportolási céllal utazunk, akkor köthető hozzá kiegészítő biztosítás, amely többek között mountain-bike-ra, vízisíre, quadra, szörfre, vitorlázásra, lovaglásra, illetve téli sportokra is érvényes.

Minden egyben

A belföldön magunkkal vitt vagyontárgyainkra a Groupama Biztosító a lakásbiztosításon belül nyújtunk fedezetet. A Vesta lakásbiztosításában 1 millió Ft összegig biztosítottak a magunkkal vitt ingóságaink, így nem csak maga a szokásos poggyász, hanem minden egyéb általános háztartási ingóság is (pl. kerékpár, babakocsi) és a kártérítésnél nincs önrész meghatározva. E mellett, ha valaki autóval utazik Magyarország területén, akkor választhatja az autóról történő lopás kiegészítő biztosítást, amelynél akár 500 e Ft szolgáltatási összeget is igénybe vehet az autóra szerelt csomagtartóból, tetőcsomagtartóból ellopott vagyontárgyakra, vagy ha netán kórházba kerül, akkor a kórházi lopásra is elérhető biztosítási védelem. A vagyontárgyakra vonatkozó fedezetek mellett a család minden tagjára szóló személybiztosítási fedezeteket is tartalmaz a lakásbiztosítás, úgy mint az orvosi asszisztencia, a balesetbiztosítás, a műtéti térítés, a kórházi ápolás. Ha valaki él a fenti lehetőségekkel, akkor a lakásbiztosítás fennállása alatt folyamatos a kockázatviselése a biztosítónak, tehát nem kell figyelni arra, hogy újabb belföldi utasbiztosítást kössön, ha egy hétvégi kiruccanást tervez, valamint nem kell felsorolni az utazáson résztvevőket, mivel a család minden tagja biztosított ezekben az esetekben, ugyan úgy mint a lakásbiztosításban.

Az árak: nincs túl nagy szórás

Mint megtudtuk, a belföldi biztosítások olcsóbbak, hiszen a közvetlenül felmerülő egészségügyi kiadásokat a társadalombiztosítás téríti. A belföldi utasbiztosítások zömét ugyanakkor gépjármű-assistencia kiegészítéssel kötik, ami minden 20 év alatti autó számára elérhető. Ezzel a kiegészítő termékkel egy átlagosan 6 napos belföldi utazásra 4400 forint az átlagdíja a belföldi utasbiztosításnak a Netrisknél - tudtuk meg Cseh Anettől.

A CHERRISK Belföldi Utasbiztosításának napidíja lényegesen alacsonyabb, mint a külföldi utasbiztosításé. A díjkülönbség fő oka, hogy a fedezetek néhány szempontból eltérnek, itthon a TB több költséget is fedez, külföldön azonban ez másként van. Felnőtteknek napi 60-, gyermekeknek napi 40 forintért köthető belföldi biztosítás. Összehasonlításként a külföldi Utasbiztosítás díja felnőtteknek 495-, gyermekeknek 347 forinttól kezdődik, úti céltól függően.

PostaUtasŐr díjkalkulációja szerint 494 forintban kerül az egynapos biztosítás 80 év alatti felnőttnek Magyarországon belül.

Az EUB díjkalkulátora szerint már napi 360 forinttól köthető belföldi utasbiztosítás

Az Országjáró belföldi utasbiztosítás az autópálya matricához hasonló, kedvezményes 30 napos és éves konstrukcióban érhető el, a holnap tájékoztatása szerint 3500 forint.

